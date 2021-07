Wsparcie rodzin po polsku. Prawie połowa firm nie wydała ani złotówki

Firmy zatrudniające powyżej 250 osób najlepiej dbają o rodzinę - wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Projekt PL. Chętnie zgadzają się na pracę zdalną czy dostosowanie godzin pracy do obowiązków związanych z opieką nad małymi dziećmi. Jak radzą sobie mniejsi pracodawcy?

Z badania „Rozwiązania prorodzinne w firmach prywatnych w Polsce”, przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Projekt PL wynika, że zaangażowanie firm w rozwiązania wspierające rodzinę wiąże się z ich wielkością. Liderami są przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób. Wprowadzają one średnio ponad 7 rozwiązań prorodzinnych.

Najmniejsze przedsiębiorstwa - zatrudniające do 25 osób - wprowadzają ich średnio nieco ponad pięć. Zadziwiający jest fakt, że firmy zatrudniające od 101 do 250 pracowników stosują mniej rozwiązań wspierających rodziny niż przedsiębiorstwa trzecie w kolejności pod względem wielkości.

- Okazuje się, że nie liczba rozwiązań, a ich skuteczność i postrzeganie mają większy wpływ na to, że pracownicy decydują się na pozostanie w firmie po urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim - mówi Adam Zych, prezes Fundacji Projekt PL.

Największe firmy zapewniają największą elastyczność czasu pracy. Oferują pracę zdalną na życzenie, dostosowanie rozkładu jej wykonywania do indywidualnych preferencji, a także wprowadzają różne godziny jej rozpoczynania - robi to aż 75 proc. największych pracodawców

W spółkach akcyjnych wdrażano średnio niemal osiem rozwiązań prorodzinnych, podczas gdy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nieco ponad pięć.

- Jak wynika z badania, najbardziej prorodzinnymi przedsiębiorstwami okazały się być spółki akcyjne, dla których średni odsetek stosowania rozwiązań wspierających rodzinę wynosi 35,6 proc. Najlepiej dbają o dzieci swoich pracowników, oferują najwięcej rozwiązań ułatwiających pracę młodym rodzicom i najlepiej organizują czas pracy, tak aby „świeżo upieczeni” ojcowie i matki spędzali ze swoimi pociechami jak najwięcej czasu - mówi Adam Zych.

Źródło: Fundacja Projekt PL

Zdaniem prowadzącego badania prof. Michała Michalskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu dzieje się tak dlatego, że spółki akcyjne to częściej organizacje o większych rozmiarach, które z jednej strony dysponują większymi budżetami, a z drugiej zatrudniają większą liczbę pracowników. Przekłada się to więc na większe możliwości finansowania konkretnych rozwiązań prorodzinnych.

- Przy większej liczbie pracowników poziom oczekiwań, że pracodawca takie rozwiązania wprowadzi, może być wyższy. Spółki akcyjne w polskich warunkach prawdopodobnie porównują się do podobnych firm zagranicznych, szczególnie zachodnich i w ten sposób czerpią pewne pomysły i rozwiązania w tym obszarze – mówi prof. Michalski.

Najczęściej stosowane rozwiązania

Firmy wdrażają pakiety benefitów prorodzinnych mających wspólne cele, np. elastyczny czas pracy, a nie pojedyncze rozwiązania. Starają się działać systemowo.

Do najbardziej popularnych działań zalicza się troskę o młodych rodziców. To właśnie ograniczenie nadgodzin, dostępność dodatkowego urlopu ojcowskiego, czy ochrona przed zwolnieniem poprzez regulacje wewnętrzne dla powracających do pracy młodych rodziców są najczęściej stosowanymi rozwiązaniami przez pracodawców. Ich wdrażanie deklaruje prawie 60 proc. przebadanych firm.

Co ciekawe firmy nadal kultywują tradycję przygotowywania paczek świątecznych dla dzieci. Robi to prawie 40 proc. pracodawców. Podobnie jak w innych kategoriach przodują tu przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 250 osób. Drugim najchętniej wybieranym przez nie rozwiązaniem jest dofinansowanie kolonii lub obozów dla dzieci pracowników.

Nakłady na rozwiązania prorodzinne

Ważnym wnioskiem z badań jest to, że przedsiębiorstwa nie inwestują znaczących środków w rozwiązania prorodzinne. W niemal 85 proc. firm przeznacza się na ten cel maksymalnie do 3 proc. rocznego budżetu, natomiast w 42,5 proc. przedsiębiorstw nie przeznacza żadnych środków na taki cel.

Najbardziej hojne są spółki jawne (blisko 30 proc. przeznacza na ten cel co najmniej 3 proc. budżetu) oraz spółki akcyjne. Zdaniem profesora Michalskiego nie można wprost postrzegać wszystkich firm, które nie przeznaczają żadnych środków na te działania, jako przedsiębiorstw nieoferujących rozwiązań prorodzinnych.

- Oczywiście wydaje się dość prawdopodobne, że tam, gdzie firmy przeznaczają środki na ten cel, można spodziewać się bardziej rozwiniętej orientacji prorodzinnej. Jest także prawdopodobne, że firmy dysponujące skromniejszymi możliwościami finansowymi będą w pierwszej kolejności poszukiwały rozwiązań generujących jak najniższy koszt – mówi wykładowca UAM.

Niewiele firm się chwali

Jak zauważają badacze, aż 70 proc. przedsiębiorców nie komunikuje w żaden sposób na zewnątrz stosowanych przez siebie rozwiązań prorodzinnych. Wśród firm świadomie wykorzystujących takie rozwiązania w strategii promocyjnej i marketingowej najpopularniejszą formą takiej komunikacji jest strona internetowa (17,4 proc.).

Zaskakujący jest fakt, że tylko 14,6 proc. pracodawców komunikuje swoje działania prorodzinne w ogłoszeniach o pracę, gdzie powinno to być absolutnie normalne, gdyż w świetle badań jest to jedna z bardziej zachęcających informacji dla potencjalnego pracownika. Jedynie 4 proc. pracodawców wiąże działania prorodzinne z promowaniem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR).

Aż 70 proc. przedsiębiorców nie komunikuje w żaden sposób na zewnątrz stosowanych przez siebie rozwiązań prorodzinnych (Fot. Shutterstock)

Przykłady na polskim rynku

Choć niewiele firm chwali się działania prorodzinnymi, to jednak przykładów na polskim rynku nie brakuje. Cieć sklepów Biedronka w swojej ofercie ma kilka programów nastawionych na wsparcie pracowników wychowujących dzieci. Jeden z nich nazywa się „Do Szkoły z Biedronką”. Objęci nim pracownicy z okazji zbliżającego się roku szkolnego otrzymują zasilenie środkami pieniężnymi karty przedpłaconej do wykorzystania w sklepach Biedronka i drogeriach Hebe. Dodatkowo firma zapewnia wyprawki dla pierwszoklasistów. Są też bezpłatne kolonie nad morzem i w górach.

Innym przykładem jest Nestlé w Polsce. Od tego roku pracownicy mogą korzystać z pełnopłatnego dodatkowego urlopu ojcowskiego w okresie jednego roku od dnia narodzin lub adopcji dziecka. Podobne rozwiązanie kilka lat temu wprowadził koncern Procter & Gamble (P&G). Inicjatywa o nazwie #ShareTheCare, dająca ojcom dodatkowe 6 tygodni płatnego urlopu, w polskich oddziałach P&G została wprowadzona w marcu 2019 roku.

Przyzakładowe przedszkole w swojej ofercie ma również gliwicka firma technologiczna Future Processing. "Fantastyczną Przygodę" otworzyła przede wszystkim z myślą o dzieciach swoich pracowników. Pracownicy zaś mogą liczyć na częściowy zwrot kosztów opieki. Także Ergo Hestia uruchomiła przedszkole dla 70 dzieci swych pracowników. Znajduje się ono w jednej z siedzib firmy w Gdańsku.

Pracownicy Ergo Hestii w ramach akcji świątecznej „Prezenty do czytania” mogą także wybrać dla swoich dzieci upominki spośród zestawów książek i gier.

Z kolei firma LPP organizuje półkolonie dla dzieci swoich pracowników. Półkolonie w swojej ofercie ma również UBS Poland, szwajcarski bank inwestycyjny.

Polityka prorodzinna się opłaca

Aneta Tur, employer branding manager w MJCC, agencji specjalizującej się w employer brandingu nie ma wątpliwości, że zwrot firm w kierunku rozwoju polityki prorodzinnej i coraz większe zrozumienie wobec pracujących rodziców, firmom po prostu się opłaca.

- Dla wielu pracujących rodziców najważniejszym kryterium przy decyzji o zmianie pracy (ważniejszym nawet niż wysokość wynagrodzenia) jest elastyczność oraz work-life balance. Firmy, które postawią na politykę prorodzinną, mogą wygrać walkę o niejeden talent - podkreśla Aneta Tur.

Dodaje też, że warto również zauważyć, iż mówimy już nie tylko o macierzyństwie. - Zwiększył się odsetek ojców, którzy chcą być obecni w życiu swoich dzieci na równi z matkami. Benefity dotyczące wychowywania dzieci, które mamy w firmach, powinny zatem dotyczyć nie tylko matek, ale także ojców - zwraca uwagę Aneta Tur.