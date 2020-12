Zapomnij o spotkaniach bez kamerki. Komunikacja musi się zmienić

– Komunikacja pod koniec roku musi być zupełnie inna niż wiosną – przekonuje Monika Sońta z Katedry Zarządzania Społeczeństwem Sieciowym Akademii Leona Koźmińskiego i dodaje, że znane do tej pory łączenia z zespołami poprzez Zoom czy Microsoft Teams mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Za pomocą jakich narzędzi i jak komunikować się, a także kontrolować pracujące zdalnie lub hybrydowo zespoły? Rozwiązań na rynku jest coraz więcej.

Marcowe przejście części firm na pracę zdalną i poszukiwania najlepszego z możliwych sposobów komunikowania się było dla liderów dużym wyzwaniem. Zdecydowana większość z pracodawców i pracowników poszukiwała najlepszego sposobu na utrzymanie relacji i kontroli wykonywanych obowiązków.

Po kilku miesiącach pracy zdalnej, regularne spotkania w biurze zaczęto przywracać. Jesień przyniosła kolejną falę wzrostu zachorowań, kolejne obostrzenia i - co za tym idzie – zawodowy powrót do domów. Wydawać by się mogło, że wypracowane schematy zdalnego komunikowania się sprawdzą...

Jak przekonuje Monika Sońta z Katedry Zarządzania Społeczeństwem Sieciowym Akademii Leona Koźmińskiego, znane z wiosennego lockdownu sposoby komunikacji należy jednak zmienić.

– Komunikacja jest tworzeniem wspólnej przestrzeni. W marcu utworzyliśmy pewnymi narzędziami przestrzeń do tego, by w ogóle rozmawiać z sobą online. Wtedy to wystarczało. Wszyscy zachłysnęli się nową sytuacją i nowymi rozwiązaniami. Żeby w tej nowej przestrzeni działać, wymieniać się pomysłami, musieliśmy te podstawowe narzędzia opanować. Dziś wiemy, że z komunikacja online zostanie na dłużej, że praca hybrydowa stanie się standardem. I szukamy nowych doświadczeń komunikacyjnych. Po kilku miesiącach dotychczasowe narzędzia nam się znudziły – przekonuje.

Zobacz: Koronawirus a praca zdalna. Jak zarządzać rozproszonym zespołem?

Dziś przed firmami stoi ogromne wyzwanie. Jeśli w porę nie dostrzeżemy zagrożenia ze stosowania znanych już rozwiązań, firmy mogą stanąć w obliczu dużego problemu.

– Zostając na poziomie narzędziowym wypracowanym wiosną, tworzymy duże zagrożenie przeniesienia złych nawyków spotkaniowych w przestrzeń online. Kiedy mówię o złych nawykach, mam na myśli np. długie spotkania, które się często pokrywają, są nudne, nieinspirujące – wyjaśnia Sońta.

Build back better

Choć koncepcja „build back better” dotyczy środowiska naturalnego i ograniczania ryzyka katastrof zagrażających ludziom; łatwo jest ją przenieść na współczesną komunikację wewnątrzfirmową.

– Założeniem koncepcji „build back better” pozostaje wykorzystanie nowych przestrzeni komunikacyjnych jako szansy. Do tego musimy wyjść z narzędziowego postrzegania komunikacji i przejść na poziom projektowania wspólnej przestrzeni. Rosną także oczekiwania. To, co mamy, nam nie wystarcza; dobrze się poruszamy po kanałach wykorzystywanych do tej pory – wyjaśnia Monika Sońta.

Jak dodaje, problem, jakie mają dziś firmy, to zbudowanie komunikacji projektującej doświadczenia i angażującej do wspólnej pracy. Stąd znane do tej pory sposoby grupowej komunikacji mogą się nie sprawdzić.

– Dziś nie zaangażują nas skaczące główki na ekranie... Jeżeli w centrum naszego spotkania umieścimy slajd, też nie proponujemy mechanizmu, który nas zaangażuje. Jeśli w centrum spotkania stworzymy wspólnie wypracowywaną przestrzeń, to może być kanwa do zbudowania aktywności. Dobrym przykładem są dwa narzędzia: „Mural” i „Miro”. W obu przypadkach, notatki ze spotkania mogą powstawać na ekranie, każdy może coś dopisać, coś stworzyć – tłumaczy Sońta.

I dodaje, że jeśli uczestnicy spotkania mogą aktywnie w nim uczestniczyć, pojawia się płaszczyzna zachęcająca do aktywnego w nim udziału. Slajdy, które chcemy wyświetlać, oczywiście mogą być, ale nie powinny być najważniejsze. Najistotniejsza powinna być przestrzeń wymiany myśli i pomysłów - konkluduje Monika Sońta.

Znane do tej pory sposoby grupowej komunikacji mogą się nie sprawdzić. (fot. Shutterstock)

Pomocne w aktywnym komunikowaniu mogą być także bezpłatne narzędzia, w których sami tworzymy pewne schematy. Jak podkreślają eksperci, dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z dokumentów współdzielonych, takich jak Excel czy Word. Analizując proces zmian, można dodatkowo łatwo zauważyć, który pracownik był najbardziej zaangażowany.

Pobudzać zaangażowanie i kreatywność może także wykorzystywanie tzw. płynnych przejść.

– Istotne jest łączenie rzeczywistości offline z digitalem, np. wykorzystywanie ręcznych notatek, dzielenie się uwagami na czacie. Wszystko, co pobudza naszą kreatywność i pozwala pracować na bieżąco. Chodzi przede wszystkim o to, by uniknąć bezsensownego gapienia się w ekran. Takie spotkania są śledzące. By były angażujące, potrzebujemy "prawdziwej przestrzeni" – wyjaśnia ekspert ALK.

Organizując „onlinowe burze mózgów”, musimy pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Przedpandemiczna rzeczywistość wypełniona była spotkaniami, podczas których dochodziło do wielu niezaplanowanych sytuacji. Dziś, po miesiącach pracy zdalnej, należy tę lukę wypełnić.

– Swoje spotkania zaczynam od rundki wprowadzającej, która nie pozwala nam się ukryć za wyłączoną kamerą lub wykorzystuję typowe icebreakery. Takie przełamanie lodów pozwala otworzyć tę przestrzeń wspólną... Kiedy się spotykamy, chodzi nam nie o pokazywanie slajdów, ale o rozpoczęcie wspólnej rozmowy. Sprawdza się takie „5 minut na start”, gdzie np. każdy dzieli się jednym przymiotnikiem dotyczącym jego samopoczucia lub opisuje uczucia GIFem – dodaje Sońta.

Komunikacja pod znakiem kultury organizacji

Jak wyjaśnia, charakter komunikacji zdalnej będzie mocno uzależniony od kultury organizacji firmy.

– Szczególnie w Polsce bardzo mocno identyfikujemy się z grupą zawodową. Ludzie to jeden z kluczowych elementów, dla których przychodziliśmy do pracy. W biurach spotykaliśmy np. mentorów, stwarzających nam szansę na rozwój. Teraz mamy poczucie straty - nie tylko szansy na fajne spotkanie, ale przede wszystkim na codzienny rozwój. Jedna z moich studentek, menedżer HR, stwierdziła ostatnio, że aktualny system pozbawił ją energii, jaką czerpała od innych ludzi. Dziś dostrzegamy, jak istotne były spotkania z innymi ludźmi, inna rzeczywistość, plotki i kawa – podkreśla.

W miejscach, gdzie występowała "kultura klanowa" (oparta na bliskich relacjach i rozmowach), należy zadbać, by zminimalizować pracownikom poczucie straty (co określa się jako jeden z stresorów). Tym bardziej, że wykreowanie wirtualnej atmosfery znanej z pracy jest praktycznie niemożliwe.

– Tu ważne są działania pracodawców. Dobrym przykładem pozostają firmy tytoniowe - np. Philip Morris Polska bardzo zadbał o pracowników. Innym, dobrym przykładem jest NetGuru, który wysyła pracownikom przesyłki, wbijając komunikację do przestrzeni rzeczywistej. Mieszanie owych rzeczywistości pokazuje, że nawet jeśli nie ma wspólnej przestrzeni, jesteśmy częścią tej samej społeczności – wyjaśnia Monika Sońta.

Niewiele zmieni się w firmach hierarchicznych.

– Te mechanizmy kontroli, które chcemy obejść, obejdziemy; jeśli nie chcemy być aktywni - nie będziemy. Trzecim typem są firmy skierowane na innowacje i eksperymentowanie. Dla nich nie zmienia się nic: one w systemie hybrydowym pracują od lat. To, co dla wielu przedsiębiorstw było nowością, dla nich jest standardem – dodaje.

Przeczytaj: Praca zdalna to egzamin z zaufania i komunikacji. Jak go zdać najlepiej?

A co z kontrolą?

Prócz zbudowania dobrych kanałów komunikacji liderzy stali (i stoją nadal) przed sporym wyzwaniem. Zaufanie do pracowników, nad którymi nie mamy naocznej kontroli, dla wielu było sporym problemem. Sposobów, by kontrolować, czy ktoś, pracując zdalnie, wykonuje obowiązki, jest wiele. Można wysyłać kontrolne e-maile, wykonywać telefony, korzystać z rozwiązań monitorujących częstotliwość ruchu myszką.

W październiku 2020 roku Microsoft zaprezentował nowe rozwiązanie Productivity Score (zostało uruchomione w listopadzie). Jego funkcje zapewniają „wgląd w sposób wykonywania pracy”, pokazując pracodawcy, jak pracownicy korzystają z usług platformy Michrosoft 365 (Outlook, Teams, OneDrive).

Krytycy rozwiązania wskazują, że nadzór nad czasem spędzonym w pracy niczego dobrego nie wniesie, a konsekwencją będzie dodatkowy stres pracownika. Jared Spataro z Microsoft 365 w rozmowie z brytyjskim The Guardian wyjaśniał, że nowa możliwość ma na celu przede wszystkim usprawniać pracę.

– Mierzenie produktywności nie jest narzędziem do monitorowania pracy. Polega na odkrywaniu nowych jej sposobów, zapewnianiu pracownikom doskonałej współpracy i doświadczeń technologicznych – wyjaśnił.

Monika Sońta także zauważa, że wprowadzenie metody sprawdzającej aktywność pracownika za pomocą sztucznych mierników może mijać się z celem.

– Rozwiązanie będzie za chwilę dostępne, więc powróci obawa, że ktoś może chcieć tego użyć... Zaufanie różni się tym od kontroli tym, że mimo iż mogę użyć danego narzędzia, to tego nie robię. Rezultaty pracy mojego zespołu nie dają mi podstaw do używania takich narzędzi kontroli. Jeśli zaczniemy wykorzystywać sztuczne mierniki, pojawi się problem, a pracownicy łatwo znajdą sposób, by je obejść – tłumaczy.

Innym rozwiązaniem oceniającym aktywność i zaangażowanie pracowników, np. podczas online'owych spotkań, jest stworzony przez hiszpański start-up algorytm, dokonujący analizy emocji „Facial emotion recognition”.

– Na podstawie wyrazu twarzy osób na spotkaniu, jesteśmy w stanie dowiedzieć się, komu się podobało, a komu nie – wyjaśnia Monika Sońta.

Zobacz: Pracownik zdalny pod nadzorem. Jak można kontrolować home office

Rozwiązania mogące pomóc pracodawcom powstają także w polskich firmach. Opracowany w Chorzowie system „Timate” rejestruje i zarządza czasem pracy.

– Samo narzędzie stworzyliśmy z myślą o zarządzaniu pracownikami i ich bezpieczeństwem. Łączy w sobie m.in. bezobsługową rejestrację czasu pracy, jego optymalne wykorzystanie, monitorowanie bezpieczeństwa, codzienną ocenę realizacji zadań oraz motywowanie pracowników – wyjaśnia w rozmowie z PulsemHR Sebastian Młodziński, CEO Timate.

Stworzony w Chorzowie system „Timate” rejestruje i zarządza czasem pracy. (fot. mat. pras.)

System składa się z inteligentnych kart, które na co dzień służą jako identyfikatory pracownicze i komunikatory, oraz z centralek, które drogą radiową łączą się z kartami. W ten sposób gromadzone są informacje o ruchu pracowników, ich lokalizacji, notuje się wejścia i wyjścia z firmy, wejścia do wyznaczonych w przedsiębiorstwie stref – na przykład do palarni, stołówki, biura, hali produkcyjnej. Jak wyjaśnia Sebastian Młodziński, rozwiązanie jest przydatne także w trybie pracy zdalnej.

– Karta jest prostym narzędziem komunikacji między pracodawcą a pracownikiem. Dlatego sprawdza się w trybie pracy zdalnej. Na karcie wyświetlane są zadania do wykonania danego dnia. Pracownik – przyciskając odpowiednie przyciski na karcie – raportuje rozpoczęcie i zakończenie działania. Pracodawca zatem na bieżąco ma wgląd w to, czy i w jakim tempie realizowany jest plan pracy. Może też szybko zareagować, jeśli wykonanie zadania się przedłuża lub zadanie nie zostaje przez pracownika podjęte. Aby korzystać z takich funkcji, nie trzeba montować w domach zatrudnionych pracowników specjalnych urządzeń. Wystarczy karta oraz smartfon z funkcją NFC – precyzuje.

Jak podkreślają twórcy rozwiązania, w tym przypadku korzystają obie strony. Pracodawca dostaje m.in. informacje o tym, ile czasu dana osoba spędza przy komputerze. Karta jest także platformą szybkiej komunikacji – wyświetla krótkie informacje od przełożonego i pozwala na nie odpowiedzieć. Zyskują również pracownicy.

– Karta przypomni im o tym, że powinni zrobić przerwę, że kończy się ośmiogodzinny dzień pracy i właśnie zaczynają nadgodziny. I wyświetli również informacje dotyczące liczby dni urlopowych do wykorzystania, liczbę nadgodzin lub "niedopracowań". W przypadku nieobecności pracownik może użyć karty do zgłoszenia L4, delegacji czy urlopu – wyjaśnia Młodziński.