Wszędzie ta elastyczność – w domu, w pracy, w biurze, w rekrutacji

Niestety praca zdalna niesie ze sobą ryzyka, a całkowita wirtualizacja kontaktów służbowych nie jest dobrym pomysłem. Tracimy to, co trudno odtworzyć w przestrzeni wirtualnej – wymianę informacji ad hoc, iskrę kreatywności, która bierze się z tego, że ludzie razem w jednej przestrzeni nawiązują ze sobą relacje, buduje się więź - uważa Monika Rajska-Wolińska, partner zarządzająca Colliers International w Polsce.

Jak wynika z raportu Devire, blisko 7 na 10 firm, które dotychczas nie oferowały możliwości pracy zdalnej, zdecydowało się na taki krok po wybuchu pandemii COVID-19 (deklaruje w badaniu 67 proc. przedsiębiorców). Oznacza to, że trzykrotnie zwiększyła się liczba firm, które przeszły na pracę zdalną.

Wśród branż najbardziej dostosowanych do obecnej sytuacji znalazły się nieruchomości oraz IT i telekomunikacja. Tutaj blisko 9 na 10 firm deklaruje, że dało możliwość pracy zdalnej swoim pracownikom. W najgorszej sytuacji są handel, administracja publiczna, transport, spedycja i logistyka, a także motoryzacja i lotnictwo, gdzie w sposób oczywisty w wielu przypadkach praca z domu jest niemożliwa.

Praca zdalna na taką skalę, jak w ostatnich miesiącach sprawiła, że zaczęliśmy zadawać sobie pytania o sens przestrzeni biurowej. Technologie powodują, że pracownicy nie są już związani z jedną lokalizacją, a lockdown nauczył wszystkich nowego trybu działania.

Z pewnością nie ma już powrotu do typowej pracy biurowej od 9 do 17 pięć dni w tygodniu, jednak wpływ całkowitej wirtualizacji pracy i kontaktów służbowych na kreatywność i morale zespołu jest dyskusyjny. Home office oferuje zdecydowanie mniej możliwości interakcji i nawiązywania kontaktów z koleżankami i kolegami.

Już kilka lat temu profesor Timothy Golden, psycholog i koordynator obszaru zarządzania przedsiębiorstwem i organizacją w Rensselaer Polytechnic Institute w Troy w stanie Nowy Jork, w swoich badaniach przekonywał, że praca zdalna powoduje izolację społeczną i zawodową, mniejsze możliwości wymiany informacji oraz zacieranie się granic między życiem zawodowym a osobistym.

Z jednej strony obowiązki rodzinne i społeczne mogą łatwo pojawić się w godzinach pracy, ale badania pokazują też, że częściej to jednak obowiązki zawodowe wkraczają w życie prywatne. Eksperci twierdzą, że bez postawienia zdecydowanych granic pracownicy mogą doświadczyć chronicznego zmęczenia i szybkiego wypalenia zawodowego.

- Praca zdalna niesie ze sobą ryzyka, a całkowita wirtualizacja kontaktów służbowych nie jest dobrym pomysłem, bo tracimy to wszystko, co jest trudno odtworzyć w przestrzeni wirtualnej, jak wymiana informacji ad hoc, iskra kreatywności, która bierze się z tego, że ludzie siedzą razem w jednej przestrzeni i nawiązują ze sobą relacje, nie tyko w wymiarze stricte służbowym, ale też znają się jako ludzie, śmieją się razem, narzekają razem - buduje się więź. Ta relacja przekłada się na efektywność biznesową danego zespołu i na to, jak skutecznie jest w stanie reagować on na różnego typu problemy oraz jaki poziom innowacyjności i kreatywności jest w stanie z siebie wykrzesać - komentuje Monika Rajska-Wolińska, partner zarządzającej Colliers International w Polsce.

Jak dodaje, przed pandemią bardzo często bywała w biurze, ponieważ kontakt z ludźmi daje jej energię, a równocześnie napędza do działania pracowników, gdy widzą, że szef jest obecny i interesuje się tym, co robią.

- Taka bliska relacja buduje poczucie wspólnoty, co jest niezwykle ważne w kulturze naszej organizacji. W obliczu pracy zdalnej pozostał nam jedynie kontakt wirtualny. I choć w XXI wieku możliwości technologiczne pozwalają na wiele, wideokonferencje nigdy nie zastąpią nam spotkań twarzą w twarz - podsumowuje.

Co z biurami po pandemii?

Skoro pandemia pokazała, że możemy (mniej lub bardziej sprawnie) pracować z domu, z ogródka czy kawiarni, to można by zadać pytanie, po co nam właściwie biura?

- Przede wszystkim dla zdrowia – psychicznego i fizycznego. Są one dla nas okazją do interakcji, źródłem inspiracji, pomagają w rozgraniczeniu świata zawodowego od prywatnego, a nasze stanowisko pracy w biurze jest zwykle o wiele bardziej ergonomiczne od tego w domu - komentuje Rajska-Wolińska.

(fot.pixabay)

Jak dodaje, z przeprowadzonych przez Colliers ankiet wynika, że większość osób chciałaby pracować zdalnie 1-2 dni w tygodniu, ale 38 proc. ankietowanych już teraz doświadcza izolacji społecznej. Pracownicy deklarowali, że w obecnej sytuacji (całkowitej lub przeważającej pracy zdalnej) brakuje im spotkań ze współpracownikami, spontanicznych rozmów przy kawie oraz wyraźnego rozgraniczenia życia zawodowego i osobistego. To tylko jeden z dowodów na to, że środowisko biurowe jest nam potrzebne.

- Rynek biur przyszłości będzie się rozwijał w kierunku human-centered, czyli tworzenia rozwiązań skupionych na człowieku, jego zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Biura będą oferować coś więcej, niż tylko biurko – będą technologicznie zaawanasowane, by dostosowywać się do potrzeb pracowników i oferować większą elastyczność - uważa ekspertka Colliers International w Polsce.

Elastyczność - słowo klucz

Jej zdaniem, nieprzewidywalność cykli biznesowych jest w tej chwili tak duża, że elastyczność i zdolność adaptacji stają się kluczowymi aspektami strategii biznesowej.

- Wiele organizacji skupia się obecnie na generowaniu oszczędności, jednak w przyszłości będą oni skłonni płacić więcej za elastyczność, aby nie wiązać się długoletnimi umowami najmu. Coraz więcej firm będzie myślało o włączeniu powierzchni flex do swojej strategii utrzymania biznesu. To pozwoli odpowiednio zarządzać ryzykiem i kosztami, np. planując część powierzchni w tradycyjnym układzie, a pozostałą w coworkach, w zależności od bieżących potrzeb.

Taki kierunek obierały już od dawna zachodnie korporacje, przez co rynek powierzchni elastycznych rósł tam o wiele szybciej niż w Polsce. Obecnie w Londynie flexy stanowią ponad 5 proc. wszystkich powierzchni biurowych, na Manhattanie jest to aż 15 proc., a w Warszawie jedynie 2,5 proc..

Pojawia się pytanie, jak mierzyć kluczowe wskaźniki pozwalające określić, czy przyjęty tryb pracy jest efektywny, czy nie przesadziliśmy z wirtualizacją, jak zarządzać czasem, który ludzie spędzają w biurze.

- Te wszystkie aspekty muszą być w świadomy sposób kształtowane przez pracodawcę, aby nie zaburzyć funkcjonowania danej organizacji. Właściciele budynków będą zaś zmuszeni do większego dopasowania obiektów do potrzeb najemców. Na całym świecie, a szczególnie na Zachodzie, rozwijają się modele co-working, co-living czy live-work-play. Jednak zarówno najemcy, jak i właściciele budynków muszą zastanowić się, jakie zmiany należy jeszcze wprowadzić i jak kształtować ten model, by miał sens w perspektywie długoterminowej - podsumowuje.

Elastyczna rekrutacja

Okazuje się, że doświadczenia ostatnich tygodni wpłynęły również na podejście do rekrutacji. Jak wynika z raportu Grupy Pracuj „Pół roku nowej normalności”, zdecydowana większość kandydatów jest gotowa na udział we w pełni zdalnych rekrutacjach. Co więcej - dla znaczącej grupy respondentów Pracuj.pl to wciąż istotny atut oferty.

Blisko 4 na 10 respondentów (38 proc.) podaje, że jest bardziej skłonna aplikować ze względu na to, że oferty umożliwiają w pełni zdalny proces rekrutacyjny. To wyraźnie mniej w porównaniu do kwietnia, w którym podobne oczekiwanie wyrażała blisko połowa badanych (49 proc.). Niezmiennie natomiast marginalny pozostaje udział osób przeciwnych zdalnej rekrutacji (8 proc.).

Dużo pozytywniej badani wypowiadają się też o rozmowach kwalifikacyjnych w formie wideo: dobrze odnosi się do nich 2/3 z nich. Doświadczenie pandemii nie zmieniło więc dobrego odbioru rozmów rekrutacyjnych wideo wśród badanych Polaków. Jednocześnie jednak dość wyraźnie odznacza się grono osób jednoznacznie negatywnie nastawionych do tej formuły – nie chce w niej brać udział 14 proc. respondentów.