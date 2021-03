Wspierają zarządzanie zespołami i pomagają oszczędzać

Firma ITBoom zaprojektowała i wdrożyła już w pierwszych firmach w Polsce narzędzie do zarządzania pracą zespołów w dobie pandemii koronawirusa. Aplikacja „Wnioski HR – planer obecności” została stworzona i zaprojektowana z myślą o przedsiębiorstwach pracujących w nowym trybie – hybrydowym.

Aplikacja „Wnioski HR – planer obecności” powstała z myślą o przedsiębiorstwach pracujących w trybie hybrydowym (fot. Shutterstock)

„Wnioski HR – planer obecności” mapuje procesy, kategoryzuje pomieszczenia w firmie i pozwala je przyporządkowywać pod kątem wymogów i oczekiwań organizacji.

Jak podają twórcy rozwiązania, firmy mogą zaoszczędzić nawet do 65 proc. powierzchni biurowej, miejsc postojowych i parkingowych.

Wśród funkcji znajduje się rejestracja czasu pracy, nadgodzin oraz zastosowanie szeregu narzędzi motywujących.

Jak podkreślają twórcy aplikacji, pozwala ona na efektywne rozplanowanie i zarządzanie przestrzenią biurową z wykorzystaniem pracy stacjonarnej i zdalnej. Pierwsze wdrożenia pokazują, że dzięki niemu firmy mogą zaoszczędzić nawet do 65 proc. powierzchni biurowej, miejsc postojowych i parkingowych, a tym samym znacznie ograniczyć koszty pracy.

- Rozwiązania w postaci wsparcia narzędzi IT dla działów HR projektujemy już od kilku lat. Firmy coraz chętniej korzystają z systemowego podejścia do zarządzania personelem i pewnego stopnia automatyzacji określonych procesów. Dobrym przykładem jest onlinowe sporządzanie wniosków urlopowych i nanoszenie ich na kalendarze zbiorcze pracy zespołów. W ten sposób każdego dnia liderzy zespołów wiedzą jakimi zasobami będą dysponować w danym okresie, a to z kolei pozwala im znacznie efektywniej rozplanować pracę. Oprócz tych narzędzi rozbudowaliśmy nasze rozwiązania o moduł pracy zdalnej. Pozwala on w pełni kontrolować pracę zespołu i zarządzać fluktuacją pracowników pomiędzy biurem stacjonarnym i domem, w którym także sprawnie wykonują swoje obowiązki –wyjaśnia Jacek Wołczuk z ITBoom.

Nowe rozwiązanie jest pełni mobilne i kompatybilne z systemami czy też infrastrukturą IT dostępną na polskim rynku. Wśród funkcjonalności znajduje się rejestracja czasu pracy, nadgodzin oraz zastosowanie szeregu narzędzi motywujących, jak np. grywalizację i systemy motywacyjne czy premiowe. Dodatkowo rozwiązanie pozwala zarządzać przestrzenią biurową, rezerwacją sal, pomieszczeń roboczych, biurek i pokoi, a także miejsc postojowych wynajmowanych przez firmę. Nowością w rozwiązaniu jest stała wtyczka pozwalająca przyporządkować zasoby do pracy zdalnej i uwzględnić tych pracowników w ogólnym planie pracy.

- Już na wiosnę ubiegłego roku wiedzieliśmy, że praca zdalna będzie z nami na długo. W toku rozmów z klientami i otrzymywanych częstych deklaracji już wiemy, że praca jaką znaliśmy przed pandemią nie wróci. Firmy poznały zalety pracy zdalnej i poczuły realne korzyści w postaci szeregu oszczędności, ale też często lepszej motywacji czy zwiększenia efektywności poszczególnych zespołów. Praca zdalna wychodzi po prostu Polakom na dobre. Znalezienie narzędzia, które pozwoli efektywnie wykorzystać zasoby w firmie, rozplanować je i ułożyć pracę w dzisiejszej rzeczywistości okazało się „must have” praktycznie w każdej dużej firmie - dodaje Jacek Wołczuk. „Wnioski HR – planer obecności” mapuje procesy, kategoryzuje pomieszczenia w firmie i pozwala je przyporządkowywać pod kątem wymogów i oczekiwań organizacji. Rozwiązanie jest zorientowane na chmurę, choć można je także integrować z serwerami stacjonarnymi w firmach.

