Z informatyka… na fryzjera. Były lider KOD Mateusz Kijowski zmienił branżę

Mateusz Kijowski na swoim profilu w mediach społecznościowych potwierdził, że zmienił branżę. Choć z wykształcenia jest informatykiem, postanowił się przekwalifikować i zostać fryzjerem. Jak poinformował, pracuje w Zakładzie Fryzjerskim Wola Włosów Gosia Rosłońska w Warszawie przy ulicy Żelaznej 64.

„Kiedy zaczynałem naukę fryzjerstwa wiedziałem jedno - włosy przeważnie odrastają. :-D Okazuje się, że odrastają również kłamstwa na mój temat. I tak, jak wiem już, jak ciąć włosy, żeby klient był zadowolony, tak muszę nauczyć się wycinać kłamliwe informacje na mój temat!” - napisał na Facebooku, komentując publikację „Super Expresu”, który jako pierwszy napisał o jego nowym zawodzie.

Mateusz Kijowski to założyciel i były lider Komitetu Obrony Demokracji. Jego problemy zaczęły się na początku 2017 roku. Portal Onet podał, że pieniądze ze zbiórek publicznych na KOD trafiały do firmy Mateusza Kijowskiego i jego żony Magdaleny Kijowskiej. Łącznie - jak ustalił portal - chodziło o faktury na kwotę 91 tys. 143,5 zł. Kijowski mówił, że pieniądze, które trafiły na konto spółki MKM-Studio, nie pochodzą "z puszek", to były darowizny.

Kijowski zapowiadał, że przedstawi informacje i dokumenty wyjaśniające okoliczności sprawy finansowania. Przeprosił za przyczynienie się do kryzysowej sytuacji w KOD. Kijowski zasiadł już w tej sprawie na ławie oskarżonych. Oprócz niego, zasiada też były skarbnik Komitetu Obrony Demokracji Piotr Ch. Obu grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Akt oskarżenia trafił do sądu w marcu 2018 roku.