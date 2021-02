Wspólny apel przedsiębiorców i samorządów z zachodniej Polski. Domagają się otwarcia gospodarki

24 organizacje pozarządowe działające w sektorze gospodarczym oraz 20 samorządowców podpisało się pod listem Północnej Izby Gospodarczej do premiera Mateusza Morawieckiego. Pismo dotyczy konieczności pilnego wsparcia gmin nadmorskich oraz przedsiębiorców działających w branży turystycznej.

- Warunkiem przetrwania jest szybkie przedstawienie planu otwarcia gospodarki - piszą przedsiębiorcy. (fot. flickr.com/CC BY 2.0)

Trwająca od marca 2020 pandemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na cały sektor turystyki, a trwający od kilku miesięcy lockdown pogłębia dramatyczną sytuację przedsiębiorców i gmin.

- Warunkiem przetrwania jest szybkie przedstawienie planu otwarcia gospodarki - piszą przedsiębiorcy.

W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w połowie lutego nastąpi otwarcie hoteli do 50 proc. obłożenia miejsc noclegowych.



- Za nami lata budowania silnego pasa nadmorskiego i turystyki, która może konkurować z najlepszymi kurortami w Europie. Nie możemy zmarnować tego, co przez lata było budowane siłą przedsiębiorców i samorządów - mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

By zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację, w jakiej znali się przedstawiciele tej branży 24 organizacje pozarządowe działające w sektorze gospodarczym oraz 20 samorządowców podpisało się pod listem Północnej Izby Gospodarczej do Mateusza Morawieckiego. Izba przypomina, że same te organizacje zwracały się do przedstawicieli rządu z prośbą o wsparcie wiele razy. Teraz zdecydowały się połączyć siły. W swoim apelu zaznaczają, że ruch turystyczny zimą nie koncentruje się wyłącznie na województwach zlokalizowanych na południu kraju. Dlatego im również powinno przysługiwać dodatkowe wsparcie.

- Apelujemy pierwszy raz tak solidarnie wspólnie z samorządowcami, parlamentarzystami, przedsiębiorcami i organizacjami przedsiębiorców o uruchomienie podobnego programu wsparcia w proporcjonalnym udziale finansowym do kompleksowych danych o ruchu turystycznym. Przedsiębiorcy znad morza to nie tylko hotelarze, ale i gastronomia, rybacy, osoby zajmujące się sprzedażą pamiątek. To również małe firmy, które nie mają biznesowych alternatyw, a są regularnymi płatnikami do budżetu. Zdarzają się sytuacje, że po prostu muszą ogłosić upadłość i zwolnić pracowników. Branża hotelarska, turystyczna, a z nią usługowo - gastronomiczna bardzo silnie odczuwa skutki drugiej fali epidemii koronawirusa - czytamy w apelu organizacji.

Tam też podkreślono, że turystyka jest mocno dotknięta gospodarczymi konsekwencjami pandemii. W opinii autorów apelu, warunkiem przetrwania jest szybkie przedstawienie planu otwarcia gospodarki, który uzdrowi tragiczną sytuację między innymi w branży hotelarskiej, gdzie branża hotelowa traci ok. 1 mld zł miesięcznie wtedy, kiedy nie pracuje. Pas nadmorski w sezonie zimowym zapełniał się turystami z Niemiec oraz zwolennikami weekendowego wypoczynku. Obecnie największe kurorty są opustoszałe, a przedsiębiorców martwi brak rezerwacji nawet na miesiące wiosenne. Lockdown w Niemczech PIG zwraca uwagę, że w przypadku gmin z zachodniej granicy Polski, negatywnie odbija się również lockdown w Niemczech. - Wszyscy zgodnie twierdzą, że ludzie obawiają się planować wypoczynku wielkanocnego czy majówkowego, bo nie wiadomo czy pandemia do tego czasu odpuści - wskazują eksperci PIG. Warto przypomnieć, że lockdown w Niemczech zostanie przedłużony do 14 lutego, ale przedsiębiorcy są przekonani, że to nie koniec obostrzeń. W opinii wiceprezesa PIG walka z pandemią i kolejne obostrzenia będą pogłębiać problemy ekonomiczne zarówno w Polsce jak i w całej Europie. - Pozamykane przedszkola i żłóbki, ograniczenia w handlu, zamknięte zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, do tego w niektórych landach ograniczenia w przemieszczaniu się oraz konieczność noszenia ustandaryzowanych maseczek medycznych. Przedsiębiorcy w Niemczech są świadomi, że lockdown może być wydłużony na kolejne miesiące i godzą się z tą myślą. Wiele mówi się o tym, że może to potrwać nawet do Wielkanocy, czyli do kwietnia – mówi Jarosław Tarczyński, wiceprezes Izby.

