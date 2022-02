Zakwaterowanie, praca, pomoc medyczna. Polskie firmy wspierają uchodźców z Ukrainy

Aktualna sytuacja na Ukrainie skłania do aktów solidarności i pomocy wobec naszych wschodnich sąsiadów – także firmy. Jak pomagają uchodźcom?

Jak informuje Straż Graniczna, od czwartku 24 lutego odprawiono łącznie na wszystkich przejściach granicznych z Ukrainą 187,8 tys. osób - w tym na kierunku do Polski ponad 156 tys.

#Pomagamy 🇺🇦 Od rozpoczęcia działań zbrojnych w🇺🇦(24.02) #funkcjonariuszeSG odprawili łącznie na wszystkich przejściach granicznych z🇺🇦187,8 tys. osób. W tym na kierunku do Polski ponad 156 tys. Wczoraj odprawiono rekordową liczbę osób -88,4 tys., w tym na kierunku do🇵🇱77,3 tys. pic.twitter.com/XKqsR1aNyn

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Osoby te nie są pozostawione same sobie. W akcje pomocowe włączają się nie tylko zwykli Polacy, ale także przedsiębiorcy.

Przykładem jest agencja Personnel Service, która na co dzień współpracuje z Ukraińcami. Oferuje ona 50 darmowych miejsc noclegowych w swoich hotelach pracowniczych - obiekty znajdują się na terenie całej Polski, w tym m.in. w Kętrzynie i Poznaniu.

- Poczucie bezpieczeństwa to jedna z pierwszorzędnych potrzeb ludzkich. Nasi przyjaciele, znajomi, sąsiedzi z Ukrainy muszą teraz o to bezpieczeństwo walczyć, co napawa nas ogromnym smutkiem. Z Ukraińcami łączą nas bliskie relacje, dlatego solidaryzujemy się z Ukrainą, której obywatele oprócz słów otuchy, potrzebują dziś realnych działań. W związku z tym oferujemy im wsparcie, zapewniając dach nad głową, żłobek i przedszkole dla ich dzieci oraz pomoc w tym, na czym znamy się najlepiej, czyli znalezieniu pracy – mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.

Pomoc w znalezieniu pracy

Personnel Service gwarantuje, że pracę w Polsce za pośrednictwem firmy może znaleźć nawet ponad 1 tys. osób. Oprócz możliwości zatrudnienia, w ramach umowy z pracodawcą zagwarantowane zostanie zakwaterowanie. W celu udzielenia pomocy tam, gdzie jest ona teraz najbardziej potrzebna, firma wysyła na granicę polsko-ukraińską swojego rekrutobusa, którym będzie oferować pracę z zakwaterowaniem dla tych, którzy wiedzą, że chcą spędzić w Polsce dłuższy czas.

- Wsłuchujemy się również w potrzeby naszych pracowników z Ukrainy oraz ich rodzin, które nadal przebywają w ojczyźnie. Gwarantujemy, że nasi pracownicy otrzymują wsparcie i niezbędną pomoc. Członkom ich rodzin zapewnimy możliwość podjęcia legalnej pracy i osiedlenia się w Polsce. W imieniu całego zarządu zachęcam wszystkich naszych pracowników do zgłaszania swoich potrzeb, nie zostaniecie sami – mówi Krzysztof Inglot.

Wspólnie z Urzędem Miasta we Wrocławiu Personnel Service wychodzi naprzeciw potrzebom kobiet, które zostają same z dziećmi, gdy ich partnerzy walczą o swoją ojczyznę. Dla ukraińskich dzieci zaoferowane zostaną żłobki i przedszkola. Opieką zostanie otoczonych ok. 500 dzieci.

Także agencja Job Impulse oferuje pomoc Ukraińcom w znalezieniu pracy.

- To jest moment, w którym oprócz wyrazów wsparcia, słów otuchy i solidarności należy podjąć realne działania, które pomogą osobom zmuszonym do opuszczenia swojej ojczyzny znaleźć schronienie w Polsce. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie pomóc w zdobyciu dokumentów niezbędnych do legalnego zatrudnienia oraz znalezieniu odpowiedniej pracy, a także poszukiwaniu zakwaterowania dla naszych pracowników – mówi Łukasz Koszczoł, prezes Job Impulse.

- Wczoraj przeprowadziliśmy ankietę wśród pracowników zatrudnionych u naszych klientów na temat ich planów na najbliższe tygodnie. Ponad 300 osób odpowiedziało od razu, deklarując, że zamierzają jak najszybciej ściągnąć do Polski swoje rodziny. Uruchomiliśmy już także wewnętrzną sieć wsparcia dla pochodzących z Ukrainy pracowników Job Impulse i ich bliskich. Zaangażowanie i pomoc są obecnie niezwykle ważne - dodaje Koszczoł.

Kolejną inicjatywę podjęli programiści z Da Vinci Studio - software house'u z Bielska-Białej - zbudowali portal ukraina.services, by w jak najprostszy, intuicyjny sposób integrować pomoc dla Ukraińców, którzy przekraczają polską granicę.

Serwis posiada uproszczony interfejs i intuicyjną przeglądarkę. Pośród kluczowych funkcjonalności - m.in. przejazdy (można dodawać i przeszukiwać po lokalizacji lub zasobach), miejsca noclegowe (można dodawać i przeglądać geolokalizowane ogłoszenia), wsparcie dla zwierząt, porady prawne, psychologiczne. Serwis posiada również strukturę otwartą na rozwój.

Noclegi dla uchodźców

Z kolei polska sieć hotelowa Arche uruchomiła sztab pomocy dla uchodźców z objętej stanem wojennym Ukrainy. W 16 obiektach sieci oraz w Siedliskach Arche przygotowywane są miejsca dla poszukujących zakwaterowania. Spółka deklaruje gotowość przyjęcia 5 tys. uchodźców z Ukrainy. O pomoc mogą starać się firmy, które poszukują miejsca dla rodzin pracowników, sztaby kryzysowe uruchomione w Urzędach Wojewódzkich, fundacje i stowarzyszenia niosące pomoc potrzebującym.

W hotelach zakwaterowano już ponad 1 tys. osób, a kolejne miejsca są przygotowywane.

- Jeśli będzie taka potrzeba, przygotujemy także miejsca noclegowe w naszych salach konferencyjnych, zamówiliśmy w tym celu dodatkowe 1500 materacy - mówi Władysław Grochowski, prezes grupy Arche.

Transport Ukraińców

W związku z sytuacją na Ukrainie firma Panek CarSharing, operator usługi samochodów na minuty, w piątek 24 lutego zdecydowała się wyłączyć 1 tys. samochodów z usługi i przeznaczyć je wolontariuszom i wszystkim osobom chcącym pomóc potrzebującym uchodźcom, jako wsparcie w transporcie osób z granicy Ukrainy.

Z kolei BlaBlaCar wprowadził zmiany w swojej aplikacji, umożliwiając bezpłatne przejazdy na dowolnej trasie. Zmiana ustawień umożliwia wystawienie oferty przejazdu za cenę minimalną 1 zł niezależnie od planowanego dystansu – kwota 0 zł jest aktualnie technologicznie niemożliwa do wprowadzenia. W praktyce oznacza to, iż kierowca nie pobiera żadnej opłaty od pasażerów.

Pomoc medyczna

Grupa Lux Med przygotowała pakiet "Pomoc dla Ukrainy", który ma wspierać Ukraińców po obu stronach granicy. Pracownicy zapewnią pomoc medyczną dla osób przyjeżdżających z Ukrainy – będzie ona realizowana we wszystkich placówkach Lux Medu w całej Polsce oraz w 13 szpitalach grupy. Ponadto ratownicy medyczni i lekarze Lux Medu znajdują się wraz z niezbędnym sprzętem w bezpośredniej bliskości granicy.

Spółka wesprze też szpitale na Ukrainie – dzięki relacjom ukraińskich lekarzy pracujących w Lux Medzie z kolegami z Ukrainy Lux Med będzie zapewniać realne, niezbędne dla ratowania życia i zdrowia, wsparcie materiałowe i sprzętowe dla szpitali prowadzących działania na terenie konfliktu.

Lux Med udzieli także wsparcia przy relokacji rodzin pracowników z terenu Ukrainy do Polski – zapewni pomoc prawną, logistyczną, a także finansową. Jeśli tylko będzie to możliwe, zatrudni Ukraińców - grupa tworzy miejsca pracy zarówno dla lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego, jak i pracowników administracyjnych.

Transport zaopatrzenia

Poczta Polska we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych transportuje zaopatrzenie z magazynów RARS dla uchodźców z Ukrainy napływających do Polski. Szukający schronienia w Polsce otrzymują przewożone przez pocztowców m.in. koce, łóżka, poduszki, ubrania i inne materiały pierwszej potrzeby, związane z zakwaterowaniem w nowych warunkach. Od 24 lutego spółka zorganizowała już ponad 30 transportów, a na poniedziałek (28 lutego) zaplanowanych zostało kilkanaście kolejnych.

Również firma InPost zdecydowała się na wsparcie, o czym poinformował na LinkedIn jej prezes Rafał Brzoska.

- Widzimy, że w wielu miejscach w kraju organizowane są zbiórki żywności i odzieży i innych potrzebnych materiałów dla przybywających uchodźców z Ukrainy. Problemem jest transport z miejsc zbiórek na wschód Polski. Oddajemy się do dyspozycji z naszą flotą transportową, by taki transport zapewnić - pisze Rafał Brzoska.