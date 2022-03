Zapomnijcie o krótszym tygodniu pracy w Polsce

Coraz więcej państw decyduje się sprawdzić jak w praktyce sprawdza się krótszy tydzień pracy. Na taki krok zdecydowały się już m.in. Belgia, Islandia, Nowa Zelandia czy Hiszpania i Japonia. A co z Polską? Nasz kraj na razie nie zamierza wykonać żadnych kroków w tym kierunku.

W swojej interpelacji Michał Wypij z Porozumienia Jarosława Gowina zapytał Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej m.in. o to, czy prowadzi badania efektywności pracy pod kątem skrócenia tygodniowego czasu pracy oraz czy podjęło prace wprowadzające kodeksowe zmiany w tygodniowym czasie pracy.

- Pandemia wymusiła na nas duże zmiany w podejściu do pracy, które niebawem staną się normą. Jestem przekonany, że jedną z nich będzie optymalizacja czasu pracy, dlatego już teraz powinniśmy zbadać, jakie efekty przynosi krótszy czas pracy - tłumaczył w rozmowie z nami dlaczego zainteresował się tym tematem.

Teraz dostał odpowiedź z resortu pracy, z której wynika jednoznacznie, że Polska nie pracuje nad rozwiązaniami, które miałyby skrócić obecny 40-godzinny tydzień pracy. Mimo że przeprowadzone w Polsce badania - na które powołuje się zresztą w odpowiedzi resort pracy - wskazały, że Polacy obecnie pracują krócej niż przed wybuchem pandemii, a mimo to lepiej oceniają swoją wydajność pracy i zaangażowanie w nią.

Minister pracy Marlena Maląg poinformowała w odpowiedzi, że obecnie w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym prowadzone są badania, których celem jest ocena wpływu psychospołecznych warunków pracy na występowanie zaburzeń depresyjnych wśród pracujących Polaków. Dotyczą one osób w wieku 18-70 lat, które pracują w różnych sektorach i branżach sektora publicznego i prywatnego i wykonują różny typ pracy (fizyczna, fizyczno-umysłowa oraz umysłowa). Uczestników zapytano m.in. o średni tygodniowy czas pracy, wydajność pracy oraz zaangażowanie w pracę przed pandemią (jesień 2019 r.) i w trakcie trwania pandemii (zima 2021 r.).

- Wyniki badania wskazują na to, że polscy pracownicy szacują, iż obecnie pracują krócej niż przed wybuchem pandemii, a mimo to lepiej oceniają swoją wydajność pracy i zaangażowanie w nią. Jest to skutkiem tego, że część osób z grupy badanej z powodu pandemii pracowała zdalnie, a wskazywany przez nie czas pracy mógł skrócić się o czas dojazdów i powrotów z pracy, na czym nie ucierpiała (a nawet poprawiła się) oceniana przez pracowników wydajność ich pracy - informuje Marlena Maląg.

Krótszy czas pracy nie dla Polaków

Natomiast odnosząc się do pytania o plany resortu związane z wprowadzeniem krótszego czasu pracy w Polsce szefowa MRiPS mówi wprost - nic takiego się nie dzieje.

- Uprzejmie informuję, że obecnie nie toczą się prace legislacyjne w postulowanym przez Pana Posła kierunku - napisała w odpowiedzi.

Przypomniała w niej również, że zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu pracy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Z kolei tygodniowy czas pracy pracownika łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 131 § 1 Kodeksu pracy). Co jest zgodne również z unijnymi wytycznymi.

Ponad 100 lat

Warto przypomnieć, że w naszym kraju 8-godzinny dzień pracy obowiązuje już ponad 100 lat. Ustanowiono go w 1918 roku, a dekret wprowadzający to rozwiązanie podpisał ówczesny Naczelnik Państwa Józef Piłsudski.

Co nie oznacza, że Polacy pracowali od tego momentu tak jak obecnie. Nadal obowiązkowo chodzili do pracy również w soboty. Dopiero 21 lipca 1973 r. Polacy po raz pierwszy w historii nie poszli do pracy w sobotę. Jednak w tym roku zyskali tylko dwie wolne soboty. W kolejnych latach zwiększała się ich pula.

Ile pracujemy obecnie? Przeanalizowali to eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyszło im, że Polacy pracują dłużej niż mieszkańcy najbardziej rozwiniętych krajów Europy. Pracujemy średnio 39,7 godz. tygodniowo, podczas gdy Francuzi, Szwedzi, Niemcy czy Duńczycy poniżej 36 godzin, a Holendrzy nawet poniżej 30 godzin.

Belgia idzie na całość

Belgia to jeden z wielu krajów, który poruszył ten temat. Jednak poszedł dużo dalej niż Hiszpania, Nowa Zelandia czy Islandia, które jedynie testują lub zachęcają firmy do skrócenia czasu pracy.

W Belgii rząd ogłosił, że przeprowadzi reformę wprowadzającą to rozwiązanie do przepisów prawa.

- Pracownicy w Belgii zatrudnieni w pełnym wymiarze powinni mieć możliwość dłuższej pracy, aby wszystkie wymagane godziny można było przepracować w ciągu czterech dni – zapowiedział belgijski premier Alexander De Croo. Zaznaczał, że pierwszym etapem reformy będzie zapewnienie pracownikom większej elastyczności w pracy.

Rząd zakłada, że skrócenie czasu pracy pozytywnie wpłynie na wskaźnik zatrudnienia. Ten obecnie wynosi w Belgii 71 proc. Po zmianie przepisów do 2030 roku miałby wzrosnąć do 80 proc.