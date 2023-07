Workation, czyli praca na hamaku coraz popularniejsza. Pracodawcy muszą jednak być czujni

Średnio 34 proc. europejskich pracowników zdalnych ma możliwość pracy z zagranicy – tak wynika z najnowszego badania, przeprowadzonego przez firmę kadrowo-płacową SD Worx. Jednak eksperci przestrzegają, że do tego rozwiązania trzeba podchodzić bardzo rozważnie.

Pandemia wpłynęła na oczekiwania pracowników, co do zasad pracy. Dziś przede wszystkim chcą oni elastyczności, stawiając na swobodę w wyborze tego jak, gdzie i kiedy pracują. Najważniejsza, obok wynagrodzenia, pozostaje właśnie elastyczność.

Jak dodaje, oczywiście, musi to działać również w drugą stronę – pracodawca może oczekiwać, że pracownik na home office odpisze na maila lub odbierze służbowy telefon w niestandardowych godzinach. W podejście work-life integration wpisuje się też samodzielne rozwijanie kompetencji zawodowych w czasie wolnym.

Bez pracy zdalnej nie można mówić o elastyczności

Work-life-integration jest możliwe do osiągnięcia dzięki pracy zdalnej. Home office w wielu organizacjach nie jest już dziś benefitem, a zwyczajnym trybem świadczenia obowiązków służbowych. Z badania PageGroup wynika, że obecnie zaledwie 35 proc. pracowników w Polsce pracuje na pełnoetatowych stanowiskach w biurach. Formy pracy zdalnej (12 proc.) i hybrydowej (53 proc.) stają się coraz bardziej powszechne.

Najmłodsi pracownicy, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę, niekiedy nigdy nie przekroczyli progu biura swojej firmy, home office to dla nich standard.

Jak wynika z międzynarodowego badania Deel i Momentive, ma on jeszcze jedną wartość, cenną w dobie wysokiej inflacji. W 2022 roku pracownicy byli w stanie oszczędzić więcej pieniędzy dzięki ograniczeniu wydatków na transport i posiłki. Ok. 64 proc. przyznało, że łatwiej oszczędzać pracując z domu.

Global Hiring Report opracowany przez Deel pokazuje, że model globalnego pracownika jest bardzo prężny. Na liście najlepszych miast dla pracowników zdalnych, na podstawie liczby zatrudnionych, prowadzą Londyn, Toronto, Buenos Aires, Madryt i Bangalore w Indiach. Warszawa pretenduje do wysokiej pozycji na tej liście.

Blisko 40 proc. Polaków może skorzystać w workation

Kolejnym atutem pracy zdalnej jest możliwość wykonywania swoich obowiązków w podróży lub zza granicy, co szczególnie atrakcyjne jest w sezonie urlopowym. Tu elastyczność pracodawcy, który zezwala na pracę z dowolnego miejsca, pozwala pracownikowi na połączenie przyjemnego z pożytecznym w postaci pracowakacji, jak tłumaczone bywa pojęcie workation.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez SD Worx wśród prawie 5 tys. pracodawców i około 16 tys. pracowników w 16 krajach europejskich, średnio 34 proc. pracowników wykonujących dotychczas swoje obowiązki zdalnie, ma możliwość pracy również z zagranicy.

W Polsce z tzw. workation może skorzystać blisko 40 proc. pracowników zdalnych. Dla porównania, wśród krajów europejskich Norwegia uzyskała najwyższy wynik – 51 proc., zaś Francja plasuje się na końcu zestawienia z zaledwie 20 proc.

Za sprawą nowelizacji kodeksu pracy, w Polsce od kwietnia 2023 obowiązują nowe przepisy dotyczące wykonywania obowiązków na odległość. (fot. Shutterstock)

– Aby pracownicy mogli jak najlepiej rozwijać swój potencjał przy jednoczesnym zachowaniu zdrowej równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, niezbędne jest wsparcie pracodawcy. Obecnie elastyczność ma kluczowe znaczenie w szybko zmieniającym się świecie, dlatego uważamy, że tzw. workation to nietuzinkowa koncepcja, pozwalająca na pracę zdalną z dowolnego kraju, w którym firma posiada swoją filię – mówi Paulina Zasempa, people country lead – Poland and CEE w SD Worx, firmy, która sama oferuje możliwość połączenia pracy i wakacji.

Workation chcą pracownicy, ale prawo pracy nie ułatwia sprawy

Według badań Grant Thornton aż 75 proc. polskich pracowników chciałoby wykonywać pracę zdalną, przebywając w atrakcyjnych turystycznie miejscach. Workation to rozwiązanie odpowiadające głównie młodszym pracownikom. Cenią oni bardziej elastyczne warunki pracy i nie ukrywają, że potrzebują dłuższych wakacji niż ich starsi koledzy. Skoro pracodawcy nie chcą im przedłużać urlopów, to „pracowakacje” wydają się rozsądnym kompromisem. Jest jednak pewne "ale".

Za sprawą nowelizacji kodeksu pracy, w Polsce od kwietnia 2023 obowiązują nowe przepisy dotyczące wykonywania obowiązków na odległość. Zgodnie z nimi pracą zdalną jest całkowite lub częściowe wykonywanie obowiązków w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą.

By zapewnić bezpieczeństwo, konieczne jest dokonanie analizy obowiązujących wewnętrznych przepisów organizacji, tj. regulaminu dotyczącego pracy zdalnej oraz informacji dla pracownika o zasadach jej wykonywania, które będą obowiązywać w przypadku workation. (fot. Unsplash/ Claudio Schwarz)

Eksperci firmy doradczej Crido przyznają, że zarówno wcześniejsze unormowania jak i przepisy wprowadzane obecnie nie wykluczają świadczenia home office z zagranicy przez pracownika zatrudnionego u pracodawcy z siedzibą w Polsce, jednak należy pamiętać, że taki model może wiązać się z dodatkowymi obowiązkami, w tym sferze podatkowej, ubezpieczeniowej i prawnej.

- Pracodawca decydując się na benefit w postaci workation musi zwrócić uwagę w szczególności na kwestie związane z opodatkowaniem dochodu uzyskanego przez pracownika, odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, na bezpieczeństwo higieny i pracy oraz obowiązkami wynikające z przepisów prawa pracy - tłumaczy Rafał Frączyk, starszy menedżer w Crido i jeden z autorów materiału zamieszczonego na firmowym blogu.

Jak dodaje trudno np. założyć, że pracownik w trakcie workation zwróci uwagę na zorganizowanie swojego stanowiska pracy w sposób ergonomiczny.

- By zapewnić bezpieczeństwo, konieczne jest dokonanie analizy obowiązujących wewnętrznych przepisów organizacji, tj. regulaminu dotyczącego pracy zdalnej oraz informacji dla pracownika o zasadach jej wykonywania, które będą obowiązywać w przypadku workation. Należy też pamiętać o ograniczeniach uprawnień kontrolnych pracodawcy w zakresie BHP wobec pracownika w trakcie workation - dodaje.

Wprowadzenie workation w praktyce - oto przykład

Aby wprowadzenie nowego benefitu przeszło jak najsprawniej, SD Worx opracowało politykę workation, która pomaga zapewnić bezpieczne środowisko pracy oraz zagwarantować płynną kontynuację obsługi klienta i obowiązków służbowych.

Zgodnie z nią Workation jest przyznawane przez bezpośredniego przełożonego na okres maksymalnie 4 tygodni w roku (20 dni roboczych) oraz realizowane jest w krajach, w których firma prowadzi działalność.

Wybrane miejsce pracy za granicą musi zostać zorganizowane przez pracownika w taki sposób, aby było odpowiednie do swobodnego wykonywania obowiązków służbowych. Potrzebna jest niezbędna infrastruktura, taka jak sprawne połączenie internetowe, komputer, drukarka, biurko, itp. Po stronie pracownika leży również stworzenie spokojnej przestrzeni do pracy oraz sprawdzenie, czy lokalizacja pracy spełnia wymogi BHP. Czas pracy podczas workation nie różni się od klasycznego dnia pracy, który pracownik wykonywałby zgodnie ze strefą czasową swojego ojczystego kraju.

Ponadto, praca zdalna z zagranicy wymaga zgłoszenia do lokalnego zakładu ubezpieczeń społecznych (co najmniej 20 dni roboczych przed datą rozpoczęcia pracy). Pracownicy zobowiązani są także do złożenia odpowiedniego wniosku o workation, uwzględniając dokładne miejsce wykonywania obowiązków.

