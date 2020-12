Zamknięte galerie handlowe. "Trzeci lockdown jest dla branży ciężkim ciosem"

Trzeci lockdown jest dla branży – zarówno wynajmujących, jak i najemców - ciężkim ciosem, zwłaszcza, że właściciele galerii handlowych od początku pandemii są pozbawieni pomocy w ramach tarcz finansowych - tak ogłoszoną dziś (17 grudnia) decyzję rządu o ponownym zamknięciu galerii handlowych komentuje Polska Rada Centrów Handlowych.

Rząd zdecydował m.in. o ponownym zamknięciu galerii handlowych (Fot. Pixabay)

W czwartek 17 grudnia minister zdrowia Adam Niedzielski oraz główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. Andrzej Horban poinformowali o wprowadzeniu narodowej kwarantanny.

Dodatkowe obostrzenia będą funkcjonować od 28 grudnia do 17 stycznia. Na przełomie roku – na kilka godzin – będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się.

Rząd zdecydował m.in. o ponownym zamknięciu galerii handlowych. Przedstawiciele branży komentują, że decyzja ta jest dla nich niezrozumiała.

- Niewykluczone, że przed nami jeszcze trudniejsze dni. Szczepienia, na które tak bardzo czekamy, nie ochronią nas w najbliższym czasie - nawet jeśli rozpoczniemy je w tym roku, to efekt w styczniu czy w lutym jeszcze się nie pojawi – zwrócił uwagę. - Widmo trzeciej fali będzie oznaczało przekroczenie granic wydolności systemu ochrony zdrowia. Jeśli to widmo się zmaterializuje, to możemy być pewni, że nasz system zdrowia nie będzie działał wydolnie – zauważył.

Szpitale rezerwowe mają pomóc w tym, żeby ewentualna trzecia fala została obsłużona przez system szpitalnictwa.

- Patrząc na ryzyko trzeciej fali, chciałbym, żeby te szpitale rezerwowe nigdy nie musiały być wykorzystane. Apeluję do każdego Polaka o odpowiedzialność za siebie, za swoich bliskich, za przestrzeganie norm i regulacji – zaapelował Adam Niedzielski.

Zamknięte galerie

Od 28 grudnia po raz trzeci rząd zamknie galerie handlowe. Tym razem na trzy tygodnie, do 17 stycznia. Czynne będą wyłącznie sklepy spożywcze oraz drogerie. Decyzja ta wywołała spore poruszenie wśród członków Polskiej Rady Centrów Handlowych.

W przesłanym mediom oświadczeniu Rada pisze, że jest zaskoczona decyzją rządu o częściowym zamknięciu galerii handlowych.

- W środę zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, podczas którego rozmawialiśmy o zasadach działalności placówek handlowych w najbliższych dniach i tygodniach. Potwierdziliśmy naszą gotowość do rozszerzenia zakresu środków bezpieczeństwa i wsparcia służb publicznych przy egzekwowaniu obostrzeń. Regularnie dostarczamy przedstawicielom Rządu dane i raporty świadczące o najwyższych standardach bezpieczeństwa stosowanych w galeriach handlowych oraz dane o odwiedzalności, która jest znacznie niższa niż w ubiegłym roku – w ostatnim tygodniu o około 30 proc. - wskazują przedstawiciele Rady.

Jak zaznaczają, trzeci lockdown jest dla branży – zarówno wynajmujących, jak i najemców - ciężkim ciosem, zwłaszcza że właściciele galerii handlowych od początku pandemii są pozbawieni pomocy w ramach tarcz finansowych. - Konsekwencje tych decyzji odczuje sektor finansowy w Polsce, ponieważ sektor handlowy nie będzie w stanie realizować zobowiązań finansowych względem podmiotów zewnętrznych - napisali przedstawiciele Rady w oświadczeniu. Szef MZ zapewnił, że poszkodowane branże otrzymają finansowe wsparcie. - Tutaj szczegółowe informacje przedstawi pan premier Gowin na swojej konferencji, bo oczywiście mamy przygotowane instrumenty finansowe zabezpieczające, na zasadzie tarczy, poszczególne branże, które tymi obostrzeniami będą dotknięte - powiedział Niedzielski.

