Work-life balance zaburzony. Co czwarta osoba poświęca więcej czasu na pracę niż życie prywatne

Ponad 26 proc. aktywnych zawodowo Polaków poświęca więcej czasu na pracę zawodową niż życie prywatne. Tak znaczące zachwianie równowagi pomiędzy wykonywanymi obowiązkami zawodowymi a czasem wolnym wpływa negatywnie na efektywność i motywację.

Autor:jk

• 5 mar 2021 12:55





Co piąty aktywny zawodowo Polak pracuje w trybie hybrydowym, a co szósty wykonuje swoje obowiązki wyłącznie w systemie zdalnym (Fot. Shutterstock)

Trzech na czterech Polaków jest zadowolonych z modelu pracy, w którym aktualnie funkcjonuje.

Pracując w warunkach home office dużo trudniej jest utrzymać równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.

Z kolei 26 proc. aktywnych zawodowo Polaków wskazało, że poświęca więcej czasu na pracę niż na własne zainteresowania, rodzinę czy przyjaciół.

Jak wynika z badania Sodexo Benefits and Rewards Services „Jak pracować i nie zwariować?”, pomimo wszelkich restrykcji i obostrzeń nałożonych na pracodawców, większość pracowników, bo aż 63 proc. ankietowanych, wykonuje swoje obowiązki w biurze albo w dotychczasowym miejscu pracy. Co piąty aktywny zawodowo Polak pracuje w trybie hybrydowym, a co szósty wykonuje swoje obowiązki wyłącznie w systemie zdalnym.

Należy zaznaczyć, że w badanie dotyczy także pracowników firm produkcyjnych, a ich specyfika wymaga obecności człowieka na miejscu.

Źródło: Sodexo Benefits and Rewards Services

- Aż trzech na czterech Polaków, jest zadowolonych z modelu pracy, w którym aktualnie funkcjonuje. Bazując na ostatnich danych GUS, który podaje, że w III kwartale 2020 roku liczba aktywnych zawodowo Polaków stanowiła ok. 17 mln osób, można śmiało stwierdzić, że ponad 12,5 miliona pracowników jest usatysfakcjonowana obecną formą wykonywania obowiązków zawodowych. To bardzo budujący wynik, biorąc pod uwagę fakt, że od kilkunastu miesięcy funkcjonujemy w niekorzystnych warunkach ograniczających naszą aktywność i swobodę - mówi Marta Robak, product manager, Sodexo Benefits and Rewards Services.

Problemy z work-life balance

Aż 26 proc. aktywnych zawodowo Polaków wskazało, że poświęca więcej czasu na pracę zawodową niż na życie prywatne - czyli własne zainteresowania, rodzinę czy przyjaciół.

Źródło: Sodexo Benefits and Rewards Services

Pracując w warunkach home office dużo trudniej jest utrzymać równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. Pracownicy zdalni, w przeciwieństwie do osób pracujących w biurach, nie mają wyraźnej granicy między życiem prywatnym i zawodowym. - Osoby te nie mogą wyjść z biurowca i zostawić w nim sprawy zawodowe. Większość z nas nie posiada willi z basenem, w której jest osobny gabinet. Przy jednym stoliku pijemy kawę, jemy obiad i pracujemy na komputerze. Nie ma więc rytuału przejścia - mówi w rozmowie z PulsHR.pl psycholog Patryk Wójcik. W podobnym tonie wypowiada się dr Kaja Prystupa-Rządca, ekspert od zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego (ALK). Jak podkreśla, w czasie pandemii work-life balance został zakłócony. Wcześniej pracownicy mieli wypracowany rytm dnia. Gdy praca przeniosła się do domów, został on zaburzony. - Potwierdzają to badania, które przeprowadziliśmy w pierwszym okresie po wdrożeniu modelu home office w firmach. Ponadto pojawiły się nowe obowiązki. Natomiast przymus izolacji społecznej spowodował, że bardzo często w domu pozostawali wszyscy członkowie rodziny - w tym dzieci. W efekcie czas pracy rozciągnął się od 8.00 do 22.00. Zabrakło chwili na regenerację. Warto więc zadbać o plan dnia, w którym sztywno określimy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy - komentuje Kaja Prystupa-Rządca. Pracodawca może pomóc Respondenci badania Sodexo Benefits and Rewards Services wskazali także, że firmy, prowadząc politykę wspierania równowagi pomiędzy życiem a pracą, mogą mieć ogromny wpływ na dobrostan zatrudnionych. Można powiedzieć, że wręcz go determinują. Dla niemal połowy ankietowanych pomocna w zachowaniu tej równowagi będzie praca zdalna, która jeszcze przed pandemią była dla niektórych przedmiotem pożądania i stanowiła atrakcyjny benefit. W 2020 roku w wielu firmach stała się codziennością. Co piąty badany zwrócił uwagę na znaczenie świadczeń pozapłacowych w tym procesie. Zdaniem 21 proc. pracujących Polaków benefity przeznaczone nie tylko dla nich, ale także dla członków ich rodzin, które można wykorzystać poza pracą, mogłyby znacząco pomóc w zachowaniu work-life balance. To niezwykle istotny element całej układanki, który jest w pełni definiowany i kontrolowany przez pracodawcę. Równie ważny okazał się elastyczny i nienormowany czas pracy. *Badanie Sodexo Benefits and Rewards Services zostało przeprowadzone metodą wywiadów on-line (CAWI) przez pracownię badawczą SW Research, na reprezentatywnej próbie aktywnych zawodowo Polaków, pracujących w firmach zatrudniających powyżej 50 pracowników (N = 1247).

