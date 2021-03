Za kilka lat będą stanowić 25 proc. społeczeństwa. Resort chce ich zachęcić do pracy

- Aktywizacja osób starszych na rynku pracy jest niezwykle ważna, bowiem coraz więcej firm ma problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Stąd konieczne jest utrzymanie doświadczonych osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym na rynku pracy, by zapobiec brakom w zatrudnieniu - podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Resort wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego zainicjował w poniedziałek 1 marca projekt mający za zadanie poprawić aktywność zawodową seniorów.

Autor:KDS

• 1 mar 2021 20:34





W ramach projektu powstanie system informatyczny, który pomoże oceniać zdrowie i zdolność do pracy seniorów w połączeniu z analizą kompetencji i motywacji pracownika (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w sektorze dużych przedsiębiorstw - to główny cel projektu Sygnalizator Plus.

Za przygotowanie i przetestowanie go odpowiadać będą eksperci z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości blisko 4,8 mln zł.

- Rozpoczynamy innowacyjny projekt wspierający aktywność zawodową osób dojrzałych. To bardzo istotna kwestia w dzisiejszych czasach, kiedy to demografia obok zmian technologicznych należy do największych wyzwań stojących przed rynkiem pracy. Osoby powyżej 60. roku życia stanowią obecnie w Polsce około 1/4 ogółu społeczeństwa - mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jednocześnie - jak wynika z danych GUS - w Polsce stopa zatrudnienia osób w wieku 55-64 lat jedną z najniższych – od średniej dla innych krajów niższa o blisko 20 proc., a do 2050 r. seniorzy będą w Polsce stanowić aż 28 proc. społeczeństwa. Wraz z coraz większym wyczerpywaniem się puli osób w wieku produkcyjnym, firmy będą zmuszone zatrudniać coraz więcej osób, które już dawno świętowały Abrahama.

Z kolei jak wynika z raportu Instytutu Badawczego Randstad „Plany Pracodawców”, osoby 50 plus to pracownicy głównie wykonujący prace fizyczne (44 proc.) lub technicy i robotnicy wykwalifikowani (40 proc.). I choć raptem 5 proc. przedsiębiorstw nie ma wśród swoich pracowników osób 50+ i średnio połowa pracodawców zatrudniła w ciągu dwóch lat poprzedzających badanie osoby z tej grupy wiekowej, to jedynie 3 proc. pracodawców ma ofertę rekrutacyjną skierowaną do osób powyżej 50. roku życia i aktywnie rekrutuje spośród nich swoich pracowników.

Mocne strony seniorów

W ramach projektu powstanie system informatyczny, który pomoże oceniać zdrowie i zdolność do pracy seniorów w połączeniu z analizą kompetencji i motywacji pracownika. Uzupełnieniem tego rozwiązania będzie program szkoleń oraz wsparcie coachingowe dla odbiorców.

Z badania Grupy Pracuj wynika, że plusem, na jaki wskazywali badani, przemawiającym za pracownikami 50 plus, jest wysoki poziom wykonywanej pracy (58 proc.), a także gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi (57 proc.). Często przywoływaną cechą była także duża lojalność osób w starszym wieku wobec obecnych pracodawców (54 proc.). Warto zwrócić szczególną uwagę na ten ostatni aspekt w opisie cech pracowników 50+. - Znajdując się w momencie tak zwanej późnej dorosłości oraz wkraczając w fazę starości, respondenci z grupy tzw. baby boomers zdają się już być „w blokach startowych” sprintu do emerytury. To właśnie oni najczęściej pragną zawodowej stabilizacji i bezpieczeństwa, a także unikają zmian pracy - nawet kosztem lepszych zarobków czy awansów. Na tym etapie życia respondenci starają się minimalizować zawodowy stres przez dbałość o dobrą atmosferę i relacje - komentuje dr Paula Pustułka, socjolog i wykładowca Uniwersytetu SWPS. Rozwiązanie problemu Wiceminister funduszy i polityki regionalnej wyraziła nadzieję, że projekt w przyszłości zwiększy satysfakcję pracowników i pracodawców w miejscach pracy. - Aktywizacji osób starszych na rynku pracy jest niezwykle ważna, bowiem coraz więcej firm ma problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Stąd konieczne jest utrzymanie doświadczonych osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym na rynku pracy, by zapobiec brakom w zatrudnieniu - dodała Jarosińska-Jedynak. Projekt Sygnalizator Plus - analiza sytuacji pracowników w wieku emerytalnym i przedemerytalnym w przedsiębiorstwach w oparciu o klasyfikację ICF (ang. International Classification of Functioning, Disability and Health) będzie realizowany od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.