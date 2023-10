Zapłacą Ukraińcom nawet 19 tys. zł za powrót do domu

Do wyjazdu Ukraińców zachęcić mają specjalne premie (fot. Kate McDaniel/unsplash)

Do wyjazdu Ukraińców zachęcić mają specjalne premie (fot. Kate McDaniel/unsplash)

Jak informuje portal Swissinfo.ch, szwajcarski Państwowy Sekretariat ds. Migracji (SEM) we współpracy z władzami kantonów opracował plan finansowy dla uchodźców z Ukrainy mający zachęcić ich do dobrowolnego opuszczenia Szwajcarii.

Zgodnie z treścią opublikowanego na początku października planu Szwajcarzy planują unieważnić Ukraińcom tzw. status ochrony tymczasowej ("S").

Termin unieważnienia jest uzależniony od wypadków na froncie. Stanie się to najwcześniej w 2024 r. lub rok później. Zgodnie z wyliczeniami Szwajcarów do tego czasu nad Dniepr powinno powrócić ok. 70 tys. osób, w tym 80 proc. dobrowolnie.

Przygotowany plan określa środki operacyjne i zawiera zalecenia dotyczące innych aspektów, takich jak terminy wyjazdu, odstępstwa i ustalenia dotyczące pomocy w powrocie.

Do dobrowolnego wyjazdu Ukraińców zachęcić mają specjalne premie. Ich wysokość wynosić będzie od 1000 do 4000 franków szwajcarskich (4757 zł/19 026 zł - kurs z 13.10). Wysokość otrzymanego wsparcia będzie uzależniona od terminu wyjazdu uchodźcy z Szwajcarii.