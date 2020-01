Współczesny ochroniarz to wykwalifikowany specjalista z licznymi umiejętnościami

Zmienia się wyobrażenie o pracownikach ochrony, co wynika z coraz wyższych wymagań klientów.

Zatrudnione w ochronie osoby powinny dziś także wyróżniać się zaangażowaniem, uprzejmością i schludnym wyglądem.

Coraz ważniejsza staje się wśród pracowników ochrony znajomość języka angielskiego, przynajmniej na poziomie podstawowym.

Klienci specjalizującej się w ochronie firmy RR Security wśród cech oczekiwanych od pracownika ochrony najczęściej wskazują umiejętność zachowania poufności a w następnej kolejności uczciwość, czujność, zaangażowanie, odwagę, higienę osobistą, uprzejmość, schludny wygląd, uśmiech, inteligencję, znajomość obiektu i okolicy, chęć do pomocy w otwieraniu drzwi, rozpoznawanie pojawiających się w obiekcie osób.

Wyniki tych badań rzucają nowe światło na postrzeganie osób zatrudnionych w ochronie, tj. najliczniejszym sektorze usługowym w Polsce. Według różnych szacunków w firmach branży security pracuje (w zależności od źródła) od 250 do 350 tys. osób.

- Dziś klienci oczekują, aby pracownik ochrony był wsparciem dla osób pojawiających się na terenie strzeżonych obiektów, a przy tym był miły, schludny i komunikatywny. Wzrost oczekiwań klientów, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, wpływa na podwyższenie prestiżu tej profesji, dotychczas plasowanej niezbyt wysoko - mówi Radosław Busiło z RR Security.

- Wymagający klienci gotowi są zapłacić więcej za usługę na najwyższym poziomie świadczoną przez pracowników ochrony dysponujących dodatkowymi kwalifikacjami i określonymi cechami. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach naszego badana - dodaje.

Te kwalifikacje to m.in. umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, korzystania z defibrylatora AED, przeprowadzenia ewakuacji, obsługi urządzeń technologicznych (np. monitoringu, aplikacji, BMS, zarządzaniem systemami kontroli dostępu).

Dodatkową kategorią jest zdolność do podejmowania działań nastawionych na bezpośredni kontakt ze znajdującymi się w obiekcie osobami. To np. świadczenie usługi konsjerż, udzielanie informacji o tym, co i gdzie znajduje się w obiekcie.

Zdaniem Radosława Busiło zmiany w wyobrażeniu profesji pracownika ochrony spowodowała m.in. dynamicznie rosnąca stawka godzinowa. Już dziś wymusza to zastępowanie pracowników rozwiązaniami technologicznymi lub poszerzanie kwalifikacji u osób zatrudnionych w ochronie. Zdaniem autorów wnioski z tego badania powinny prowadzić do rozwijania u pracowników ochrony m.in. kultury osobistej oraz kompetencji zawodowych. Stąd właśnie, na kursach w certyfikowanych ośrodkach szkolących Kwalifikowanych Pracowników Ochrony prowadzący powinni kłaść nacisk na szkolenia savoir vivre czy rozwój tzw. „umiejętności społecznych" wraz z rozwojem umiejętności obsługi np. elektronicznej książki służby - raportowania wszystkich zdarzeń w dedykowanym do tego systemie. Czytaj też: Ochroniarze o specjalnych kwalifikacjach potrzebni od zaraz - Na tego typu kompetencje i cechy powinno się zwracać uwagę już na etapie rekrutacji. Wtedy też można stwierdzić, które z nich rozwijać u przyjmowanych do pracy osób - stwierdza Busiło. I dodaje, że zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich przydaje się również znajomość języka angielskiego, przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Choć tej umiejętności nie wskazywali ankietowani przez autorów badania RR Security, to z uwagi na zwiększająca się liczbę ekspatów, przede wszystkim w obiektach biurowych, staje się ona standardem w całym sektorze usług.

