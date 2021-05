Zalando odmienia "inkluzywność" przez wszystkie przypadki. Nowa strategia

Zalando chce być miejscem pracy dla wszystkich. Niemiecki gigant e-commerce ogłosił nową strategię dotyczącą różnorodności oraz inkluzywności pod nazwą „do.BETTER".

- Chcemy być zalążkiem zmian w kierunku mody przyjaznej dla wszystkich. Staramy się być inkluzywnymi od podstaw, pielęgnować różnorodność wśród naszych pracowników, kierownictwa, klientów oraz partnerów - mówi dyrektor współzarządzający Zalando David Schneider. - Jesteśmy przekonani, że umożliwienie większej różnorodności i inkluzywności sprawi, iż Zalando będzie wyróżniać się m.in. zrozumieniem potrzeb klientów, większą kreatywnością, przemyślanymi decyzjami i pozytywnym wpływem na branżę modową - dodaje.

Ogłoszona właśnie strategia zawiera 12 zobowiązań odnoszących się do 4 filarów funkcjonowania firmy, czyli pracowników, kierownictwa, klientów oraz partnerów. Przy czym warto przypomnieć, że Zalando już od kilku lat systematycznie zmierzało w kierunku różnorodności. Teraz postanowiło opracować całościowy plan, aby zająć się tą kwestią dogłębnie. Postępy we wdrażaniu zobowiązań strategii będą przejrzyście przedstawiane w ramach corocznego raportu Zalando dotyczącego różnorodności oraz inkluzywności. Pierwszy z nich został opublikowany w 2020 roku.

Jeśli chodzi o pracowników, Zalando stara się być inkluzywnym miejscem pracy zapewniającym sprawiedliwy dostęp do możliwości zawodowych, poczucie przynależności oraz środowisko, w którym różnorodni pracownicy mogą się rozwijać.

Aby osiągnąć te założenia, firma wprowadzi wewnętrzną ankietę poświęconą różnorodności i inkluzywności, która pomoże określić wyzwania i możliwości. Ankieta ma na celu udoskonalać założenia, zapewniać różnorodność w ramach kluczowych projektów, dbać o programy edukacyjne dla zespołów poświęcone różnorodności i inkluzywności, pomagać zatrudniać managerów, rekruterów i partnerów pochodzących z różnych organizacji i określać tym samym najlepsze praktyki oraz zagwarantować wsparcie dla różnorodnych społeczności. Co więcej, do 2023 r. Zalando zwiększy udział kobiet zatrudnionych na stanowiskach powiązanych z technologią do poziomu 40–60 proc.

Fot. zalando.pl

Kierownicy

- Wierzymy w to, że poprzez sprawiedliwe postępowanie i poczucie odpowiedzialności kadry zarządzającej możemy stworzyć inkluzywne środowisko pracy dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich tożsamości płciowej, przynależności etnicznej, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, rodzicielstwa, wieku, języka, jakim się posługują, neuroróżnorodności, narodowości, wykształcenia, statusu społeczno-ekonomicznego, wiary, stanu zdrowia czy niezależnie od innych aspektów składających się na różnorodność - przekonuje Astrid Arndt, dyrektorka HR w Zalando.

W ramach filaru dotyczącego kierownictwa firma planuje włączyć edukację dotyczącą różnorodności oraz inkluzywności jako obowiązkowy element programów dla kierownictwa. Od 2022 roku działania dotyczące różnorodności oraz inkluzywności będą realizowane z poziomu wszystkich jednostek biznesowych.

Jeśli chodzi o różnorodność kulturową i intersekcjonalność, Zalando zobowiązuje się, że do 2025 r. poszerzy reprezentację widocznych i niewidocznych aspektów różnorodności oraz kontekstów kulturowych na pięciu najwyższych poziomach kadry kierowniczej.

Klienci

W kwestiach powiązanych z filarem klientów celem Zalando jest sprawienie, by kontrahenci mieli poczucie, że są traktowani z szacunkiem, uwzględniani i cenieni w każdym aspekcie ich doświadczeń jako klientów oraz komunikacji.

Do 2025 r. firma zapewni dostępne dla wszystkich, odpowiednio ukształtowane i pozytywne treści cyfrowe przeznaczone dla klientów wywodzących się z niedostatecznie reprezentowanych grup. Ponadto będzie systematycznie oceniać doświadczenia cyfrowe z wykorzystaniem usług niezależnego, zewnętrznego panelu ekspertów. Ponadto będzie dążyć do stworzenia bardziej inkluzywnych treści i zachęcać partnerów, aby zmierzali w tym samym kierunku.

Przykładowo już na obecnym etapie Zalando stara się podejmować dobre decyzje, jeśli chodzi o bardziej reprezentatywny wybór modelek i modeli oraz influencerów, przemyślane stylizacje i ograniczony retusz. Ponadto klienci mogą zarejestrować konto w internetowym sklepie Zalando bez konieczności określania swojej płci spośród dwóch podanych.

Partnerzy

Jeśli chodzi o partnerów, Zalando dąży do pozytywnych zmian w branży modowej dla dobra swoich partnerów oraz ramię w ramię z nimi. Aby osiągnąć ten cel, platforma będzie oferować inkluzywny asortyment dla zbyt słabo reprezentowanych grup społecznych, dbać o różnorodność partnerów modowych oraz umacniać swoją sieć, tak aby walczyć na rzecz różnorodności i inkluzywności w branży.

Firma skupi się na oferowaniu autentycznie różnorodnego asortymentu gwarantującego szeroki wybór w każdej kategorii cenowej, rozmiarowej oraz stylistycznej. W kategorii beauty pojawi się więcej produktów odpowiednich dla wszystkich karnacji, a ponadto asortyment zostanie poszerzony tak, aby osoby noszące różne rozmiary i preferujące ubiór zakrywający więcej ciała mogły zawsze znaleźć coś dla siebie.

Co więcej, Zalando nawiązuje współpracę z markami, których właściciele należą do różnorodnych mniejszości. Oznacza to postęp w realizacji zobowiązania z 2020 r., aby nawiązać współpracę z 70 markami należącymi do osób czarnoskórych, poczynając od wsparcia marketingowego w wysokości miliona euro zapewnianego przez Zalando Marketing Services (ZMS), z którego aktualnie korzysta 22 marki.