Zakaz handlu w niedziele staje się fikcją. Pracownicy mają dość

55 proc. Polaków uważa, że zakupy powinny być dostępne we wszystkie dni tygodnia - wynika z badania firmy CBRE. Sieci handlowe obchodzą ustawowe zapisy na różne sposoby. Klienci są zadowoleni, pracownicy nie do końca.

Jak wyjaśnia prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska, dotychczas stowarzyszenie otrzymywało pojedyncze skargi od pracowników handlu, którzy musieli pracować w wolne niedziele. Sytuacja zmieniła się jednak w ostatnich tygodniach.

- Może nie możemy jeszcze mówić o wielkiej fali skarg, ale jest ich znacząco więcej. Dotyczą przede wszystkim tego czy pracownicy muszą przychodzić do pracy w niedzielę, czy mogą odmówić oraz czy pracodawca może ich zwolnić jeżeli zdecydują się na pozostanie w domach - mówi Małgorzata Marczulewska.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Sprawa jest prosta. Jeżeli sklep jest czynny w niedzielę zgodnie z prawem, to pracownik nie ma prawa odmówić pracodawcy stawienia się w pracy. Stąd też uważamy, że konieczne są w tym zakresie regulacje. Niekoniecznie jednak mowa o całkowitym zakazie handlu w niedzielę - dodaje.

Przeczytaj: Będą zmiany w zakazie handlu w niedziele

Wprowadzony w 2018 roku zakaz handlu w niedziele powoli staje się fikcją. Handel powrócił do takich sieci jak Dino, Biedronka, Intermarche, Lewiatan czy sieci convience. Zgodnie z ustawą, w ciągu roku kalendarzowego sklepy w niedzielę otwarte mogły być w wybrane dni. Coraz częstsze próby obejścia ustawy przez sieci handlowe, spotkały się z negatywnym przyjęciem pracowników.

- Pracownicy przyzwyczaili się do wolnych niedzieli. Klienci oceniają ponowny handel pozytywnie, ale dla pracowników to dodatkowe obowiązki, które w obecnej sytuacji nie są zwykle dodatkowo premiowane. Swojego czasu proponowaliśmy, by osoby pracujące w niedzielę były dodatkowo wynagradzane, ale rządzący wolą skupiać się na regulacjach ograniczających, a nie doceniających pracowników, co oceniamy negatywnie - opowiada Małgorzata Marczulewska.

fot. Shutterstock

Na co najczęściej skarżą się pracownicy handlu obecnie?

- Skargi i pytania dotyczą tego, czy w ogóle pracownik musi pracować w niedzielę czy na przykład może odmówić. Niestety tu odpowiedź jest prosta: nie. Pracodawca ustala harmonogram pracy i nie możemy mu powiedzieć, że w niedzielę nie pracujemy. Skargi często dotyczą także trybu i warunków pracy. Niektórzy o tym, że sklep będzie czynny w niedzielę dowiadują się w piątek wieczorem. Zdarzają się także skargi na odwoływane urlopy, bo na przykład pracowników w danym sklepie jest za mało oraz na to, że w sklepach jest tłum ludzi i po prostu nie ma komu pracować. Takich skarg dostajemy dużo z kurortów nadmorskich - tłumaczy Marczulewska.

Zobacz: Zakaz handlu do kosza

Jak dodaje prezes stowarzyszenia, jeśli ktoś nie chce lub nie może pracować w niedzielę, pierwszym krokiem powinna być rozmowa z pracodawcą.

- Przede wszystkim na spokojnie i bez nerwów. Argumenty, które docierają do nas to zwykle informacje, że ktoś nie chce pracować w niedzielę nie z lenistwa, a na przykład konieczności rodzinnych. To argument podejmowany często i należy go docenić. Nie wszyscy mają okazję spędzić ze sobą dzień w tygodniu i dla wielu rodzin niedziela była dniem, gdzie mogli wspólnie spędzić czas – podkreśla.

- Pracownik nie może odmówić przyjścia do pracy w niedzielę, ale może poprosić, by w miarę możliwości nie angażować go w pracę w ten dzień z powodów rodzinnych. Idealnym modelem byłoby gdyby w niedzielę pracowali ochotnicy, którzy byliby dodatkowo premiowani. Obawiam się jednak, że w sytuacji gdy tak mocno brakuje rąk do pracy w handlu to niemożliwe - uważa Małgorzata Marczulewska.