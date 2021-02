Work Service finalizuje sprzedaż swoich zagranicznych spółek

Work Service kończy proces sprzedaży swoich spółek w Czechach i na Słowacji. Kupującym jest inwestor i obecnie większościowy akcjonariusz Work Service - GI International SRL. W ramach transakcji przewidziano, że część należności za spółki pomniejszy pożyczkę jaką GI udzieliło Work Service.

Adam Sofuł

25 lut 2021





Work Service jest coraz chudszy za granicą (fot. mat. pras)

Work Service podpisało z GI International umowę ramową w sprawie sprzedaży swoich spółek zależnych w Czechach i na Słowacji.

Kwota transakcji za obie spółki to 29,2 mln zł.

GI zapłaci gotówką tylko 10 mln zł, reszta pomniejszy kwotę pożyczki jaką GI udzieliło Work Service

Zarząd Work Servicve poinformował w czwartek 25 lutego w komunikacie, że poprzedniego dnia zawarł - wraz ze swoimi spółkami zależnymi Industry Personnel Services oraz Work Service International - ramową umowę sprzedaży swoich spółek zależnych w Czechach i na Słowacji z GI International SRL.

Jak informuje, łączna cena sprzedaży wszystkich udziałów w powyższych spółkach zależnych wynosi 29,2 mln zł, z czego GI ma zapłacić 20,3 mln zł za spółkę Work Service Czech i 8,9 mln zł za Work Service Slovakia.

Nie oznacza to jednak, że w wyniku tej transakcji tyle właśnie gotówki wpłynie do kasy Work Service. Według umowy gotówką zostanie uregulowana jedynie cześć należności – na konta Work Service do 30 kwietnia ma wpłynąć 10 mln zł.

Kłopotliwa pożyczka

Pozostała kwota 19,2 mln zł ma zostać 1 marca potrącona z pożyczki, jaką GI International udzieliło Work Service na podstawie umowy finansowania zawartej w sierpniu 2020 roku.

Przewidywała ona, że GI udzieli polskiej firmie finansowania o łącznej wartości 210 mln zł. Częścią umowy finansowania była pożyczka w wysokości 30 mln zł, która z dniem 31 grudnia 2020 roku stałą się wymagalna. Tego dnia Work Service poinformował jednak, że nie jest w stanie spłacić tej pożyczki w terminie i prowadzi negocjacje w sprawie spłaty.

- Na skutek dokonanego potrącenia wymagalna część kwoty pożyczki ulegnie pomniejszeniu do kwoty 10,8 mln zł - czytamy w czwartkowym komunikacie, z którego wynika również, że kwota ta - w myśl nowego porozumienia - ma zostać spłacona do 31 lipca 2021 r.

- Zrealizowanie transakcji stanowi przejaw strategii spółki zakładającej skupienie się w większym stopniu na rozwoju działalności w Polsce oraz pozyskaniu dodatkowych środków finansowych na redukcję zobowiązań - czytamy również w komunikacie. W niedawnym wywiadzie dla PulsHR.pl prezes GI Group Stefano Colli-Lanzi tak mówił o tej transakcji: - Działania, które obecnie podejmujemy, są częścią ogólnej strategii rozwoju naszej Grupy. Dążymy do optymalizacji wszystkich aktywów pod marką GI - w celu wzmocnienia pozycji naszych spółek zależnych na tych rynkach, na których są one obecne. - Podjęte przez nas kroki na rynku czeskim i słowackim pozwolą nam w ciągu najbliższych trzech lat uzyskać pozycję jednego z największych na świecie graczy w naszej branży, z przychodami na poziomie 6 miliardów euro. Obecnie obroty naszej grupy wynoszą 2,5 miliarda euro (według danych za 2020) - dodał. Restrukturyzacja trwa W sierpniu 2020 roku spółka Work Service przeszła kluczowy etap prowadzonej od kilku lat restrukturyzacji. Work Service oraz GI Group zawarły umowę inwestycyjną, na mocy której GI Group przejęła kontrolny pakiet akcji WS. - Pozyskanie GI Group jako branżowego inwestora strategicznego, który doskonale zna rynek usług HR i działa na wielu rynkach międzynarodowych, oznacza dla nas nowy etap działalności i szansę, jaką zamierzamy w pełni wykorzystać. Zyskujemy stabilizację finansową, a także perspektywę dalszego rozwoju działalności oraz powrotu do dużej części klientów - komentowała wtedy Iwona Szmitkowska, obecna prezes WS. Work Service jest spółką działającą w sektorze usług personalnych w Polsce i regionie CEE. W sumie ma swoje biura lub doradców personalnych w 17 krajach Europy (Niemczech, Rosji, Czechach, Turcji, Rumunii, Węgrzech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Szwajcarii, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Ukrainy oraz Polska). Notowana jest na giełdach w Warszawie i Londynie.

