Wspierają mikroprzedsiębiorców w walce z kryzysem. Rusza nowa kampania

W ramach akcji „Nie pozwolę ci się zamknąć” wystarczy przekazać właścicielowi swojego ulubionego salonu fryzjerskiego, kawiarni czy pizzerii wsparcie finansowe w postaci zaliczki. Jak informują organizatorzy akcji, wpłacona kwota pomoże mu pokryć bieżące koszty działalności. Realizacja usługi nastąpi, gdy stan epidemii zostanie oficjalnie zniesiony i przywrócone zostanie pełne funkcjonowanie punktów usługowo-handlowych.

– „Mikroprzedsiębiorcy" to ogólne określenie pewnej grupy społecznej na rynku pracy. Ale to przecież również bardzo konkretna – dla każdego z nas – pani fryzjerka, która od lat dba o nasze włosy, nasza ulubiona osiedlowa cukiernia, gdzie wpadamy po ciastka do kawy, szewc, który od lat naprawia nam nasze buty. Kropla drąży skałę. Jeśli każdy z nas już dziś wesprze choćby jeden taki zakład czy punkt gastronomiczny, to mamy naprawdę szansę zrobić coś ważnego dla tych ludzi i uratować niejeden zakład przed zamknięciem. A i my sami skorzystamy – bo gdy kryzys wywołany wirusem się skończy, nadal będziemy mogli cieszyć się ich pracą i korzystać z ich usług. Dlatego zachęcamy – w miarę możliwości w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji – do zaangażowania w „Nie pozwolę ci się zamknąć” lub w inne akcje pomocowe skierowane do mikroprzedsiębiorców – mówi Ewa Janus-Khouri, p.o. dyrektor biura komunikacji Krajowej Izby Gospodarczej.

W tych trudnych chwilach musimy być #solidarnizbiznesem ‼️ Ratujmy mikroprzedsiębiorców przed bankructwem! Dołącz do akcji #niepozwolęCisięzamknąć, która opiera się na systemie zaliczek na poczet usług i produktów zakupionych w przyszłości. Szczegóły na ⬇️https://t.co/t1PuSAdrIi pic.twitter.com/ndsKRTDGZ5 — KIG Izba Gospodarcza (@wwwkigpl) March 23, 2020

Prosty przekaz i proste zasady

Jak informuje na swojej stornie KIG, sama zasada projektu jest prosta. Wystarczy skontaktować się z wybranym przedsiębiorcą, określić usługę, za jaką chcemy zapłacić, ustalić sposób przekazania zaliczki oraz ewentualny termin realizacji usługi.

Mikroprzedsiębiorców można także wspierać w mediach społecznosciowych, udostępniając przygotowane przez KIG grafiki.

Kampania „Nie pozwolę ci się zamknąć” realizowana jest w ramach projektu KIG #SolidarnizBinzesem. Jej celem jest popularyzacja idei finansowego wsparcia mikro- i małych przedsiębiorstw, którym grozi upadłość.