Wspierają przyszłe liderki. Rusza rekrutacja do międzynarodowego programu

Huawei zainicjował kolejną inicjatywę na rzecz wsparcia kobiet chcących rozwijać się w świecie nowych technologii. Trwa nabór do programu Summer School for Female Leadership in Digital Age, podczas którego 27 kobiet z 27 krajów Unii Europejskiej zgłębi tajniki kodowania, cyberbezpieczeństwa oraz budowania kompetencji przywódczych w trakcie tygodniowego kursu w Lizbonie. Rekrutacja trwa do 19 lipca.

Huawei zainicjował kolejną inicjatywę na rzecz wsparcia kobiet chcących rozwijać się w świecie nowych technologii (fot. Pixabay)

Podczas tygodniowego kursu odbywającego się stacjonarnie w Lizbonie uczestniczki będą brać udział w panelach dyskusyjnych, warsztatach i zajęciach indywidualnych z obszarów takich jak cyberbezpieczeństwo, odpowiedzialne przywództwo czy autoprezentacja, a także nauczą się podstaw kodowania w Escola 42 – jednej z najlepszych tego typu placówek, która przeszkoliła już ponad 10 000 osób z całego świata.

- Dzisiejszy świat potrzebuje silnych, pewnych siebie liderek, aby móc w pełni wykorzystywać szanse, jakie daje nam rozwój cyfryzacji. Chciałabym wierzyć, że właśnie one – niezależne, świadome swojej sprawczości i przede wszystkim kompetentne kobiety, będą w przyszłości współdecydowały o kierunkach rozwoju naszego społeczeństwa. Tymczasem, jak pokazuje raport Kobiety na Politechnikach, dziewczyny stanowią obecnie aż 58 proc. wszystkich studentów w Polsce, a jednocześnie zaledwie 15 proc. studentów kierunków informatycznych. To szkodliwa dysproporcja, bo nowe technologie są dziś podstawą rozwoju niemal każdej branży - wyjaśnia Alicja Tatarczuk, managerka ds. public affairs i CSR w Huawei Polska.

Uczestniczki programu Summer School for Female Leadership in Digital Age będą miały ponadto okazję spotkać się z działaczkami społecznymi, europarlamentarzystkami i badaczkami, które podzielą się z nimi wiedzą, doświadczeniem i wskazówkami na przyszłość.

Doświadczeniem zdobytym w Polsce podzielą się Majka Lipiak, prezeska fundacji Leżę i Pracuję oraz Aleksandra Przegalińska, profesorka i prorektorka ds. współpracy z zagranicą na Akademii Leona Koźmińskiego.

Wszystkie informacje na temat programu oraz formularz rekrutacyjny znajdują się na dedykowanej stronie: https://www.europeanleadershipacademy.eu/

