Wszystkie kolory powrotów do biura

Proces powrotu do pracy biurowej po kilkumiesięcznym procesie izolacji społecznej staje się faktem. Część już wróciła, część wraca powoli, niektórzy do stacjonarnej pracy powrócą we wrześniu. Nasz powrót do przedpandemicznej rzeczywistości nie oznacza jednak, że pandemia COVID-19 się skończyła. Wręcz przeciwnie, zachorowań w Polsce nadal przybywa, a Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega i informuje o kolejnych dobowych wzrostach zachorowań.

Firmy muszą jednak wracać do przedpandemicznej rzeczywistości. Oczywiście nadal obowiązują reżimy sanitarne, które wymuszają m.in. zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy biurkami i automatycznie pomiędzy pracownikami. Jak jednak powstrzymać pracowników przed zbyt bliskim kontaktem?

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Alghoritm Group w maju 2020 roku wynika, że 40 proc. pracowników boi się powrotu do pracy w biurze. Większość jest w stanie informować pracodawcę o swoim stanie zdrowia (97 proc.) i uważa, że pracodawca jest w stanie zapewnić im bezpieczne warunki w biurze (63 proc.).

Zachowanie reżimu sanitarnego jest jednym z elementów bezpiecznego powrotu. Drugim niewątpliwie jest dystans społeczny. A tu bywa różnie. Pojawiają się jednak pomysły, jak ograniczyć kontakt między pracownikami. Jednym z nich jest korporacyjny pomysł kolorowych bransoletek na nadgarstku.

Te działają podobnie jak światła. Czerwona opaska oznacza potrzebę zachowania dystansu społecznego. Żółta to informacja – rozmawiamy, ale nie przytulamy się. Opaska zielona – dotykamy się i przytulamy.

fot. Mateusz Strzałkowski/LinkedIn

Pomysł z zagranicy wzbudza wiele emocji i dyskusji, nie tylko na polskich forach. Niektórzy oceniają go bardzo dobrze, dla innych zielona opaska w czasach wielu niewiadomych, jakie niesie za sobą koronawirus, to przejaw nieodpowiedzialności.

Dr Kaja Prystupa-Rządca, ekspertka w dziedzinie zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego, zauważa, że tego typu rozwiązanie może skutkować pewnego rodzaju segregacją społeczną.

– Z jednej strony jest to jasna deklaracja, kto jak się czuje w obecnej sytuacji i jak czuje się z powrotem do biura. Popatrzyłabym jednak na to z innej perspektywy – z perspektywy presji społecznej. W momencie, w którym okaże się, że większość moich kolegów z biura oznaczy się opaską zieloną, a ja będę jednym z tych, którzy wybiorą opaskę "dystans", może dojść do pewnych nierówności. Pojawia nam się tu sytuacja pewnej segregacji społecznej i takie osoby w pewien sposób, niezależnie od zajmowanego stanowiska, mogą znajdować się na marginesie – wyjaśnia.

Jak zauważa, sytuacja, w której się znaleźliśmy i blisko czteromiesięczny okres pracy zdalnej mocno wpłynęły na więzi społeczne pracowników. Pomysł bransoletek, choć wydaje się słuszny – jest bowiem jasnym sygnałem, jakiego kontaktu dany pracownik potrzebuje – może być przyczyną konfliktów w zespole.

– To, co jest ważne w powrocie do biura, to sytuacja, w której wszyscy się na nowo integrują. Nawet jeśli chcą trzymać dystans. Czas pracy zdalnej w dużej mierze spowodował poluźnienie więzi społecznych. Zespół potrzebuje na nowo stworzyć więzi umacniające relację. Wprowadzając pewne podziały, nie pomagamy temu. Kolorowe opaski są dodatkowo informacją, co tak naprawdę na ten temat uważamy. Teoretycznie prawo jest jasne – mamy zachować ten dystans, a takie zachowania trochę nas do łamania prawa zachęcają – podkreśla ekspert ALK.

Nowa rzeczywistość – nowe relacje?

Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy (wiele niewiadomych, nieznana mimo czasu skala zagrożenia, izolacja społeczna) wpłynęła na jakość relacji w zespołach. Czy uda nam się wrócić do tych znanych sprzed kilku miesięcy?

– Powrót do normalności w relacjach znanych nam jeszcze z początku roku jest mocno uzależniony od konkretnej osoby – wyjaśnia dr Kaja Prystupa-Rządca. – Od jej podejścia, obaw, od czynników współistniejących. Można zauważyć różne podejście do całej sytuacji. Osoby, które mają obawy, trzymają się z daleka, ale są też osoby, które sytuacją się nie przejmują. Nasze relacje na pewno nie będą takie same – dodaje.

Jak podkreśla, duże rozluźnienie w podejściu do koronawirusa, jakie możemy zauważyć między innymi na ulicach, może być dość problematyczne.

– To nasze różne podejście, nasze różne obawy mogą być potencjalnie przyczyną wielu konfliktów w zespole, wynikających właśnie z naszych odmiennych obaw lub ich całkowitego braku. Najprostszym przykładem może być wybór miejsca spotkania – salka czy jednak zebranie online. Tu będą mogły pojawić się pierwsze konflikty.

I jak zaznacza, to będzie kolejne duże wyzwanie dla zarządzających.

– Dlatego tak ogromną rolę w budowaniu tych naszych relacji „na nowo” będą odgrywali managerowie zespołów.

Nie tylko kolorowe opaski

Pomysłów na wykorzystywanie opasek na nadgarstki jest jednak więcej. Belgijski start-up technologiczny Rombit stworzył opaskę na rękę, która ma informować o tym, czy pracownicy utrzymują bezpieczny dystans. Rozwiązanie testowane było m.in. w porcie w Antwerpii.

System rejestruje odległość pomiędzy pracownikami noszącymi opaski oraz alarmuje ich, za pomocą dźwięków lub wibracji, jeśli za bardzo się do siebie zbliżą. By działać, nie potrzebuje połączenia z internetem lub siecią telefoniczną, co – jak podkreślają twórcy oprogramowania – jest sporą zaletą w dużych zakładach przemysłowych, gdzie czasami nie ma zasięgu.

Podczas dyskusji na temat zasadności opasek pojawiły się także przykłady, które znane nam były jeszcze przed pandemią, a które w dzisiejszych czasach mogłyby sprawdzić się idealnie. Jednym z nich są koszyki dla klientów oczekujących pomocy ze strony sprzedającego i tych, którzy z zakupami poradzą sobie sami.

– W ubiegłym roku w części naszych perfumerii wdrożyliśmy funkcjonujący również na innych rynkach, na których obecna jest Sephora, system dwóch typów koszyków. Biorąc czerwony koszyk, klient daje nam sygnał, że potrzebuje porady i wtedy takiej porady udzieli mu nasza konsultantka, wybór czarnego koszyka oznacza, że tego dnia klient woli zrobić zakupy samodzielnie, bez pomocy konsultantki – wyjaśnia Agata Wójcik-Ryszawa, dyrektor HR Sephora Polska.

Pomysł testowany w perfumeriach sieci Sephora został co prawda z powodu procedur sanitarnych zawieszony, jednak jak podkreśla Agata Wójcik-Ryszawa, niewykluczone, że rozwiązanie zostanie w najbliższym czasie przywrócone.

– Rozwiązanie to zaprojektowaliśmy i wprowadziliśmy w 2019 r. z myślą o komforcie naszych klientów, mocno wsłuchując się w głosy płynące od nich, składając w ich ręce wybór co do intensywności obsługi klienta, jakiej w danym momencie oczekują. Projekt został niezwykle dobrze przyjęty, 9 na 10 naszych klientów oceniło go bardzo pozytywnie. Obecnie z uwagi na procedury sanitarne jest on czasowo zawieszony w perfumeriach. Mamy nadzieję, że już niedługo rozwiązanie to powróci do naszych perfumerii w odświeżonej formule – dodaje.

Przemyślane powroty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 7 września wygasają przepisy z Tarczy antykryzysowej regulujące pracę zdalną. Zostały one wprowadzone do Kodeksu pracy jako rozwiązanie tymczasowe, służące przeciwdziałaniu COVID-19. Część firm pracę stacjonarną już przywróciła, część robi to stopniowo. I jak podkreśla dr Kaja Prystupa-Rządca, wakacje dla tych, którzy nadal utrzymują formułę zdalną, są dobrym momentem, by wprowadzać plan powrotów. Z kilku powodów.

– Lato to czas, kiedy notujemy mniejszą liczbę zachorowań na typowo wiosenno-zimowe choroby: grypę czy przeziębienia. Zauważmy, że my podchodzimy z paniką do każdego przeziębienia, szczególnie w czasach koronawirusa, więc w okresie jesieni może to być dość ekstremalna sytuacja. Zwłaszcza że przez bardzo długi czas przebywaliśmy w izolacji społecznej. Ten rygor, przed którym nas postawiono i duża izolacja społeczna powodują, że dziś mamy dużo więcej obaw przed powrotem do normalnego życia.

Przeczytaj: Powrót do biur nie taki łatwy. Pracodawcy muszą się dobrze przygotować

Dobrze przemyślany plan wznawiania pracy stacjonarnej jest tym istotniejszy, że pandemia nie słabnie i w rzeczywistości nikt nie wie, czy jesień nie przyniesie drugiej fali zachorowań, połączonych z chorobami sezonowymi.

– Nasze powroty do pracy muszą być przemyślane. Uważam, że po pierwsze powinniśmy wracać w formie hybrydowej. Część czasu pracujemy zdalnie, część z biur – podkreśla Prystupa-Rządca.