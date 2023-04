Wystartował Europejski Kongres Gospodarczy. Porozmawiamy o rynku pracy

Z oczywistych względów w programie Kongresu obecny jest temat wojny w Ukrainie i jej wszechstronnego wsparcia. Solidarności z krajem, który walczy o wartości wolnego świata, towarzyszyć będzie dyskusja o przygotowaniach do odbudowy Ukrainy ze zniszczeń.

Kongres rozpoczynający się o godzinie 10 otworzy debata „Nowa europejska gospodarka w nowym świecie” poświęcona perspektywom konkurencyjności Europy w kontekście wyzwań związanych z sytuacją geopolityczną, walką z kryzysem klimatycznym, transformacją energetyki, zmianami w logistyce.

Udział w sesji inauguracyjnej wezmą wysokiego szczebla politycy i przedstawiciele europejskich krajów i instytucji: goście z Brukseli, Kijowa i Londynu. Role gospodarzy ze strony polskiej będą pełnić Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii oraz moderator Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i były jego przewodniczący.

Główne nurty tematyczne Kongresu znajdą odbicie i uszczegółowienie w kolejnych debatach w programie dzisiejszego dnia. I tak - tematem osobnej sesji będzie wojna w Ukrainie, europejska solidarność i wsparcie dla walczących oraz przygotowania do odbudowy kraju ze zniszczeń. Jednym z uczestników dyskusji będzie Petro Poroszenko, prezydent Ukrainy w latach 2014–2019.

Wiedza, edukacja i praca – w tym roku te tematy nabrały szczególnego znaczenia

Edukacja, kierunki jej zmian i współpraca na linii nauka-biznes to jedne z najważniejszych zagadnień poruszanych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Debaty odbędą się pod patronatem PulsHR.pl.

Już dziś w poniedziałek o godz. 12.30 rozpocznie się debata "Edukacja dla przyszłości". Jej uczestnicy podejmą próbę zdiagnozowania wyzwań stających przed systemem edukacji w Polsce. Zastanowią się nad tym, jaka przyszłość czeka zawód nauczyciela, porozmawiają o postępującej pauperyzacji zawodu, motywacjach nauczycieli, potrzebach kadrowych.

Dziś również inauguracja Europejskiego Forum Młodych Liderów (EFML). Wydarzenie startuje o godz. 17.

We wtorek 25 kwietnia warto zarezerwować sobie czas między godz. 11.30 a 13. Odbędzie się wtedy panel "Edukacja dla gospodarki". Zaproszeni goście poszukają odpowiedzi na pytania o to, jak oferta edukacyjna może dostosowywać się do zmieniających się potrzeb gospodarki i jak skutecznie kształcić dla przyszłości.

Jutro, w drugim dniu Kongresu o godzinie 9.30 rozpocznie się debata „Rynek pracy po nowemu”. W zakresie dyskusji: rynek pracy pracownika w obliczu spowolnienia gospodarki, inflacja i presja płacowa, migracje a polski rynek pracy, a także planowane i przeprowadzane zmiany prawa pracy w ocenie pracodawców i pracowników.

Inwestycje i inicjatywy – ważne, ciekawe, zielone. Laureatów poznamy wieczorem

Bankiety, koncerty, gale i inne okolicznościowe wydarzenia, a przede wszystkim networking to nieodłączne elementy Kongresu.

Pierwszy dzień zakończą dwie gale finałowe konkursów. Poznamy polskie i zagraniczne firmy – laureatów „Inwestor bez Granic 2023” oraz zwycięzców Rankingu Zielonych Inicjatyw.

Wśród specjalnych wydarzeń XV edycji EEC trzeba zwrócić uwagę na zaplanowaną na trzeci dzień (środa 26 kwietnia) wizytę premiera Mateusza Morawieckiego.

Niezwykła skala XV edycji Kongresu świadczy dobitnie o potrzebie otwartego dialogu – tak silnej w trudnych, niestabilnych czasach. Oprócz stacjonarnych uczestników wezmą w niej udział osoby, które z różnych względów wybrały formułę online. Debaty transmitowane na żywo będzie można śledzić na stronie www.eecpoland.eu, tam też dostępny jest pełen program wydarzenia.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.

