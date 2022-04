Zakaz zniesiony, a pracować w maseczkach trzeba

Mimo że polski rząd zdecydował się mocno poluzować restrykcje związane z pandemią koronawirusa, do stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom cały czas trafiają wiadomości i skargi, gdzie głównym bohaterem pozostaje COVID-19. Dotyczą one zarówno firm, gdzie nadal obowiązują restrykcyjne zasady covidowe, jak i tych, gdzie pracodawcy ignorują potencjalne zagrożenie.

KDS

• 21 kwi 2022 20:00





Choć nie ma już obowiązku noszenia maseczek w miejscu pracy, to pracownicy nadal mają uwagi (Fot. Shutterstock)

W Polsce od 28 marca nie ma konieczności zakładania maseczek ochronnych, również w miejscu pracy. Zniesienie tego obowiązku nie dotyczy jedynie podmiotów leczniczych.

To nie oznacza, że pracownicy przestali uskarżać się na problemy związane z pandemią. Swoje uwagi zgłaszają do stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom.

Mówią m.in. o firmach, które mają wpisane do regulaminu porządkowego przeciwdziałanie pandemii i egzekwują od swoich pracowników szczepienia lub inne obowiązki kojarzące się bezpośrednio z czasem pandemii.

W roku 2021 stowarzyszenie Stop Nieuczciwym Pracodawcom (SNP) odnotowało rekordową liczbę skarg i wiadomości. Większość z nich dotyczyła pandemii COVID-19 oraz presji lub wymuszania szczepień na pracownikach. Rok 2022 przyniósł w tym temacie sporą zmianę. Skarg jest zdecydowanie mniej, ale wciąż pojawiają się firmy, które np. bardzo rygorystycznie podchodzą do walki z pandemią. Mają np. wpisane do regulaminu porządkowego przeciwdziałanie pandemii i egzekwują od swoich pracowników szczepienia lub inne obowiązki kojarzące się bezpośrednio z czasem pandemii.

- Nie możemy mówić o masowej ilości skarg, ale te, które się pojawiają, są dość interesujące, bo wydawałoby się, że w obecnym czasie mówimy już o odwrocie pandemii. Ostatnie wiadomości dotyczyły np. podtrzymania obowiązku noszenia maseczek w jednej z dużych firm produkcyjnych. Mowa zarówno o hali, jak i o częściach wspólnych. Pracownicy są tym oburzeni i nawet przygotowali petycję do swojego szefostwa. Podobne wiadomości docierają do nas ze sklepów spożywczych, także franczyzowych. Niektórzy sprzedawcy są wciąż zobowiązywani przez swoich szefów do noszenia maseczek - mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom.

Dalszy obowiązek pracy w maseczkach to jeden z problemów. Stowarzyszenie zajmuje się sprawą zabierania premii pracownikom, którzy nie są zaszczepieni.

- W tym roku mieliśmy sprawę braku wypłat premii rocznych i kwartalnych za brak udokumentowanego szczepienia. Zdarzały się też komplikacje przy wypłacaniu premii lub przyznawaniu podwyżek, jeżeli pracownik nie wykazał zaszczepienia dawką przypominającą. Takich sytuacji było kilka - podkreśla Małgorzata Marczulewska. Co więcej, dotarła do SNP skarga na jedną z firm rekrutacyjnych, która poszukując pracowników, zaznaczała, że certyfikat szczepienia jest jednym z dokumentów niezbędnych do aplikowania. Maseczki w pracy to decyzja pracodawcy Według nowych przepisów nie ma obowiązku noszenia maseczek w miejscu pracy, poza wspomnianym sektorem ochrony zdrowia, jednak to od pracodawcy zależy, czy rzeczywiście tak się stanie. Joanna Torbé, adwokat i ekspert BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ocenia, że pracodawca ma prawo i powinien, w zależności od okoliczności, utrzymać nakaz noszenia maseczek – pomimo tego, że rozporządzenie tego nie wymaga. – Pracodawca ma zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy i musi ocenić ryzyko zachorowania. Jeżeli uzna, że przemawiają za tym okoliczności (np. praca wykonywana jest w halach produkcyjnych, gdzie dochodzi do znacznych skupisk ludzi), to wówczas powinien wprowadzić regulacje utrzymujące noszenie maseczek – mówi Torbé. Podobnie wypowiada się Iwona Jaroszewska-Ignatowska z kancelarii Raczkowski. Jak wyjaśnia, ustawodawca zniósł obowiązek noszenia maseczek w zakładach pracy, ale utrzymał stan epidemii. Nie uchylił go ani nie zamienił na stan zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie na barkach pracodawcy pozostawił obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników, także w okresie pandemii. Zgodnie z Kodeksem pracy to pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Czytaj więcej: Paszporty covidowe będą ważne bezterminowo – To oznacza, że środki, po które sięgnie pracodawca w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy swoim pracownikom podczas pandemii, w tym również w celu uchronienia ich przed rozprzestrzenianiem się COVID-19, będą zależne od tego, jak ten stan pandemii będzie się dalej kształtował. Można sobie wyobrazić, że przy wzroście zakażeń w Polsce lub w danym zakładzie pracy w przypadku niektórych stanowisk pracy, gdy ryzyko epidemiczne dla pracowników danej firmy lub na danych stanowiskach będzie duże, pracodawca będzie mógł wydać polecenie noszenia maseczek, mimo że nie nakazują tego powszechnie obowiązujące przepisy. Podstawy prawnej tego polecenia będziemy poszukiwać właśnie w art. 207 § 2 Kodeksu pracy. W zdecydowanej większości przypadków noszenie maseczek będzie jednak raczej rekomendowane, zalecane przez pracodawcę, a nie wdrażane w postaci polecenia służbowego. Właśnie ze względu na zniesienie powszechnego obowiązku noszenia maseczek – wyjaśnia Iwona Jaroszewska-Ignatowska. Pracodawcy nie boją się wirusa „Covidowych nadgorliwców” nie brakuje także wśród pracowników. Jednak do stowarzyszenia docierają też wiadomości od pracowników, którzy skarżą się na zupełnie odwrotne zachowanie przedsiębiorców i mówią o całkowitym braku ochrony przed wirusem. – Poczucia zagrożenia pracowników w żaden sposób nie należy ignorować. Mam wrażenie, że w niektórych firmach brakuje odpowiedzialnego wypośrodkowania – stwierdza Małgorzata Marczulewska. Czytaj więcej: COVID-19 nie przeszkadzał Polakom w pracy. Szefowi się nie odmawia Jak dodaje, otrzymali kilka wiadomości od osób, którym odmówiono pracy zdalnej, gdy te czuły, że ich współpracownik mógł mieć koronawirusa. Zdarzały się też wiadomości o tym, że mimo iż współmałżonek pracownika zachorował, ten musiał stawić się w pracy osobiście. – Takich odmów jest sporo. Na początku roku otrzymywaliśmy również informacje o dużej ilości chorych dzieci i niechętnych pracodawcach, którzy sugerowali pracownikom, by unikać robienia testów. Mieliśmy również skargę od pracownicy, która zwracała uwagę, że osoby z Ukrainy są niezaszczepione i pracodawcy tego nie wymagają, a od polskich pracowników wręcz przeciwnie – mówi Marczulewska.

