Z siecioholika nie będzie informatyka. "Odradzamy im to"

Siecioholizm, fonoholizm, smartfonowy zombie – pojęcia, które są relatywnie nowe, ale bardzo poważne. Uzależnienia od technologii dotykają coraz młodszych pokoleń. A konsekwencje „niewylogowania” się do życia w odpowiednim momencie, w dorosłości mogą być bardzo poważne. Także, a może przede wszystkim, w sferze zawodowej.

Mała dawka (przerażających) statystyk. Z wyliczeń Fundacji Dzieci Niczyje (aktualnie Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę) wynika, że w 2015 roku ponad 60 proc. dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6,5 roku korzystało z urządzeń mobilnych takich jak konsola typu handheld, smartfon czy tablet.

Z badań przeprowadzonych przez NASK Państwowy Instytut Badawczy i Kuratorium Oświaty w Katowicach w 2017 roku wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wynika, iż ponad 83 proc. nastolatków zdarzyło się wydłużyć czas korzystania z internetu ponad plan, co trzeciemu zaniedbać z tego powodu obowiązki szkolne, a co piątemu zrezygnować ze snu (21,4 proc.) lub okłamać rodziców (19,4 proc.).

Patrząc na kierunek, w jakim zmierza współczesny świat – cyfryzacja, robotyzacja, automatyzacja – można stwierdzić, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Dzieci od najmłodszych (w zasadzie najbardziej chłonnych) lat zdobywają umiejętności, które mogą pomóc im odnaleźć się na rynku pracy przyszłości.

I byłoby tak, gdyby wraz z rozwojem umiejętności technologicznych rozwijane były umiejętności społeczne. A tu niestety bardzo często pojawia się problem. Szczególnie dziś, w czasach, gdy nasze życie, a na pewno życie dzieci, mocno usadowiło się w świecie wirtualnym.

- Mam wrażenie, że świat HR-u pomija fakt, iż pracownicy wcześniej byli dziećmi. To, w jakim czasie się wychowywali i to, jakie mieli doświadczenia, będzie wpływało na to, jak rynek pracy będzie wyglądał w przyszłości – mówi w rozmowie z PulsHR.pl dr Urszula Sajewicz-Radtke, kierownik naukowy w Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku.

Jedno jest pewne. Pokolenie dorastające w „erze koronawirusa” zostanie przez doświadczenia z „mało prawdziwym” światem ukształtowane.

- To, na co my zwracamy uwagę z poziomu psychologów rozwojowych, to przede wszystkim fakt, że od człowieka nie posiadającego konkretnych doświadczeń i nie ćwiczącego konkretnych zachowań takich jak kontakty interpersonalne, poczucie odrzucenia w rzeczywistości, nie tylko w świecie online, nie możemy oczekiwać, że będzie miał strategie radzenia sobie w takich sytuacjach. To jest po prostu niemożliwe. Kształtowanie kompetencji społecznych wymaga kontaktów społecznych – wyjaśnia psycholog.

Jak dodaje, dziś ciężko jest powiedzieć, jak na rynek pracy wpłynie zależność i ewentualne uzależnienie młodych ludzi od technologii oraz możliwe gorsze wykształcenie kompetencji społecznych. Prawdopodobne są bowiem dwa scenariusze.

- Pierwszy to gorszy start na rynku pracy, bo kompetencje interpersonalne są ważne. Może się jednak tak wydarzyć, że zmiany nastąpią na rynku pracy, który będzie musiał przyjąć nowe pokolenie, które tych kompetencji nie ma lub ma je rozwinięte na niższym poziomie. To my z poziomu rynku pracy będziemy musieli się dostosować do umiejętności danej kohorty - wyjaśnia Urszula Sajewicz-Radtke.

Jak jednak zauważa, na świecie – szczególnie w krajach, w których zachłyśnięcie się technologiami występowało najwcześniej (Azja, Stany Zjednoczone) – coraz częściej widać nurt odchodzenia od intensywnego wykorzystywania technologii np. w edukacji.

- Widzimy, że całe szkoły, dystrykty zarządzające edukacją, wycofują tzw. nowoczesne technologie ze swoich szkół, co w konsekwencji zmniejsza ilość czasu, w którym dziecko jest w kontakcie z technologiami, stymulując inne obszary rozwoju. Może być tak, że i my po zachłyśnięciu się technologiami zaczniemy się z nich wycofywać, kładąc nacisk na rozwój relacji interpersonalnych i kompetencji krytycznego myślenia - dodaje.

Kontakty z człowiekiem, nie awatarem

Wspomniany rozwój relacji interpersonalnych to słowo klucz. Jowita Michalska, prezes Digital University, organizacji zajmującej się rozwojem strategicznych kompetencji cyfrowych, wyjaśnia:

- Dzieci, które dziś tak dużo czasu spędzają online, będą musiały pracować nad kompetencjami społecznymi i przede wszystkim nad uważnością - już dziś widzimy, że to jedno z największych wyzwań, które powstają jako uboczny skutek implementacji technologii, tego, że przebywamy dużo w mediach społecznościowych, grach itp.

Jednak, jak dodaje, zanurzenie w świecie wirtualnym nie musi oznaczać zahamowania rozwoju kompetencji miękkich.

- Niektóre kompetencje miękkie buduje się też np. grając razem w gry. Uczymy się współpracy, budowania relacji, radzenia sobie z porażkami, podobnie jak w realnym świecie. Jednak ja uważam, że jako ludzie potrzebujemy relacji w świecie realnym i pandemia bardzo mocno to pokazuje. Rośnie liczba młodych osób w depresji, widzimy też po swoich dzieciach, że jak zasiedziały się w domach, to trudniej im teraz wyjść i być z rówieśnikami. Świat przyszłości będzie hybrydowy - starajmy się umieć żyć w obu jego częściach - dodaje Michalska.

Pokolenie dorastające w „erze koronawirusa” zostanie przez doświadczenia z „mało prawdziwym” światem ukształtowane (fot. Pixabay)

Dużo gra, pewnie będzie informatykiem

Oczywiście patrząc na szybkość, z jaką młode pokolenie potrafi odnaleźć się w dynamicznie zmieniającym się świecie technologii, na sprawność w poruszaniu w social mediach, pozalekcyjne kursy, można pomyśleć, że w przyszłości z łatwością poradzi sobie ono na rynku pracy.

Eksperci jednak zauważają, że na rynku pracy liczy się nie bezsensowne scrollowanie, zamieszczanie postów czy wyszukiwanie wiadomości, ale dobra filtracja treści.

- My zatrudniamy młodych ludzi, przyglądamy się ich kompetencjom. Zamieszczenie zdjęcia na Instagramie, filmiku na TikToku czy posta na Facebooku nie oznacza, że dobrze radzę sobie z technologiami. To oznacza, że potrafię obsługiwać trzy banalne aplikacje, które potrafi obsługiwać kilkuletnie dziecko. W momencie, w którym proszę o wyselekcjonowanie wiadomości wiarygodnych, spośród tego, co znajduje się w internecie, to pojawia się problem. Dla mnie to jest właśnie umiejętne posługiwanie się technologiami. Rozumienie systemu, dobierania reklam, rozumienie bańki informacyjnej. I to młode pokolenie niestety tej umiejętności często nie posiada – zauważa Urszula Sajewicz-Radtke.

Podobne zdanie na ten temat ma Jowita Michalska.

- Nie przeceniałabym wartości biernego scrollowania mediów społecznościowych czy oglądania osób, które odpakowują prezenty lub grają i ich walorów edukacyjnych. To, że oglądamy w sieci kreatywne osoby, nie sprawi, iż sami staniemy się kreatywni. Umiejętność poruszania się w przestrzeni online, wyszukiwanie i publikowanie informacji, radzenie sobie z fake newsami, budowanie społeczności w sieci, umiejętność pracy kreatywnej online itp. – to ważne kompetencje przyszłości i cyfrowego świata, ale tego musimy się uczyć, tak jak każdej innej kompetencji. Nie zdobędziemy tych umiejętności po prostu będąc w internecie - wyjaśnia.

Siecioholik szuka pracy

Wpaść w pułapkę uzależnienia jest bardzo łatwo. Konsekwencją leczenia części uzależnień jest zaprzestanie zażywania używki. To jasny mechanizm. Jak jednak odstawić technologie, które otaczają nas z każdej strony? Uzależnienie od technologii porównać można do uzależnienia od jedzenia.

- Nie możemy przestać jeść. Musimy dostarczać organizmowi jedzenia, mimo że jesteśmy od niego uzależnieni. Bardzo podobnie jest z technologiami. Osoba, która wyjdzie z uzależnienia, przejdzie terapię, może mieć kontakt z technologią, wymaga to jednak ogromu pracy nad sobą - wyjaśnia Sajewicz-Radtke.

I dodaje, że osobom walczącym z tego typu formą uzależnienia odradza pracę w IT.

- Nie doradzamy im wyboru kariery informatyka, ale nie możemy powiedzieć takim osobom, że nie mogą mieć kontaktu z technologiami. Dziś nawet lodówki wyposażone są w ekrany i byłoby to bardzo trudne. Praca z takimi osobami to wypracowanie bardzo konkretnych strategii radzenia sobie w kontaktach z technologiami i monitorowania, czy nie zanurzamy się w tych kontaktach za bardzo - tłumaczy Sajewicz-Radtke.

Sama walka z uzależnieniem jest jednak konsekwencją zauważenia problemu.

- Dla dorosłego w kontakcie z dzieckiem alarmujące powinno być, gdy dziecko, mając alternatywę aktywności, wybiera ekran. Jeśli mamy problem z odłożeniem tego ekranu na chwilę, gdy pojawia się złość, agresja, histeria. Jeżeli dziecko porzuca stare zainteresowania na rzecz technologii, też powinniśmy potraktować to jako sygnał. Podobnie jest w przypadku porzucenia realnych kontaktów na rzecz tych internetowych - wyjaśnia psycholog.

Nie każdy będzie pracował z technologiami

Urszula Sajewicz-Radtke podkreśla, że zagrożeniem dla współczesnego rodzica jest myślenie, że technologia to najlepsze wyjście dla dzieci.

- Nie każdy będzie informatykiem, nie każdy będzie pracował z technologiami, ale każdy będzie pracował z ludźmi. Akcenty powinniśmy stawiać tam, gdzie będzie dominująca liczba kompetencji potrzebnych do dobrego funkcjonowania. Można nauczyć się korzystania z komputera w wieku 20 lat. Jednak niezwykle trudne jest w tym wieku nauczenie się kompetencji społecznych. Są krytyczne okresy dla kształtowania się empatii, przyjaźni, wrażliwości, czytania twarzy ludzi czy odporności psychicznej. Jeżeli przegapimy te okresy, dając dziecku za towarzysza ekran, to mogą pojawić się poważne problemy, a nauka tych kompetencji zajmie wiele lat - wyjaśnia.

I dlatego kluczowa dla społecznego rozwoju dzieci jest rola opiekunów. Ci z jednej strony powinni dbać o rozwój strony społecznej.

- Dużo rozmawiamy z rodzicami dzieci w wieku szkolnym o tym, że kiedy dziś połowę dnia dzieci spędzają na lekcjach online, warto im zapewnić inny rodzaj rozrywki po szkole. Nie wiemy jeszcze dokładnie, jaki wpływ na nasz mózg będzie miało tak długie przebywanie w internecie, ale wiemy, że nie będzie on pozytywny - wyjaśnia Jowita Michalska.

Z drugiej strony, dorośli powinni stać się dla dzieci przewodnikami po świecie nowych technologii.

- Nie powinniśmy zostawiać dzieci sam na sam z technologiami, tylko być przewodnikiem po tych technologiach. To jest dla nas wyzwanie, bo my też musimy się na tym znać. Należy być z dzieckiem, tłumaczyć mu ten świat i mieć świadomość, że to nie zawsze jest przyjazne środowisko, które będzie dobrze wpływało na jego rozwój - dodaje Urszula Sajewicz-Radtke.

Dorośli powinni stać się dla dzieci przewodnikami po świecie nowych technologii (fot. Pixabay)

Dodaje, że zanim zaczniemy walczyć z nadmiernym przywiązaniem naszych dzieci do świata wirtualnego, warto przyjrzeć się sobie i swoim nawykom.

- Co robię po południu, jak spędzam wolny czas, jak pokazuję dziecku, czym jest relaks, co robię, gdy czekam na coś. Jeśli ja jestem aktywnym użytkownikiem technologii, nie mogę się oszukiwać, że moje dziecko nim nie będzie. Ono uczy się od nas, jak spędzać wolny czas i co to znaczy fajna zabawa. Sama technologia nie jest niczym złym, wręcz przeciwnie. To my ludzie sprawiamy, że staje się ona problemem - przypomina Urszula Sajewicz-Radtke.