Work Service z dużym wzrostem na giełdzie

W poniedziałek 30 listopada notowana na warszawskiej giełdzie Work Service znajdowała się na szczycie najmocniej rosnących spółek na GPW.

W ostatnim dniu listopada wzrost akcji Work Service wyniósł ponad 35,05 proc. (Fot. materiały prasowe)

W ostatnim dniu listopada wzrost kursu akcji Work Service wyniósł 35,05 proc. i na koniec sesji osiągnął 1,31 zł. Był najwyższym ze wszystkich notowanych na GPW spółek.

Dwa dni wcześniej akcjonariusze WS zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 28 205 128 nowych akcji.

Tego samego dnia WS podał wyniki za III kwartał 2020 roku. Poza zyskiem netto są one gorsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

WS dzisiejszy dzień na GPW rozpoczął od notowań na poziomie 1,05 zł (to o 8,7 proc. więcej niż na zamknięciu piątkowej sesji). Na koniec sesji kurs wyniósł 1,31 zł. Oznaczało to wzrost na poziomie 35,05 proc. Inwestorzy mają powody do zadowolenia, bowiem udana poniedziałkowa sesja była kolejną wzrostową. W ciągu ostatniego tygodnia wartość spółki wzrosła o 41,01 proc., a w ciągu miesiąca o 75,37 proc.

- Obecny kurs akcji to wynik kilku czynników. Rynek zareagował na pozytywny zysk netto (haircut obligacji [procentowa wielkość aktywów odejmowana od wartości rynkowej przy ustanawianiu zabezpieczenia kredytu - red], który poprawia nasze wyniki), choć trzeba tu zaznaczyć, że mamy niższy poziom przychodów niż rok temu. Pozytywny wpływ miały także informacje o podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału Work Service oraz o zaawansowaniu umorzenia kredytów bankowych spółki - w rozmowie z PulsHR.pl komentuje poniedziałkowe wyniki Iwona Szmitkowska, wiceprezes Work Service.

Bowiem w piątek WS podała wyniki za 3 kwartał 2020 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły nieznacznie ponad 893 mln zł. Rok wcześniej było to ponad 1 mld 208 mln zł. Zysk operacyjny przed amortyzacją i opodatkowaniem wyniósł nieco ponad 25,5 mln zł. Po trzech kwartałach ubiegłego roku było to prawie 34,54 mln zł. Niemal dwukrotnie niższy był zysk na sprzedaży spółki. Wyniósł on nieco ponad 3,34 mln zł. Rok wcześniej w tym samym okresie było to ponad 6,29 mln zł.

Także w piątek na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariusze spółki podjęli decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 2 820 512,80 zł w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X w liczbie 28 205 128 akcji. Emisja akcji będzie skierowana wyłącznie do Gi International. Warto przypomnieć, że w sierpniu tego roku spółka przeszła kluczowy etap prowadzonej od kilku lat restrukturyzacji. Work Service oraz Gi Group zawarły umowę inwestycyjną, na mocy której Gi Group przejęła kontrolny pakiet akcji WS. - Pozyskanie Gi Group jako branżowego inwestora strategicznego, który doskonale zna rynek usług HR i działa na wielu rynkach międzynarodowych, oznacza dla nas nowy etap działalności i szansę, jaką zamierzamy w pełni wykorzystać. Zyskujemy stabilizację finansową, a także perspektywę dalszego rozwoju działalności oraz powrotu do dużej części klientów - komentowała wtedy Iwona Szmitkowska. Work Service jest spółką działającą w sektorze usług personalnych w Polsce i regionie CEE. W sumie ma swoje biura lub doradców personalnych w 17 krajach Europy (Niemczech, Rosji, Czechach, Turcji, Rumunii, Węgrzech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Szwajcarii, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Ukrainy oraz Polska). Notowana jest na giełdach w Warszawie i Londynie. Czytaj więcej: Iwona Szmitkowska na prestiżowej liście SIA. Doceniona za wkład w rozwój HR

