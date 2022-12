Wydajność pracowników spada najszybciej od 40 lat

Jak wskazała Nela Richardson, główna ekonomistka ADP, to był pierwszy od 1983 rok, w którym odnotowano trzy kwartały z rzędu spadek średniej produktywności pracowników.

„Powodami mogą być wydarzenia sprzed pandemii” - powiedziała Diane Swonk, główna ekonomistka KPMG. Po pierwsze, ludzie są zmęczeni i zestresowani, co prowadzi do większego wypalenia zawodowego.

Rosnące w dużym tempie koszty życia odbijają się na pracownikach. Najnowsze dane firmy Ceridian pokazują, że 61 proc. pracowników z Ameryki Północnej jest bardziej zestresowanych stanem swoich finansów niż rok temu. To najwyższy poziom od 2008 roku.

Firma szacuje, że ​​każdego roku jest to przyczyną 664 miliardów dolarów strat z powodu spadku produktywności w Ameryce Północnej.

Zdaniem Diane Swonk praca zdalna i hybrydowa dała pracownikom długo oczekiwaną autonomię i elastyczność, jednak brak osobistego kontaktu może mieć wpływ na zdolność zespołów do osiągania najlepszych wyników i wprowadzania innowacji.

Firmy, które chcą poprawić produktywność pracowników, muszą skupić się na budowaniu ich zaangażowania. Również to, czy ludzie uważają swoją pracę za sensowną i satysfakcjonującą, jest kluczowym elementem zaangażowania. Jest to obszar, który szefowie HR znają dość dobrze, ale czasami mylą go ze szczęściem lub zadowoleniem pracowników.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl