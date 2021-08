Wstydliwe i niebezpieczne uzależnienie. Ten problem ma co dziesiąty pracownik

Polak pracuje średnio 1806 godzin rocznie, podczas gdy Niemiec 1386 godzin, czyli średnio aż o 420 godzin mniej - tak wynika z danych OECD za 2019 rok. Z danych CBOS-u wynika, że 10 proc. polskich pracowników ma problem z pracoholizmem. Uzależnienie od pracy jest bardziej wstydliwe i „mniej doceniane” społecznie niż np. od alkoholu. Choć jego skutki są równie poważne.

Pracoholizm to w najprostszym tłumaczeniu zaburzenie równowagi między pracą a innymi sferami życia. Osoby uzależnione od pracy swoją wartość uzależniają od tego, co osiągnęły zawodowo.

Z badań opinii publicznej wynika jednak, że nie postrzegamy tego zjawiska za uzależnienie groźne i porównywalne do uzależnień od narkotyków czy substancji psychoaktywnych i alkoholu.

- Jeżeli mamy substancję, która nas uzależnia, potrafimy to zrozumieć. Społecznie zdajemy sobie sprawę, że jest pewna substancja, która wpływa na naszą głowę. Pracoholizm czy uzależnienie od hazardu jest w nas. To jest wypracowany schemat działania, nawyki, które powodują takie, a nie inne zachowania. Osoby zdrowe, mające kontrolę nad swoją pracą, nie potrafią zrozumieć, jak można się od takich zachowań uzależnić. Problemem pracoholizmu jest fakt, że jest to uzależnienie wstydliwe. Z drugiej strony sam pracoholik ma poczucie, że jest osobą wyjątkową, potrafiącą zrobić wiele dla swojej pracy. Na tym polega jego paradoks - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl psycholog Patryk Wójcik.

Dane zgromadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej są alarmujące. Pracoholizm może być problemem prawie co dziesiątego Polaka.

W raporcie CBOS dotyczącym uzależnień behawioralnych czytamy, że 9,1 proc. Polaków można zaliczyć do grupy tych, dla których uzależnienie od pracy stanowi realne zagrożenie. W przypadku ponad dwóch trzecich (70,2 proc.) istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia takiego problemu.

Istotna rola otoczenia

Mówiąc o pracoholizmie, należy zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną rzecz – rolę najbliższego otoczenia. Pracoholik bowiem (podobnie jak każda osoba uzależniona) do pewnego momentu nie zauważa swojego problemu (najprawdopodobniej nie przeczyta także tego materiału, bo będzie zajęty zawodowymi obowiązkami). Kluczem jest szybkie zauważenie problemu przez partnera, przyjaciół czy współpracowników.

- Czerwoną lampką jest na pewno nieustanne rozmyślanie o pracy. Na przykład mamy wolny weekend, spotkanie rodzinne - pracoholik bardzo łatwo z zupełnie luźnego tematu przejdzie do rozmów na temat swojej pracy. W przypadku pracoholizmu 90 proc. naszej uwagi skupiamy właśnie na myślach związanych ze sprawami zawodowymi. Jeśli mamy czas wolny, a i tak skupiamy nasze myśli na pracy, to powinna być pierwsza czerwona lampka. Kolejną jest tłumaczenie, że nie mamy na nic czasu, bo jest praca. Nie mamy czasu na hobby, na rodzinę czy przyjaciół - wyjaśnia Patryk Wójcik.

Jak dodaje, sygnałem alarmowym jest też moment, w którym łatwo rezygnujemy z naszych prywatnych pasji na rzecz zawodowych obowiązków.

- Powiedzenie pracoholikowi, że ma problem, proces jego akceptacji i podjęcia decyzji o leczeniu jest bardzo długi i trudny. Podobnie jak w przypadku alkoholizmu - zauważa.

Reagować powinna jednak nie tylko rodzina czy przyjaciele. Dużą rolę odgrywa sam pracodawca.

- Jeśli widzimy, że dana osoba jest aktywna o różnych porach, loguje się do systemu poza godzinami, mimo tego, że nie ma do tego podstaw (obowiązków, które tego wymagają) - powinny być to sygnały dla szefa. Dobrzy szefowie analizują takie sytuacje. Wówczas można takiemu pracownikowi zaproponować wsparcie mentalne czy psychologiczne. Tak, by zareagować w odpowiednim momencie i nie doprowadzić do poważnych problemów - dodaje Wójcik.

Istotny jest fakt, że w pracoholizm nie wciąga tylko i wyłącznie sama praca. Najczęściej jest to ucieczka od rzeczywistości, w jakiej znajdujemy się poza nią.

- Wyjątkowa dla mnie osoba, która uczyła mnie o terapii uzależnień, zawsze powtarzała: nie powinniśmy się zastanawiać, od czego jesteśmy uzależnieni, ale po co. I właśnie to „po co” to jest główne pytanie. Musimy się zastanowić, co nam zastępuje pracoholizm, jaką pustkę wypełnia. Osoby mocno zaangażowane w pracę bardzo często mają poza pracą swoje życie: zainteresowania, pasje. Pracoholik, jak każda osoba uzależniona, w pewnym momencie ogranicza się tylko do jednej czynności - pracy. Z tą różnicą, że w przypadku alkoholizmu czy uzależnienia od hazardu, z zewnątrz w pewnym momencie zauważamy skutki takich działań. W przypadku uzależnienia od pracy bardzo trudno jest zauważyć, kiedy mamy do czynienia z pracą zaangażowaną, a kiedy z chorobliwym podejściem do tego tematu - tłumaczy Wójcik.

Pracować mądrze. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić

W najprostszym rozumieniu, mądrze pracować to pracować 8 godzin dziennie, dbać o balans pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, postawić jasne granice. Proste? Nie do końca. Szczególnie dla tych pracowników, którzy w związku z pandemią musieli przestawić się na tryb pracy zdalnej.

Pokazały to m.in. badania przeprowadzone przez pracownię ARC Rynek i Opinia na zlecenie Gumtree.pl przy współpracy Randstad Polska. Ponad dwie trzecie osób pracujących zdalnie przyznaje, że przekracza standardowe godziny pracy (68 proc.). Najczęściej zdarza się to w małych firmach (zatrudniających poniżej 10 osób) – 77 proc., natomiast najrzadziej w największych przedsiębiorstwach (zatrudniających powyżej 250 osób) – 58 proc.

Ankietowani, zapytani o przyczyny pracy po godzinach, najczęściej wymieniają takie czynniki, jak wykonywanie dodatkowych, niezwiązanych z pracą czynności (46 proc.) oraz zbyt długie przerwy (30 proc.). Wina nie zawsze leży jednak po stronie pracownika. 17 proc. respondentów wskazało, że powodem nadgodzin są problemy ze skonsultowaniem tematów z przełożonym/współpracownikami, zaś co dziesiąty uważa, że to efekt zlecania zbyt dużej ilości zadań przez przełożonych.

7 na 10 pracowników zdalnych deklaruje, że ich szefowie kontaktują się z nimi po godzinach pracy, przy czym w przypadku 31 proc. pracowników zdarza się to regularnie, a 41 proc. sporadycznie.

Dr Kaja Prystupa-Rządca, ekspertka w dziedzinie zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego, zauważa, że praca dłuższa niż standardowe 8 godzin mocno odbija się na naszym zdrowiu.

- By pracować mądrze, potrzebujemy ograniczyć swoją pracę do 8 godzin dziennie. Badania Johna Pencavela ze Stanford University pokazują, że praca powyżej 50 godzin tygodniowo znacząco pogarsza efektywność, a pracując 70 godzin tygodniowo realizujemy tyle zadań, ile realizowalibyśmy, pracując 55 godzin. Regularny odpoczynek wspiera regenerację organizmu i sprawia, że kolejnego dnia możemy być efektywni, co wykazały badania z Harvard University. Co więcej, w trakcie dnia pracy potrzebujemy robić przerwy. Praca non-stop pogarsza możliwości kreatywnego myślenia, zwiększa szanse na tzw. myślenie tunelowe. Ta ostatnia wskazówka jest istotna szczególnie z perspektywy popularyzacji pracy zdalnej w pandemii - wyjaśnia.

Pandemia pracoholizmu?

Pandemia faktycznie mocno wpłynęła na problem pracoholizmu. Po pierwsze, pogłębiła problem u tych osób, które z pracoholizmem już walczą (jednocześnie pozwoliła go ukryć).

- W obecnej sytuacji Ci pracownicy mają wiele wymówek, żeby pracoholizm ukryć. Mamy pandemię, zmiany na rynku. Tak jak kiedyś mówiło się, że pracoholika poznajemy po tym, że unika wyjazdów na urlopy, brania wolnego, unika niepracowania. Tak dziś dużo łatwiej jest rozsądnie wytłumaczyć, dlaczego nie wyjeżdżam na wakacje. Argument, że trzeba się zaangażować w działania wzmacniające sytuację firmy jest przekonywujący dla wielu. Pracoholicy dziś gubią się w tłumie. Praca zdalna bardzo łatwo pozwala ukryć wiele zachowań - wyjaśnia Patryk Wójcik.

Po drugie, Ci, którzy do tej pory problemów z pracoholizmem nie mieli, mogą łatwo wpaść w jego pułapkę.

- Tu trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: czy tak dobrze nam się pracuje, bo nie myślimy o innych rzeczach. Pandemia to duży stres, wielu z nas po pandemii będzie borykało się z zespołem stresu pourazowego. Praca, w którą uciekaliśmy podczas zamknięcia, była pewnego rodzaju pewnikiem. Była czymś, nad czym możemy panować, co pozwala nam nabrać dystansu do strachu o zdrowie nasze i naszych bliskich. Wiele osób od negatywnych emocji uciekało właśnie w pracę. Dodatkowo, zablokowane były te rzeczy, które wcześniej chroniły nas przed wpadnięciem w pułapkę pracoholizmu: wyjścia ze znajomymi, spotkania - te rzeczy, które były dla nas pewnego rodzaju oczyszczeniem - zauważa psycholog.

Szef pracoholik

Wyjątkowo trudna sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy pracoholikiem okazuje się szef danego zespołu.

- To będzie szef, który się będzie czepiał wszystkiego. Dla którego nigdy nic nie będzie dobrze wykonane. Szef, który będzie brał za dużo obowiązków na siebie, nie potrafiący delegować zadań, ponieważ nie potrafi zaufać współpracownikom. Szef, który ciągle kontroluje i mocno pragnie atencji pracowników, uzależniając ich od siebie. Z drugiej strony nie będzie nigdy nagradzał swoich pracowników, ponieważ będzie uważał, że oni zawsze pracują za mało, że mogą dać z siebie więcej - zauważa Patryk Wójcik.

I dodaje, że problem z szefem pracoholikiem zauważalny był przede wszystkim w momencie wprowadzenia pracy zdalnej.

- Szef pracoholik bardzo łatwo przekracza granice – dzwoni po godzinach, pisze e-maile. Jednocześnie ma wewnętrzne poczucie, że pracownik pracując zdalnie, musi na tę wiadomość natychmiast odpisać. Wprowadzenie pracy zdalnej to był ten moment, w którym wielu pracowników zdało sobie tak naprawdę sprawę, z jakim typem szefa współpracuje - dodaje.

Pomoc specjalisty i długa droga

Podobnie jak w przypadku wszystkich uzależnień, z jakimi walczymy, jedyną skuteczną drogą do poradzenia sobie z tym problemem, jest sięgnięcie po pomoc specjalisty. Tu jednak powinniśmy postawić na pomoc terapeuty. Sesje coachingowe (popularne przede wszystkim wśród wyższego szczebla pracowników) mogą nas bowiem wpędzić w jeszcze większy problem.

- Coaching w przypadku pracoholików może sprawić, że znajdą oni sobie kolejne pole do popisu. Kolejny obszar, gdzie mamy cele, gdzie możemy się wykazać, gdzie możemy dać z siebie wszystko. Zamiast wyleczyć się z pracoholizmu, zrozumieć jego mechanizmy, jeszcze bardziej w niego popadamy i dodatkowo mamy wymówkę - przecież nad sobą pracujemy.

Kaja Prystupa-Rządca podkreśla, że proces leczenia z pracoholizmu wspierać możemy także na inne sposoby.

- Wyjście z „uzależnienia od pracy” nie jest proste, ponieważ pracy potrzebujemy w życiu. Chcąc powrócić do równowagi między pracą i życiem prywatnym, warto zacząć od wspomnianych przerw i stopniowego ograniczania pracy. Dobrą metodą jest prowadzenie dziennika obserwacji pracy. Nie należy oczekiwać zmiany rytuałów z dnia na dzień. Zmiana nawyków zajmuje od 21 do 211 dni, w zależności od trwałości nawyku oraz siły woli - zauważa.

Z uzależnienia w uzależnienie

Częstym powodem wpadnięcia w pułapkę pracoholizmu jest przekonanie, że chorobliwe zaangażowanie w wykonywane obowiązki da pewność, że nie stracimy pracy.

Jak podkreślają specjaliści, nadmierne obciążenie zarówno naszego organizmu, jak i naszej głowy zawodowymi obowiązkami, to szybka droga do problemów zdrowotnych, wypalenia zawodowego, to duże problemy z pracą w grupie. A to są częste powody wypowiedzenia. Co wtedy?

Wówczas pojawia się duży problem. Osoba mocno zaangażowana w pracę, nie posiadająca dobrze funkcjonującej sfery prywatnej, może łatwo wpaść w depresję lub inne uzależnienia.

- Strata pracy to poniekąd utrata naszej tożsamości. Do tej pory definiowałem się jako ten wyjątkowy, zaangażowany pracownik. Tracąc pracę, dochodzimy do wniosku, że obraz, który budowaliśmy, był jak domek z kart. Szukając zastępstwa, często zdarzają się sytuacje, w których z pracoholizmu wpadamy w kolejny nałóg, np. w alkoholizm. Musimy bowiem wypełnić pustkę po innym uzależnieniu - wyjaśnia Wójcik.