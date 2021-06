Wprowadzili letni czas pracy i dali pracownikom więcej wolnego

Zarząd porównywarki Rankomat.pl postanowił wprowadzić letni czas pracy. Część pracowników kończy pracę o godzinę wcześniej.

Letni czas pracy to propozycja kierowana do osób zatrudnionych w Rankomat.pl w działach back office, niezwiązanych z bezpośrednią sprzedażą i obsługą klienta (Fot. Shutterstock)

Letni czas pracy to propozycja kierowana do osób zatrudnionych w Rankomat.pl w działach back office, niezwiązanych z bezpośrednią sprzedażą i obsługą klienta. Pracownicy w każdy piątek będą mogli skończyć pracę już po 7 godzinach. W sumie daje to dodatkowy dzień wolnego od pracy w skali dwóch miesięcy.

- W Rankomat.pl zawsze chcemy stawiać na nowoczesne rozwiązania, również w obszarze HR i work&life balance. Z elastycznego czasu pracy oraz możliwości pracy zdalnej, korzysta już większość naszej firmy. Teraz, dodatkowo wydłużymy pracownikom weekendy - komentuje Patrycja Narewska, HR business partner rankomat.pl. - Dzięki temu możemy stworzyć naszym pracownikom coraz lepsze warunki rozwoju i możliwość lepszego planowania tak samo pracy, jak i czasu wolnego - dodaje.

Czas letni ma szansę zostać wprowadzony na stałe, jeśli dzięki temu nie ucierpi efektywność pracowników. Warto dodać, że choć pracownicy porównywarki będą pracować mniej, zarabiać będą tyle samo.

Firma nie zapomina o pracownikach działu sprzedaży telefonicznej, na co dzień obsługujących klientów Rankomat.pl. Ze względu na specyfikę pracy nie mogą oni skorzystać z letniego czasu, jednakże korzystają z innych benefitów. Każdego dnia mają do swojej dyspozycji 60 minut przerwy. Normatywnie na każdą godzinę pracy przed monitorem przypada 5 minut przerwy. Przy 8 godzinach pracy w tym systemie zatrudnionym przysługuje 40 minut przerwy. Tymczasem Rankomat.pl daje swoim pracownikom 20 minut więcej każdego dnia.

