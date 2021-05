Zapomnijmy o "starym kapitalizmie". To nie wzrost, a rozwój powinien decydować o wartości firmy

Pandemia koronwirusa i wywołany nią kryzys gospodarczy wpłynął nie tylko na kondycję wielu firm i przedsiębiorstw, ale także zmienił oblicze kapitalizmu. Jest to związane nie tylko z pandemią, ale także ze wszystkim tym, co się wokół nas dzieje – w kwestiach społecznych, gospodarczych oraz środowiskowych. To jeden w wniosków płynących z dyskusji „Nowy Polski Ład” odbywającej się w trakcie EEC Online 2021.

Zdaniem Dominiki Bettman, prezeski i dyrektorki Digital Industries Siemens Polska pandemia w ostatnim czasie uruchomiła pewne mechanizmy, ale nie jest ona jedyną przyczyną zmian, które obecnie obserwujemy.

- Tak naprawdę zarówno powtarzające się kryzysy gospodarcze, jak i rozwarstwienie społeczne, gospodarce, społeczne wykluczenie ekonomiczne, a także groźba kryzysu ekologicznego to są mega czynniki, które przyczyniają się do zmian i kapitalizm tej postaci, którą znamy z XIX wieku, odchodzi do lamusa i to nie tylko w sferze politycznej, ale także w sferze ekonomicznej i przedsiębiorstw. Obserwujemy bezprecedensowe zjawiska. Pojawiają się głosy największych korporacji, że rozwój, a nie wzrost powinien być dominującym czynnikiem decydującym o wartości firmy na rynku – mówiła Bettman.

I podkreślała, że są to znaki czasu, które należy czytać.

- Można do nich zaliczyć coroczny list BlackRoc, gdzie mówi się do inwestorów: inwestujcie w to, co ważne i wartościowe, nie tylko w tym ujęciu merkantylnym, pieniężnym – cytowała.

Zdaniem Dominiki Bettman biznes wreszcie odpowiada na zmiany w taki sposób, w jaki się od niego oczekuje, czyli w sposób odpowiedzialny.

- Zrównoważony rozwój i to wszystko, w jaki sposób biznes może w tym rozwoju uczestniczyć jest teraz na ustach wszystkich. Ja osobiście bardzo czekam na moment, kiedy zamiast tego poziomu makroekonomicznego pojawi się jakiś inny, wiarygodny i powszechny wskaźnik poza PKB i będzie to być może wskaźnik rozwoju lub szczęśliwości - mówiła Bettman.

- Takie modele i przykłady już pojawiają się w niektórych krajach i najprawdopodobniej wtedy przeniesie się to również na postawę przedsiębiorców, którzy jak obserwuję, mają też swój punkt widzenia i chcą przyczyniać się do tego zrównoważonego rozwoju - zarówno zmniejszając dysproporcje społeczne, jak i angażując się w to, co tak naprawdę w tej chwili jest ważne dla planety – mówiła prezeska Siemena.

A to obecnie, jak podkreśliła, zwalczanie kryzysów - kryzysu klimatycznego i tego związanego z pandemia koronawirusa.

