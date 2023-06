Zamiast aktywizacji niepełnosprawnych miliardy z kar. Przedsiębiorca oskarża PFRON

- Jako osoba zajmująca się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością, bez pomocy finansowej Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), uważam, że możliwość publikowania takich danych będzie działać motywująco na firmy. W większości przypadków podmioty nie chcą udostępniać , ponieważ zweryfikowałyby, to czy naprawdę są one otwarte na temat różnorodności i zatrudniania osób z niepełnosprawnością (OzN) - pisze w wiadomości do PFRON-u, Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Pełnomocnika Rządu ds. ON, Konfederacji Lewiatan oraz Federacji Przedsiębiorców Polski Marcin Piechota.

Według niego większość z firm manipuluje interesariuszami, a możliwość publikowania danych uzyskanych bezpośrednio od PFRON-u w przyczyniłaby się do znaczącego wzrostu aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych wśród płatników kar na PFRON. Dla firm byłaby to w ocenie Piechoty najlepsza metoda - porównanie się do konkurencji i zmobilizowanie do działania.

Funduszowi nie zależy na aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością?

Piechota podkreśla, że gdyby płacący kary zaktywizowali niepełnosprawnych, to spadłyby wpływy z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON. Jak szacuje, instytucja straciłaby na tym ok. 6,5 mld zł w 2023 r. i stąd bierze się odmowa podania danych o wpłatach obowiązkowych firm.

Dodaje także, że niepełnosprawni i pracodawcy nie są informowani na temat wielokrotnych odpisów na PFRON, a zamiast tego informacje skupiają się wokół dofinansowań, które nie są głównym zainteresowaniem tych, którzy płacą kary na PFRON.

- Jestem rekruterem OzN (osób z niepełnosprawnością - red.) i rozmawiam z przedstawicielami firm. Brak tej wiedzy okrada wykształconych OzN z dobrze płatnych miejsc pracy w modelu zdalnym lub hybrydowym. To osoby najczęściej posiadające schorzenia uniemożliwiające opuszczanie domu, mieszkające w małych miejscowościach wykluczonych komunikacyjnie i otoczone barierami architektonicznymi - stwierdza Marcin Piechota.

Wiedzę na temat wielokrotnych odpisów na PFRON, która jest istotna dla działów HR odpowiedzialnych za rekrutację osób niepełnosprawnych (OzN) z najpoważniejszymi schorzeniami, także nie jest powszechnie komunikowana. Brak tej wiedzy rodzi lęk i niepewność.

- Finansowe korzyści związane z zatrudnianiem OzN są często ignorowane, jakby były tematem wstydliwym. To nie jest praktyka obserwowana w krajach UE. Pragmatyzm, a nie romantyzm, powinien być naszym podejściem. Najczęstszym bodźcem dla pracodawców do zatrudniania OzN są maksymalne korzyści finansowe. Rozmowy z pracodawcami to potwierdzają. Wykorzystanie wielokrotnych odpisów na PFRON jest optymalnym sposobem osiągnięcia tych korzyści i jednocześnie najszybszym sposobem na likwidację kar na PFRON - mówi właściciel ZERØ na PFRON.

Firmy korzystają z selektywnej wiedzy, co jest wygodne zarówno dla PFRON-u, jak i dla fundacji

Fundacje są uzależnione od środków finansowych otrzymywanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), co sprawia, że wykonują polecenia instytucji, która utrzymuje je przy życiu.

- Dlaczego Fundacja Aktywizacja nie udostępnia prostego i zrozumiałego poradnika dotyczącego korzystania z wielokrotnych odpisów na PFRON? Uważamy, że to nie jest przypadek. Fundacja otrzymała już znaczne środki finansowe z PFRON i dlatego wykonuje polecenia swojego sponsora. Inne fundacje, które również mają zajmować się aktywizacją osób niepełnosprawnych, również ukrywają tę wiedzę. Większość z nich otrzymuje dofinansowanie z PFRON, dlatego ich interesem jest, aby wpływy do Funduszu były jak najwyższe - mówi Piechota.

Jak dodaje, im mniej PFRON otrzyma środków, tym mniej pieniędzy zostanie przeznaczonych dla tych fundacji. Oznacza to, że im gorzej dla osób niepełnosprawnych, tym lepiej dla Funduszu i fundacji.

- Niestety, w Polsce ten patologiczny system, który jest nadzorowany przez PFRON, tworzy zamkniętą układankę, która bardziej służy urzędnikom i fundacjom niż osobom niepełnosprawnym. Liczby jednoznacznie to potwierdzają. Polska wciąż zajmuje ostatnie miejsce w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej pod względem aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych - uważa Piechota.

Właściciel ZERØ na PFRON twierdzi, że sytuacja w Polsce nie ulega zmianie, podczas gdy kraje UE dynamicznie się rozwijają. Mimo wielu rozmów, planów i konferencji efekty są znikome, a na konferencje zaprasza się tylko osoby, którym na rękę jest zachowanie dotychczasowego układu bez zmian.

Rolą państwa i państwowej instytucji powinno być pomaganie, a nie stawianie przeszkód niepełnosprawnym

Efekty działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych są niewspółmiernie niskie w porównaniu do ogromnych środków przeznaczanych na ten cel. Raporty Najwyższej Izby Kontroli jasno to ukazują.

- Narasta frustracja wśród osób niepełnosprawnych, które stopniowo tracą nadzieję na zmianę sytuacji na lepsze w ramach istniejącego zamkniętego układu. Czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych chce rzeczywiście zmienić obecną, bardzo złą sytuację? Czy zamierza kontynuować to, co było? Oczekujemy odpowiedzi na następujące pytania, które zostaną przeczytane i omówione w mediach społecznościowych. Temat patologii, która obecnie ma miejsce, nie został jeszcze dostatecznie omówiony. To skandal, że takie rzeczy dzieją się w cywilizowanym kraju, który jest częścią Unii Europejskiej - stwierdza Marcin Piechota. - Dodatkowo, większość środków przeznaczanych przez PFRON na aktywizację osób niepełnosprawnych jest marnowana bezmyślnie. Praktycznie nie ma zauważalnych efektów. Brak jest również prowadzenia przez PFRON oceny tych działań.

W podsumowaniu swojej wiadomości Piechota zwrócił uwagę na jeden ważny aspekt, który jest związany z wpłatami na rzecz PFRON.

- Dlaczego kary nakładane przez PFRON są określane jako "wpłaty obowiązkowe". Ta nazwa sugeruje, że są to jedynie standardowe opłaty, podczas gdy w rzeczywistości są to sankcje karne. Czy celowo używa się tego terminu, aby wprowadzić firmy w błąd? Porównajmy to do mandatu, który płaci się policjantowi za przekroczenie prędkości - czy nazwa się go "wpłatą obowiązkową"? - pyta Marcin Piechota.

Termin używany w kontekście kar płaconych na rzecz PFRON rzeczywiście może usypiać czujność i sugerować, że firma ma obowiązek jej uiszczenia. Użycie terminu "kara", który ma negatywny wydźwięk i jednoznacznie wskazuje, że jest wynikiem pewnych zaniechań po stronie firmy, a nie jej obowiązkiem.

Piechota informuje także, że w tym roku odnotowano nowe rekordy w wysokości wpłat kar na PFRON. Tylko w kwietniu była to kwota 542 mln zł, które firmy mogłyby przeznaczyć na inne cele.

Czym jest PFRON i jak wylicza się wysokość kary?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to organ administracji publicznej, którego celem jest wspieranie rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Fundusz został utworzony na podstawie ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Pracodawca, który dokonuje wpłat na PFRON oraz składa deklaracje i informacje sprawozdawcze, ma obowiązek dokładnie określić liczbę wszystkich zatrudnionych pracowników oraz oddzielnie liczbę zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych (zarówno pod względem liczby osób, jak i etatów), zgodnie z przepisami art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników na pełny etat, ma obowiązek dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość tych wpłat stanowi 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia, pomnożonego przez różnicę między rzeczywistą liczbą zatrudnionych osób niepełnosprawnych a liczbą pracowników potrzebną do osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszącego 6 proc.

Pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 proc., są zwolnieni z obowiązku dokonywania tych wpłat, zgodnie z przepisami ust. 2-5 i art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pracodawca, przy obliczaniu stanu zatrudnienia i wskaźnika osób niepełnosprawnych, nie uwzględnia osób niepełnosprawnych przebywających na urlopie bezpłatnym, zarówno na zasadach ogólnych z Kodeksu pracy, jak i na tzw. obligatoryjnym, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

ZERØ na PFRON to firma konsultingowa dla HR, biznes partnerów HR i księgowych. Drugą jej specjalizacją jest rekrutacja niepełnosprawnych pracowników.

