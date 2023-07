Wskaźnik Bradforda - kiedy nieobecności w pracy są dla firmy kłopotliwe

Opracowany w latach 80. w Bradford University School of Management wskaźnik Bradforda (znany także jako współczynnik Bradforda) służy do pomiaru krótkich nieobecności w pracy. Pozwala on określić, które z absencji sprawiają w organizacji największe kłopoty.

Z punktu widzenia organizacji zdecydowanie gorszy jest sam fakt wystąpienia nieobecności niż czas jej trwania (fot. Annie Spratt/Unspalsh)