Zamiast Ukraińców przyjadą do nas Rosjanie. "Na rynku widać ruch"

W marcu i kwietniu nawet o 30 proc. wzrosła liczba aplikacji specjalistów IT pochodzących z Europy Wschodniej w porównaniu z lutym 2022 r. Na rynku pojawiają się także zapytania o pracę od Rosjan, stosunkowo dużo jest ich też od Białorusinów. Bez zmian pozostaje liczba aplikacji płynących z Ukrainy.

Wybuch wojny w Ukrainie mocno wpłynął na rynek pracy. Skutki działań zbrojnych odczuwają praktycznie wszystkie branże, mocno zmieniła się także struktura sektora IT w całej Europie Wschodniej.

W pierwszych dniach wojny eksperci ds. rynku pracy przewidywali, że uciekający przez wojna Ukraińcy mogą być dla polskiego rynku pracy szansą. Luka kadrowa jest bowiem ogromna praktycznie w każdej branży. O brakach kadrowych mówimy przede wszystkim w branży w IT.

Dziś jednak coraz więcej mówi się o tym, że obserwowany dotychczas napływ specjalistów IT zza wschodniej granicy nie zmieni zasadniczo podaży specjalistów IT w Polsce. Luka szacowana jest wciąż na 50-100 tys. osób. Krótkofalowo może wręcz dojść do jeszcze większej presji na rynku pracy.

- Wojna w Ukrainie oraz sankcje nałożone na Rosję i Białoruś (przede wszystkim te uniemożliwiające realizację przelewów pieniężnych) zmuszają wiele firm do relokacji swoich centrów outsourcingowych do innych regionów. Polska w naturalny sposób stała się kolejnym krajem, do którego kierowane jest coraz więcej zapytań, a zapotrzebowanie na polskim rynku technologicznym rośnie – podkreśla Bartosz Majewski, założyciel i prezes Software Development Association Poland (SoDA) i CEO Codibly.

- W ciągu kilku – kilkunastu miesięcy Polska ma szansę wzmocnić swoją pozycję jako centrum IT w regionie CEE. Jednak zarówno o kontrakty, jak i o specjalistów konkurują również inne kraje. Obecnie trudno przewidzieć, który z nich wygra i czy wyłoni się wyraźny lider. Nie wiadomo, czy za kilka lub kilkanaście miesięcy rynek IT w Ukrainie nie zacznie na nowo funkcjonować i zachodnie firmy tam nie wrócą. To na pewno potrzebne tamtejszej gospodarce - mówi Paweł Zdziech, communication manager w 7N

Rosjanie wyjeżdżają, władze chcą ich zatrzymać

Jak wynika z badań, początkowo odnotowano odpływ dużej liczby programistów z regionu. Tylko z Rosji w lutym i marcu wyjechało między 50 a 70 tys. programistów. Spodziewano się, że liczba ta ulegnie podwojeniu w kwietniu. Kolejne tygodnie jednak to powrót programistów do Rosji.

Według rosyjskiego Stowarzyszenia na rzecz Technologii Komputerowych i Informatycznych tym, którzy wyjechali po wybuchu wojny kończą się środki, do tego znacznie wzrosły ceny utrzymania w krajach będących głównymi kierunkami emigracji. Preferowane kierunki wyjazdu to Stany Zjednoczone, Niemcy i Gruzja.

fot. Simon Abrams/Unsplash

Jak wynika z obserwacji rynku Polska także, choć w mniejszym stopniu, stała się miejscem relokacji dla programistów z Rosji.

- Do tej pory otrzymywaliśmy tylko sporadyczne zapytania o pracę od osób z Rosji. Teraz jest ich znacznie więcej. Wiele z nich pisze wprost, że chcą wyjechać z Rosji z przyczyn politycznych - wyjaśnia Paweł Zdziech.

Rosjanie wyjeżdżają z kraju nie tylko z powodów czysto politycznych. Inne powody emigracji to obawa przed stanem wojennym, pogarszająca się sytuacja ekonomiczna, ale też brak dostępu do technologii czy utrata pracy po tym, jak globalne korporacje wycofują się z Rosji, a zachodni partnerzy anulują kontrakty. W połowie kwietnia liczba wakatów w branży IT w Rosji była na poziomie 27 proc. stanu z połowy lutego.

By zmniejszyć emigrację kadry IT, rosyjskie władze wdrożyły szereg zachęt dla branży: zwolniły na trzy lata z podatku dochodowego i kontroli firmy informatyczne, zaoferowały im niskooprocentowane pożyczki oraz dotacje pokrywające 80 proc. kosztów projektów, a ich pracownikom - preferencyjne kredyty hipoteczne. Co więcej, programiści w wieku poniżej 27 lat otrzymają odroczenie poboru do wojska. Część zmian działa jednak niezgodnie w intencją władz - po upublicznieniu treści nowych przepisów gwałtownie wzrosło zainteresowanie kursami IT.

Część rosyjskich firm IT wypłaciła swoim pracownikom dodatkowe pensje w marcu, a obecną sytuację traktują jak szanse na rozbudowę zespołów. Dodatkowo administracja publiczna szuka dla informatyków zajęcia we własnych strukturach. Przez trzy tygodnie, począwszy od 24 lutego, opublikowano 2,7 tys. ofert pracy w sektorze publicznym, czyli o 108 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - podaje niezależny dziennik Kommersant.

Polska otwarta na programistów z Białorusi

Na rynku pracy widać także zainteresowanie polskimi ofertami ze strony Białorusinów.

- ​Specjaliści z tego kraju starali się o pracę w Polsce już wcześniej, jednak teraz jest ich o 20-30 proc. więcej niż jeszcze w lutym tego roku. Wynika to zatem wprost z sytuacji wojennej - zauważa Paweł Zdziech.

Zaangażowanie Łukaszenki w wojnę w Ukrainie i nałożone sankcje wywołały emigrację m.in. do Armenii, Gruzji i Polski. Znana z gry World of Tanks i założona w Białorusi firma Wargaming 4 kwietnia zamknęła biura Petersburgu oraz Mińsku, gdzie jeszcze niedawno pracowała połowa zespołu.

To kolejna fala migracji. Poprzednia fala wyjazdów białoruskich specjalistów IT miała miejsce po sfałszowanych wyborach w 2020 r. Wówczas polski rząd uruchomił program Poland.Business Harbour, którego zadaniem było ułatwienie specjalistom z branży IT, ich rodzinom oraz firmom, relokację do Polski i prowadzenie tu biznesu. Według danych ze stycznia 2022 roku, wystawiono 25 tys. wiz. Co drugi wyjeżdżający z Białorusi specjalista IT wybierał Polskę.

fot. Pixabay

Wiele jednak zmieniło się wraz z wybuchem wojny.

- Wojna zablokowała m.in. realizację programu Poland Business Harbour, który pomagał w legalnym zatrudnieniu pracowników z Białorusi, Gruzji, Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Armenii czy Azerbejdżanu. Dawało to realną szansę na pozyskanie specjalistów. Dodatkowo Białorusini mogą mieć uzasadnione obawy, że ich też obejmą silne antyrosyjskie nastroje. Kolejnym utrudnieniem jest zatrzymany napływ programistów z Ukrainy, gdyż mężczyźni w wieku poborowym (a tacy dominują w branży IT) nie mogą i często nie chcą opuszczać swojego kraju – podkreślał w rozmowie z PulsHR.pl Bartosz Majewski.

Brak zapytań o pracę od specjalistów IT z Ukrainy

Jak wynika z danych polskiego oddziału 7N, na chwile obecną na rynku pracy, nie mamy do czynienia ze znaczącym wzrostem liczby zapytań o pracę od specjalistów IT z Ukrainy. Mężczyźni w większości nie mogą wyjechać z kraju. Wielu włączyło się w walkę, także w cyberprzestrzeni. Już ponad 300 tys. osób, także spoza kraju, przyłączyło się do IT Army of Ukraine - grupy, która przeprowadza ataki na rosyjskie cele.

- To branża zdominowana przez mężczyzn, dlatego mimo dużego napływu kobiet z Ukrainy do Polski oraz zmiany ról społecznych w samej Ukrainie spowodowanej wojną, cały czas odsetek kobiet starających się o pracę w IT jest bardzo niski. Dotyczy to także innych krajów - dodaje Zdziech.

Z przygotowanego na początku tego roku przez IT Ukraine Association raportu „Ukraine IT Report 2021” wynika, że w 2021 r. ukraińska branża IT wzrosła o 36 proc. Z 5 mld dolarów do 6,8 mld dolarów w eksporcie.

Szacuje się, że 70 proc. programistów pracowało jako freelancerzy dla zachodnich firm. Kraj ten jest też regionalnym liderem w liczbie absolwentów informatyki w przeliczeniu na 100 tys. osób. W 2020 r. mury uczelni opuściło 27 tys. absolwentów kierunków informatycznych.

- Te osoby łatwo odnajdą się zawodowo za granicą, nie tylko w Polsce. Jeśli nawet część przyjedzie do Polski, nie będzie to znacząca część, dlatego nie wpłynie to widocznie na nasz rynek pracy IT - dodaje Paweł Zdziech.