Wybrano najlepsze miejsca pracy w Polsce

Great Place to Work ogłosił listę najlepszych miejsc pracy w Polsce. To już trzynasta edycja tego wydarzenia, a lista laureatów nigdy nie była tak długa i nigdy nie było na niej tak wielu debiutów. W swoich kategoriach zwyciężyły odpowiednio Covenant.dev, Idego Group i Sii.

W edycji 2020-2021 Great Place to Work przebadał 93 firmy (Fot. mat. pras.)

W tym roku Great Place to Work wyróżniło aż 39 firm w trzech kategoriach, natomiast 21 firm znalazło się na liście po raz pierwszy.

Są też i takie firmy, które przez 5 lat z rzędu znalazły się wśród laureatów listy najlepszych miejsc pracy w Polsce. To: 3M Service Center EMEA, Akamai Technologies Poland, DOZ oraz Grohe Poland.

Jeśli chodzi o najlepsze miejsca pracy według millenialsów to na podium znalazły się: Novo Nordisk Pharma, Grupa ANG, Grohe Poland.

W tym roku wyróżniono aż 39 firm w trzech kategoriach, zależnych od liczby zatrudnionych pracowników. Aż 21 firm znalazło się na liście po raz pierwszy. Mimo czasów pandemii 84 proc. pracowników wyróżnionych organizacji potwierdziło, że pracują w świetnych miejscach pracy. To więcej niż w poprzednim badaniu.

Wszystkie trzy kategorie (firmy zatrudniające poniżej 50 osób, poniżej 500 osób i powyżej 500 osób) otwierają firmy z branży IT. Covenant.dev to zwycięzca wśród firm z zatrudnieniem do 50 osób. Idego Group zajęło pierwsze miejsce w kategorii firm zatrudniających poniżej 500 osób, a stawkę w kategorii firm zatrudniających powyżej 500 osób otwiera Sii Polska.

Najlepsze miejsca pracy w Polsce, źródło: Great Place to Work

Pracownicy wystawiają ocenę

Listę najlepszych miejsc pracy tworzą firmy, które budują swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o politykę wzajemnego zaufania i tworzenia świetnego miejsca pracy dla wszystkich. Co więcej, te starania są dostrzegane i doceniane przez samych pracowników, którzy pozytywnie mówią o swoich pracodawcach w anonimowej ankiecie.

- W metodologii Great Place to Work to właśnie opinie pracowników stanowią podstawę klasyfikacji firm. W tym roku 84 proc. pracowników wyróżnionych firm potwierdziło, że pracują w świetnych miejscach pracy. Dla porównania w przypadku średniej krajowej odsetek ten wyniósł zaledwie 54 proc.. W tym szczególnym pandemicznym okresie pracownicy wysoko ocenili także autentyczną troskę pracodawców o nich: 85 proc. zgodziło się z twierdzeniem, że przełożeni widzą w nich przede wszystkim ludzi, a nie jedynie pracowników – komentuje tegoroczne wyniki Maria Zakrzewski, prezes Great Place to Work Polska.

W edycji 2020-2021 Great Place to Work przebadał 93 firmy. Laureaci konkursu zostali wyłonieni spośród firm, które wcześniej otrzymały wyróżnienie Great Place to Work Certified. Certyfikaty przyznawane są firmom, które osiągnęły próg 65 proc. pozytywnych ocen w ankiecie Trust Index. Aby jednak zakwalifikować się na listę najlepszych miejsc pracy, trzeba spełnić wyższe wymagania. Liczy się nie tylko sam wskaźnik zaufania, ale także spójność doświadczeń pracowników w przekroju całej organizacji. - W tym niełatwym roku, jaki mamy za sobą, miłym zaskoczeniem jest duże zainteresowanie pracodawców dialogiem z pracownikami, gotowość do wsłuchiwania się w ich opinie i odpowiadania na ich potrzeby. Cieszy fakt, że blisko 1/3 laureatów to firmy debiutujące na naszej liście. Ale nie mniej cieszy nas i to, że wielokrotni laureaci rankingu nie zadowalają się wcześniejszymi sukcesami, że nie spoczywają na laurach. W dowód uznania dla ich starań już po raz drugi wyróżniliśmy firmy, które przez 5 lat z rzędu znalazły się wśród laureatów listy najlepszych miejsc pracy w Polsce. W tym roku tytuł Legendy 2021 otrzymały 4 firmy: 3M Service Center EMEA, Akamai Technologies Poland, DOZ oraz Grohe Poland - mówi Marzena Winczo-Gasik, szef zespołu Culture Audit w Great Place to Work Polska. Najlepsze miejsca pracy dla milenialsów Po raz trzeci została ogłoszona również lista 10 najlepszych miejsc pracy dla milenialsów. Laureaci tego rankingu wybierani są z grona firm wyróżnionych w głównym konkursie głosami pracowników z pokolenia Y, czyli osób urodzonych po 1980 roku. Mimo że firmy z branży informatycznej stanowią równo połowę wśród wyróżnionych w tym roku, podium należy do przedstawicieli trzech innych sektorów. Zwycięzcą została firma farmaceutyczna Novo Nordisk Pharma. Na drugim miejscu znalazła się Grupa ANG, reprezentująca branżę finansową, a na trzecim spółka Grohe Poland, działająca w sektorze usług profesjonalnych. 10 najlepszych miejsc pracy dla millenialsów, źródło: Great Place to Work

