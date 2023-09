Wystartowała kampania "Jestem neuroróżnodn_"

Minister Waldemar Buda zainaugurował zorganizowaną przez Fundację JiM kampanię „Jestem neuroróżnorodn_”. To największa w Polsce ogólnopolska akcja informacyjna podnoszącą temat potencjału zawodowego osób w spektrum neuroróżnorodności – m.in. ADHD, autyzmu, dysleksji.

Według badań naukowych nawet do 20 proc. osób ma umysły, które nie są typowe. Osoby te mają wiele wyjątkowych cech i predyspozycji, których pracodawcy często nie są świadomi. Są kreatywnymi i lojalnymi pracownikami, których potencjał zasługuje na docenienie.

„Jestem neuroróżnorodn_” to ogólnopolska kampania społeczna, skierowana do pracodawców. Jej celem jest promocja potencjału osób neuroróżnorodnych w społeczeństwie oraz zachęcenie przedsiębiorców do dostrzeżenia i rozwijania potencjału wszystkich pracowników.

- Cieszę się, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii jest częścią tej kampanii – wspólnie możemy zrobić wiele dobrego zarówno dla osób neuroatypowych, jak i pracodawców. To ważne, aby przedsiębiorcy zdawali sobie sprawę jak wiele do zespołu, organizacji czy firmy wnoszą osoby neuroatypowe. Pełne wykorzystanie ich potencjału przyczyni się do rozwoju polskich firm i polskiej gospodarki – mówi Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Ministerstwo objęło kampanię patronatem honorowym.

Jako neuroróżnorodne określa się osoby, których systemy neurologiczne funkcjonują inaczej niż ma to miejsce u osób neurotypowych. Jak wyjaśniła dr hab. Katarzyna Śledziewska z Uniwersytetu Warszawskiego, mają one różnego rodzaju deficyty związane są z neuroróżnorodnością. To osoby z dysleksją, dyskalkulią, spektrum autyzmu lub z ADHD.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl