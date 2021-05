Z ważnego KPO stał się superważny dla rynku pracy

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Sejm ma zająć się rządowym projektem ustawy w sprawie ratyfikacji zasobów własnych UE. Od poparcia zapisów zawartych w Krajowym Planie Odbudowy zależy uruchomienie 770 mld unijnych funduszy dla Polski.

4 maj 2021 17:00





Od poparcia zapisów zawartych w Krajowym Planie Odbudowy zależy uruchomienie 770 mld unijnych funduszy dla Polski (fot. Pixabay)

Nie wszystko jednak jest zdaniem Konfederacji Lewiatan dobrze przemyślane.

W ostatecznej wersji Krajowego planu Odbudowy pojawiło się kilka dużych reform dotyczących przede wszystkim ram fiskalnych, stanowienia prawa, rynku pracy, ułatwień w dostępie cudzoziemców do rynku pracy czy wprowadzenia pracy zdalnej do Kodeksu pracy.

- Dostaliśmy dokument bardzo rozbudowany – i to jest minus, bo przez to bardzo hermetyczny i trudny. Niezależnie od wymogów Komisji Europejskiej potrzebna jest wersja light, bo KPO jest zbyt ważny, żeby go nie rozumieć – komentuje Marzena Chmielewska, dyrektor departamentu funduszy europejskich w Konfederacji Lewiatan.

Jak wyjaśnia, pojawienie się w dokumencie zapisów dotyczących m.in. reformy rynku pracy sprawia, że waga dokumentu rośnie.

- W KPO pojawiło się kilka nowych, dużych reform, przede wszystkim reforma ram fiskalnych, reforma procesu stanowienia prawa, reforma rynku pracy, ułatwienia w dostępie cudzoziemców do rynku pracy czy wprowadzenie pracy zdalnej do Kodeksu pracy. To powoduje, że z ważnego KPO staje się superważny, bo dotyczy najważniejszych procesów strategicznych w Polsce – od ich powodzenia będzie zależeć możliwość finansowania inwestycji wpisanych do dokumentu – wyjaśnia Marzena Chmielewska.

Ekspert Konfederacji Lewiatan zauważa, że najnowsza wersja dokumentu zawiera próbę uwzględnienia wszystkich zaleceń semestru europejskiego. W tym m.in. rozwiązania „na rzecz dłuższego pozostawania na rynku pracy” czy wyzwania związane z jakością procesu stanowienia prawa.

fot. Shutterstock Nie wszystko idealne Nie wszystko jednak jest zdaniem Konfederacji Lewiatan dobrze przemyślane. Planowane inwestycje są podobne do tych z projektu KPO z lutego, rząd rozbudował opisy, rozszerzył informację o sposobie kalkulacji kosztów, ale pomysły na co wydać pieniądze w zasadzie się nie zmieniły. Jako przykład podawane są rozwiązania dotyczące pracy zdalnej. KPO zawiera w sobie potrzebę reformy pracy zdalnej, ale inwestycje związane z jej wprowadzeniem w przedsiębiorstwach są dalej ograniczone do MŚP. - Są też jednak zmiany na plus, które przede wszystkim polegają na rozszerzeniu kręgu potencjalnych beneficjentów lub zakresu wsparcia (tak jest w przypadku wsparcia dla sektora rolnego, w którym pojawili się przedsiębiorcy i gospodarstwa rolne, i wsparcia w zakresie zielonych rozwiązań oraz włączenia w obszar interwencji na rzecz miast dużych ośrodków miejskich. Sporą zmianą jest część pożyczkowa, ale brakuje wyjaśnienia mechanizmu finansowania konkretnych inwestycji, a to wprowadza dodatkowe zamieszanie, bo podmioty, które mają z niej korzystać, nie wiedzą, co wpisanie do tej części oznacza – dodaje Marzena Chmielewska. Przeczytaj: Reformy związane z Krajowym Planem Odbudowy znacząco zmienią rynek pracy

