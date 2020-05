Wola przetrwania. Rodzinne biznesy walczą o wszystko

W Polsce funkcjonuje 828 tys. firm, które określa się jako firmy rodzinne. Są to zazwyczaj firmy małe i średnie, często z najbardziej narażonych na skutki pandemii koronawirusa branż, które obecnie mierzą się z największym w swojej historii kryzysem.

Pod względem stricte biznesowym walka z tym kryzysem niczym nie różni się w firmach rodzinnych i tych, w których tego czynnika rodzinności nie ma. Wszyscy walczą o utrzymanie płynności finansowej i przetrwanie na rynku. Opracowują różne warianty działań, analizują zmianę łańcuchów dostaw, zwiększenie poziomu efektywności, szukają oszczędności. Jednak właścicieli firm rodzinnych wyróżnia systemowe podejście do zarządzania swoim biznesem.

- To jest właśnie to, co oprócz samego wątku biznesowego pozwala rodzinom biznesowym przezwyciężać najtrudniejsze kryzysy i budować swoje firmy na pokolenia. To właśnie to systemowe spojrzenie na firmę, uważność przez pryzmat pięciu obszarów: firmy, rodziny, przywództwa, majątku, otoczenia – mówi Adrianna Lewandowska, prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego.

Kryzys stawia wyzwania przed właścicielami biznesów rodzinnych w każdym z tych obszarów.

- Istotne są nie tyle same firmy rodzinne co rodziny biznesowe. Bo one mają siłę i determinację do kreowania kolejnych biznesowych przedsięwzięć. Po sprzedaży swoich pierwszych firm, zakładają kolejne. Dlatego nie chodzi tu wyłącznie o samo spojrzenie na firmę, ale na rodzinę właścicielską i jej decyzje. Takie postawienie sprawy zmienia nam optykę diagnozy. Nie chodzi więc wyłącznie o „uzdrowienie” firmy, ale również o sprawdzenie, jakie jest indywidualne położenie poszczególnych członków rodziny właścicielskiej. To często może być również obszar wymagający wsparcia – mówi nasza rozmówczyni i wskazuje na kolejne aspekty, w których firmy rodzinne w dobie kryzysu również muszą podjąć działania, takie jak aspekt przywództwa.

W chwili obecnej "wyostrza" się sposób zarządzania. Widać wyraźnie, że w sytuacji, w której trzeba szybko podejmować decyzje, często opierając się na intuicji i doświadczeniu, do głosu wracają znów założyciele tych firm. Sukcesorzy często są partnerami w rozmowie o digitalizacji, prowadzeniu zespołów zdalnych, analizie efektywności tychże, ale to rodzice podejmują często znów kluczowe decyzje. Niekoniecznie zawsze dobre. Doświadczenie mieli przecież w budowaniu firm w zupełnie innych warunkach rynkowych. Te, które mamy teraz, wymagają często innych kompetencji.

Tu zaczyna się poważny obszar wyzwań związanych z zarządzaniem. Również dlatego, że wciąż niewiele firm widzi realne wsparcie w menedżerach zewnętrznych. Są oni często specjalistami dziedzinowymi, a nie członkami zarządu, którzy mogą być realnym głosem wsparcia.

Po wyzwaniach, jakie stają obecnie przed biznesami rodzinnymi, w obszarze firmy i przywództwa, kolejnym jest obszar majątku. Właściciele firm rodzinnych bronić często muszą nie tylko aktywów firmy, ale często również własnego dorobku. Należy pamiętać, że w ich przypadku upadek biznesu niejednokrotnie oznacza także ruinę rodzin przedsiębiorców.

- Tu właśnie najlepiej widać determinację właścicieli firm rodzinnych w dążeniu do zachowania ciągłości biznesu. Rzucają do walki o własne biznesy cały swój potencjał – mówi Adrianna Lewandowska i podaje przykład Tadeusza Gołębiewskiego, właściciela sieci Hotele Gołębiewski.

Biznesmen oszacował, że utrzymanie 950 miejsc pracy przez trzy miesiące będzie kosztowało 30 milionów złotych. Aby nie zwolnić żadnego z pracowników, biznesmen wziął kredyt, a pod zastaw dał cały swój majątek.

- To jest właśnie charakterystyczne dla firm rodzinnych, ta determinacja i wiara w to, że za chwilę będzie lepiej. Te firmy mają zapisaną wielopokoleniowość w swoim DNA, to daje im siłę do przetrwania - mówi prezes IBR.

Nietrafione wsparcie

A co ze wsparciem zewnętrznym? Jak firmy rodzinne oceniają działania rządu w kryzysowym czasie?

Początkowo nie brakowało krytycznych głosów na temat proponowanych przez rząd mechanizmów wsparcia. Pierwsza odsłona tarczy antykryzysowej praktycznie pomijała średnie i duże firmy, czyli znaczną liczbę polskich firm rodzinnych. Kolejne odsłony rządowych tarcz, mających chronić firmy przed skutkami pandemii, nieco zmieniły ten stan. Jednak wśród właścicieli firm rodzinnych wciąż dominują opinie, że wsparcie zewnętrzne nie jest trafione.

- Tarcza 2.0, 3.0, 4.0... Mam wrażenie, że dyskurs publiczny, jaki toczy się wokół wsparcia dla biznesu w kryzysie, w ogóle nie dopuszcza głosu przedsiębiorców, których oczekiwania nie są słyszane w pracach nad kolejnymi mechanizmami wsparcia - mówi Adrianna Lewandowska. - Rozmawiam z właścicielami firm rodzinnych, którzy intensywnie teraz pracują nad scenariuszami na przyszłość, i słyszę wyraźnie jeden przekaz - wsparcie przychodzi, ale za późno - dodaje prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego. Powiedzenie: "czas to pieniądz" nabiera teraz bardzo realnego, konkretnego wymiaru! Wsparcie, nawet najlepsze, jeśli będzie realizowane za późno, a na razie o tym dookoła słyszymy, nie da pożądanego efektu - dodaje.

Jej zdaniem to, na czym teraz powinni skoncentrować się właściciele firm, mających płynność finansową na zadowalającym poziomie, to analiza sygnałów z rynku i próba określenia na nowo swojego miejsca w popandemicznej rzeczywistości.

- Firmy rodzinne wyróżnia także elastyczność, z jaką podchodzą do zmieniających się warunków, a z takimi mamy właśnie do czynienia. To chęć szukania różnych alternatyw z przebranżowieniem się włącznie w imię nadrzędnego celu, jakim jest przetrwanie firmy – mówi nasza rozmówczyni.

Na unijnym forum

Pytania o przyszłość stawiają firmy rodzinne także w szerszym, europejskim kontekście. Instytut Biznesu Rodzinnego współpracuje z European Family Businesses (EFB), organizacją zajmującą się lobbowaniem na rzecz firm rodzinnych w Parlamencie Europejskim.

EFB wystosowała szereg postulatów, wymagających pilnej interwencji Parlamentu Europejskiego w koordynacji z państwami członkowskimi, by przywrócić maksymalnie efektywne funkcjonowanie firm rodzinnych w krajach UE.

- Istotne z punktu widzenia interesu właścicieli polskich firm rodzinnych jest, żeby nie zatrzymywać się tylko na prawie polskim, ale także dbać o interesy polskich firm rodzinnych na szczeblu unijnym. Dlatego jesteśmy teraz w procesie konsultacji z dużymi przedsiębiorstwami rodzinnymi, które 60-70 proc. swoich operacji wykonują na rynku europejskim, zbieramy ich głosy po to, by mieć lepszy obraz tego jakich konkretnie rozwiązań oczekują – mówi Adrianna Lewandowska. - Dialog z firmami rodzinnymi chcemy wzmocnić również w trakcie organizowanego przez nas Family Business Week - tygdnia przedsiębiorczości rodzinnej w wersji on-line. Chcemy wzmocnić głos przedsiębiorców, zwłaszcza tych średnich i dużych, którzy w tej chwili stoją przed ogromnymi wyzwaniami. Wsparcie, które do nich nie dociera na czas, paraliżuje całe łańcuchy kreowania wartości i tym samym coraz bardziej staje się niebezpieczne dla ciągłości działania wielu z nich - mówi prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, który aktywnie włącza się w działania w instytucjach unijnych na rzecz firm rodzinnych, realizowane przez European Family Businesses.

Obszarem, w którym – zdaniem EFB - Komisja Europejska powinna pilnie podjąć działania, jest przywrócenie swobodnego przepływu towarów i usług w Europie oraz otwarcie granic państw członkowskich w celu promowania bezpiecznego przepływu towarów w całej Europie, oczywiście w sposób bezpieczny i zgodny z zaleceniami służb medycznych.

Nieskoordynowane podejście państw członkowskich w tym obszarze budzi obawy co do przyszłości firm rodzinnych. W obliczu obecnej sytuacji nadzwyczajnej otwarcie granic państw UE da im szansę na przetrwanie

Niezwykle istotne według EFB jest również umożliwienie swobodnego przepływu w UE pracowników pracującym poza granicami swojego kraju. W wielu krajach UE w obliczu obecnych restrykcji i zamkniętych granic brakuje w niektórych sektorach rąk do pracy stałej oraz sezonowej.

- W obliczu zagrożenia związanego z COVID-19 Europa musi pozostać zjednoczona i współpracować w celu wypracowania skutecznych rozwiązań i proaktywnego wdrażania tych rozwiązań – mówi Adrianna Lewandowska.

Warto przypomnieć szacunki ekspertów Komisji Europejskie, z których wynika, że ponad 60 proc. wszystkich europejskich przedsiębiorstw stanowią przedsiębiorstwa rodzinne, które zapewniają około 40–50 proc. miejsc pracy w sektorze prywatnym.