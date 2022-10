Z tego powodu tracimy rocznie 325 mln zł. Pracodawcy muszą szybko coś z tym zrobić

Z badania UCE Research i SYNO Poland wynika, że u 61,4 proc. Polaków występują oznaki depresji. To fatalna wiadomość dla gospodarki, ponieważ przekłada się to na niską produktywność i częstą nieobecność w pracy. Szacuje się, że straty dla gospodarki wywołane absencją pracowników w depresji sięgają 325 mln zł rocznie.

Spośród ponad tysiąca osób, biorących udział w badaniu przeprowadzonym przez UCE Research i SYNO Poland dla platformy ePsycholodzy.pl, 61,4 proc. ma minimum jeden z dziesięciu wskazanych w ankiecie objawów depresji, trwający co najmniej 2 tygodnie. Z kolei 32,9 proc. przekonuje, że nic, co jest ujęte w ankiecie, ich nie dotyczy. Natomiast 5,7 proc. nie potrafi tego określić.

Najczęściej wskazywanym objawem zaburzeń depresyjnych jest uczucie zmęczenia i braku energii. Ten problem zgłasza aż 37,7 proc. Polaków. Zdaniem ekspertów, to negatywnie wpływa na efektywność pracy. Prowadzi też do większej liczby popełnianych błędów i w zasadniczy sposób utrudnia współpracę w zespołach.

Wśród kolejnych objawów depresji respondenci wymienili obniżenie nastroju (28,6 proc.), zaburzenia snu (28,5 proc.), osłabienie koncentracji i uwagi - 18,8 proc., pesymistyczne widzenie przyszłości (16,5 proc.), niską samoocenę i małą wiarę w siebie (16,4 proc.), a także brak satysfakcji z lubianych wcześniej czynności (13,3 proc.). Zdaniem ekspertów z ePsycholodzy.pl, w przypadku rozpoznania którychkolwiek z tych objawów, kluczowe jest natychmiastowe kierowanie pracowników do specjalistów.

Michał Pajdak, członek zarządu, współautor badania z platformy ePsycholodzy.pl, przywołuje ocenę WHO sprzed kilku lat. Wynika z niej, że depresja odpowiada za bilion dolarów strat światowej gospodarki rocznie w postaci utraconej produktywności.

Informuje też, że tylko w 2020 r. zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowań były powodem 27,6 mln dni absencji pracowniczych w Polsce, co stanowiło 10,8 proc. ogółu wszystkich rejestrowanych nieobecności. Do tego zwolnienia lekarskie z tych powodów były dłuższe od przeciętnych, bo trwały przeważnie 19 dni roboczych.

Biorąc pod uwagę wysokość średniej pensji i kosztów pracy ponoszonych przez pracodawców, Pajdak szacuje, że absencje związane z zaburzeniami depresyjnymi kosztują gospodarkę łącznie ok. 1,11 mld zł rocznie, a same epizody i nawracające zaburzenia depresyjne – ok. 325 mln zł. A to dotyczy tylko ujawnionych przypadków.

Jeszcze do niedawna powszechna była opinia, że multitasking jest konieczną umiejętnością współczesnego pracownika (Fot. Shutterstock)

Wielozadaniowość nie ułatwia radzenia sobie z depresją

Wiele czynników ma wpływ na epizody i zaburzenia depresyjne - zarówno zewnętrznych, jak i bezpośrednio związanych z miejscem pracy. Jednym z nich może być multitasking, czyli wielozadaniowość.

Jeszcze do niedawna powszechna była opinia, że multitasking jest konieczną umiejętnością współczesnego pracownika, a w szczególności menedżera, który musi radzić sobie w danej chwili z wieloma zadaniami. Multitasking utożsamiany czasami z elastycznością, stał się typowym zachowaniem w miejscu pracy. Pracownik zakłada, że ma wiele zadań do wykonania, więc na koniec dnia musi się uporać z każdym z nich, a jeśli nie jest w stanie tego zrobić, to znaczy, że nie daje rady. Jest to jednak błędne myślenie. Zbyt duża liczba zadań może być przytłaczająca i obniżać efektywność.

- Dave Crenshaw, autor książki „Mit multitaskingu”, dowodzi, że w rzeczywistości powinniśmy mówić raczej o „switch taskingu”, czyli przeskakiwaniu między zadaniami. Zawsze bowiem jedna rzecz odciąga naszą uwagę od drugiej. Dodatkowo, jak wynika z badań naukowców z Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) w Paryżu, w przypadku dwóch różnych zadań, poszczególne strony mózgu działają niezależnie. Powoduje to problemy z zapamiętywaniem szczegółów oraz wpływa na popełnianie aż trzykrotnie większej liczby błędów. Takie przeskakiwanie, często związane ze zbyt dużą ilością bodźców, staje się rzeczywistością: czytamy raport, jednocześnie kątem oka patrzymy na telefon, uczestniczymy w spotkaniu i patrzymy jednocześnie na otrzymanego maila od szefa - mówi Marek Błądek, trener Wellbeing W&W Consulting.

Badania pracowników Yale School of Management potwierdzają, że multitasking może wpływać pozytywnie na poziom realizacji zadań, jeśli są one bardzo do siebie podobne. To tak zwana „iluzja multitaskingu”. Błędy i brak koncentracji pojawiają się wtedy, gdy wykonujemy dwie bardzo się różniące czynności, np. jedziemy samochodem i czytamy książkę.

A jak ta sprawa wygląda w Polsce? Według drugiej edycji badania „Praca, Moc, Energia w polskich firmach” - 36,2 proc. badanych deklaruje wielozadaniowość, czyli robienie kilku zadań w tym samym czasie.

- Raport podkreśla także, że wielozadaniowość może być przyczyną m.in.: stresu, wypadków w pracy, mniejszej produktywności, może mieć wpływ na nasze związki, a nawet powodować depresję. Wielozadaniowość może być także przyczyną FoMO - fear of missing out - lęku, że ominie nas coś ważnego, dlatego sprawdzamy cięgle pocztę oraz inne kanały komunikacji i informacji. Rzeczywistość jest jednak taka, że są i będą tak zwane stanowiska wielozadaniowe – wyjaśnia Marek Błądek.

Według drugiej edycji badania „Praca, Moc, Energia w polskich firmach” - 36,2 proc. badanych deklaruje wielozadaniowość, czyli robienie kilku zadań w tym samym czasie (Fot. Shutterstock)

Jak poradzić sobie na stanowisku wielozadaniowym?

Badacze nazywają multitasking permanentnym stanem rozproszenia uwagi, który nie sprzyja naszej karierze, zdrowiu i życiu. Im bardziej rozproszymy swój mózg podczas multitaskingu, tym dłuższy będzie czas odpoczynku i powrócenia do równowagi. Jak zatem poradzić sobie na stanowisku wielozadaniowym? Oto kilka cennych wskazówek.