Wybrano najlepsze polskie bizneswomen. Oto one

Rozstrzygnięto XII edycję konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku. Nagrody przyznano w ośmiu kategoriach: Startup roku, Pomysł na start/Biznes lokalny, Liderka w Nowych Technologiach, Biznes Roku przychód poniżej 10 mln i przychód powyżej 10 mln, Działalność społeczna, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz Organizacja przyjazna rodzicom.

Rozstrzygnięto XII edycję konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku (fot. Shutterstock)

O wyborze laureatek decyduje grono kilkudziesięciu ekspertów.

Do 12. edycji konkursu zgłoszono rekordową liczbę nominacji – było ich aż 912, czyli o 202 więcej niż rok temu.

Z grona 25 finalistek, które doceniono w 8 kategoriach, zostało wyłonionych 11 laureatek.

Konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku to najstarsza i największa w Polsce inicjatywa, która od 12 lat nagradza wyjątkowych przedsiębiorców – kobiety, które nie boją się realizować odważnych biznesowych społecznych i kulturalnych projektów oraz mężczyzn, którzy wspierają kobiety w swoich środowiskach pracy i realizują politykę różnorodności.

- Inspirujące kobiety - Sheroes, to grono tegorocznych finalistek i laureatek. Takich kobiet szukamy, by ich historie, ich sylwetki pokazywać młodszym pokoleniom. By dziewczynki i kobiety wybierały takie wzorce do naśladowania. Żegnając w ten sposób stereotypy. Otwierając się na nowe - podsumowała Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką i pomysłodawczyni konkursu.

O wyborze laureatek decyduje grono kilkudziesięciu ekspertów, którzy w tym roku, jak podkreślają organizatorzy mieli trudne zadanie. Do 12. Edycji konkursu zgłoszono rekordową liczbę nominacji – było ich aż 912, czyli o 202 więcej niż rok temu. Z grona 25 finalistek, które doceniono w 8 kategoriach, zostało wyłonionych 11 laureatek.

W kategorii Startup Roku nagrodę przyznano Mai Schaefer, jednej z założycielek ZOWIE. Rozwiązanie jest jedynym tego typu narzędziem na świecie, które pozwala na odciążenie działu obsługi klienta, automatyzując go.

- Nasze zaangażowanie w kategorię Startup Roku w konkursie Bizneswoman Roku wynika z tego, że bardzo chcemy wspierać młode, kreatywne zespoły, które z odwagą wprowadzają na rynek innowacyjne rozwiązania. Laureatka tegorocznej edycji bezsprzecznie spełnia te kryteria, a jej projekt ma szansę wywołać rewolucję w dziale obsługi klienta na całym świecie” - wyjaśnia Izabela Tworzydło, dyrektor departamentu komunikacji korporacyjnej w Banku BNP Paribas.

Paulina Sołtyk, związana z marką modową Osnowa, zwyciężyła w kategorii Pomysł na start/biznes lokalny.

Nagrodę główną w kategorii Liderka w Nowych Technologiach otrzymała Wiktoria Wójcik, co-founderka inSTREAMLY, działająca w obszarze live-streamingu. Wyróżnienie w tej kategorii uzyskała Aleksandra Wolska, założycielka firmy LSP Life, dzięki której konsumenci mają dostęp do innowacyjnych maseczek wykonanych z opatentowanego materiału samo odkażającego.

Nagroda główna w kategorii Biznes roku: przychód poniżej 10 mln zł, powędrowała do Anny Rutkowskiej-Didiuk oraz Anny Didiuk, twórczyń marki MOKOSH produkującej kosmetyki w duchu less waste. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Krystynie Momot, założycielce firmy ATLANTA, Mała Poligrafia. W kategorii Biznes roku: przychów powyżej 10 mln zł, zwyciężyła Beata Drzazga, właścicielka BetaMed - firmy świadczącej usługi opieki długoterminowej w domu pacjenta oraz kompleksową opiekę medyczną dla osób w każdym wieku. W kategorii Działalność Społeczna, jury konkursowe wybrało Agnieszkę Sikorę, twórczynię Fundacji po DRUGIE, która wspiera młodzież z placówek resocjalizacyjnych oraz pomaga młodym osobom zagrożonym bezdomnością. Nagrodę główną w kategorii Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, przyznano Aleksandrze Gościniak, która jest web designerką i developerką w ImagoSpot oraz założycielką bloga Jestem Interaktywna. Wyróżnienie w tej kategorii powędrowało do Magdaleny Janczewskiej, prezeski Fundacji Pro Cultura, która propaguje wiedzę i wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju kultury i technologii społeczeństwa informacyjnego. - Jestem bardzo dumny, że wspólnie z Fundacją stworzyliśmy nową kategorię konkursową - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Pandemia pokazała jak wielkie znaczenie ma równy dostęp do świata cyfrowego i nowych technologii. Świat po pandemii ulega przebudowie, w której rolę architektek na równi z mężczyznami powinny mieć kobiety. Nadal pokutuje przekonanie, że programowanie czy projektowanie stron to obszar nie dla nich. Poznanie historii przedsiębiorczyń, które były nominowane w tej kategorii daje nadzieję na zmiany tych krzywdzących stereotypów – stwierdził Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska, będącym partnerem tej kategorii. W kategorii Organizacja przyjazna rodzicom, nagroda główna została przyznana A4BEE Architects for Business. - Ostatni rok jasno pokazał nam, że praca zawodowa w połączeniu z rodzicielstwem może być zadaniem ekstremalnym. Jestem zdania, że w interesie pracodawcy powinno być zapewnienie rodzicom szeregu rozwiązań, które pomogą im w połączeniu życia rodzinnego z pracą. Nie możemy zapominać, że szczęśliwy, bardziej zrelaksowany rodzic to również lepszy pracownik.” - powiedziała Magda Dziewguć, szefowa Google Cloud na Europę Centralną.

