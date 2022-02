Wojna sparaliżowała polskie firmy na Ukrainie

LPP, CCC, Inter Cars, PKO BP, Śnieżka - m.in. te polskie firmy podjęły decyzje o zawieszeniu lub ograniczeniu działalności na Ukrainie. Jak odbije się to na kondycji spółek i zatrudnionych w nich ukraińskich i polskich pracownikach?

Polskie firmy, które mają swoje oddziały na Ukrainie, są w bardzo trudnej sytuacji ze względu na operacją militarną na terenie Ukrainy. Wiele z nich podjęło decyzje o tymczasowym zawieszeniu działalności.

Przykładem jest polska firma LPP (właściciel marek: Reserved, House, Cropp, Mohito i Sinsay), która poinformowała, że tegoroczne plany rozwojowe na Ukrainie na ten moment zostały anulowane. Ponadto sklepy firmy są od czwartku (24 lutego) zamknięte. Wstrzymano też transport do tego kraju.

- Najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo naszych pracowników. Do tej pory utrzymywaliśmy biura w Kijowie i Lwowie, jednak zdecydowaliśmy się na przeniesienie całej administracji do Lwowa. Z tego miasta koordynujemy obecnie sytuację - podkreśliła w rozmowie z PAP rzeczniczka LPP Monika Wszeborowska

- Poinformowaliśmy pracowników, że priorytetowo mają traktować swoje bezpieczeństwo i w związku z tym mają pozostać w domach. Odpowiednie komunikaty wystosowaliśmy do pracowników z innych rynków. Ta sytuacja dotyczy wszystkich. Przewidujemy dodatkowe, bezpłatne dni urlopu. Jest za wcześnie, by mówić o dalszych akcjach – wyjaśnia Wszeborowska.

Monika Wszeborowska dodała, że LPP nie ma linii produkcyjnych w obu krajach. W Rosji ma natomiast centrum dystrybucyjne i magazyn dedykowany obsłudze sprzedaży internetowej. Na Ukrainie takich obiektów spółka nie posiada.

Także CCC zamknęło oddziały stacjonarne na Ukrainie i wstrzymało transporty w związku z wprowadzonym stanem wojennym. Firma jest obecna na rynku ukraińskim w modelu franczyzy.

- Nasz partner franczyzowy poprosił pracowników o pozostanie w domach. Biura działają natomiast w trybie zdalnym. Uważnie śledzimy sytuację i reagujemy na bieżąco. Niepokoimy się o bezpieczeństwo mieszkańców - mamy nadzieję na możliwie jak najszybsze zakończenie konfliktu w regionie - zaznaczyła rzeczniczka CCC Marta Rzetelska.

Wojna na Ukrainie na pewno będzie miała niekorzystny wpływ na gospodarki Państw, w tym na Polskę - choćby z uwagi na sankcje nałożone na Rosję (Fot. PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Kolejne firmy zawieszają działalność na Ukrainie

Również Śnieżka-Ukraina poinformowała o czasowym ograniczeniu działalności operacyjnej w związku z operacją militarną na terenie Ukrainy. Decyzja dotyczy wstrzymania wykonywania dostaw, a także tymczasowego zawieszenia produkcji.

- Zgodnie z będącymi w posiadaniu spółki informacjami w momencie publikacji niniejszego raportu majątek spółki Śnieżka-Ukraina nie jest zagrożony (jej zakład produkcyjny jest zlokalizowany w Jaworowie, obwód lwowski). Zarząd Śnieżki na bieżąco monitoruje sytuację i w przypadku identyfikacji istotnych informacji będzie je przekazywał w raportach bieżących oraz okresowych – czytamy w komunikacie firmy.

O przerwaniu działalności poinformowała także spółka Inter Cars Ukraine z siedzibą w Chmielnickim. 100 proc. udziałów należy do Inter Cars.

- Zarząd Inter Cars na bieżąco monitoruje sytuację na Ukrainie i w miarę możliwości pozostaje w kontakcie z personelem Inter Cars Ukraine - podała spółka w komunikacie.

KredoBank na Ukrainie

KredoBank, który należy do PKO BP, także podjął odpowiednie działania.

- W KredoBanku powołany został sztab kryzysowy, który dziś (czwartek 24 lutego - przyp. red.) tuż po godzinie 5.00 rano, po ogłoszeniu stanu wojennego na Ukrainie, podjął decyzję najpierw o wstrzymaniu otwarcia oddziałów, a później - o uruchomieniu tylko części z nich, zlokalizowanych w zachodniej części Ukrainy i w Kijowie. KredoBank był przygotowany na dzisiejsze wydarzenia, a decyzje, jakie zostały podjęte były zgodne z wcześniej przygotowanymi planami awaryjnymi - poinformował w czwartek (25 lutego) prezes banku Jacek Szugajew w oświadczeniu przesłanym do ISBnews.

Natomiast w piątek 25 lutego pracę rozpoczęły 34 oddziały banku. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom banku 47 oddziałów nie działa. Liczba ta może się zmienić w ciągu dnia w zależności od sytuacji.

Wojna i sankcje odbiją się na firmach

Ekonomistka, prof. SGH Elżbieta Mączyńska podkreśla w rozmowie z PulsHR.pl, że wojna na Ukrainie odbije się nie tylko na polskich firmach, ale także na przedsiębiorstwach z innych państw, które mają swoje oddziały w tym kraju.

- Spora część spółek zdecydowała się na czasowe zawieszenie działalności. Dotyczy to wielu branż – turystycznej, produkcyjnej, usługowej, a także finansowej. Sytuacja zmienia się z dnia na dzień i spółki te starają się odpowiednio reagować, jeśli chodzi o zawieranie umów czy regulowanie zobowiązań wzajemnych. Niektóre firmy będą miały ubytek obrotów, a zatem i zysków – komentuje Elżbieta Mączyńska.

Ekonomistka zwraca uwagę także na inną kwestię. Jej zdaniem cała ta sytuacja pokazuje, jak bardzo obosieczną bronią są sankcje ekonomiczne.

- Choć wprowadza się je przeciwko agresorowi - i owszem, dotykają go, ale jednocześnie odczuwają je przedsiębiorstwa, które są zaangażowane na danym rynku. Na szczęście ani Ukraina, ani Rosja to nie są najważniejsze rynki dla Polski. Niemniej jednak dla niektórych przedsiębiorstw te kraje są ważnym partnerem, a trwająca wojna odbije się niekorzystnie na ich wynikach – mówi Mączyńska.

Pracownicy odczują skutki wojny?

Według prof. SGH wojna na pewno odbije się też na pracownikach, którzy są zatrudnieni w ukraińskich oddziałach.

- Zawieszenie działalności oznacza, że pracownicy tacy mogą być zwalniani. Pamiętajmy jednak, że sytuacja jest niejasna i nie wiadomo, jak długo będzie trwać wojna – podkreśla Mączyńska.

Ogólny wynik finansowy polskiego przedsiębiorstwa - spółki matki zapewne pogorszy się, ale według Elżbiety Mączyńskiej niekoniecznie będzie miało to przełożenie - a przynajmniej nie od razu - na sytuację pracowników w kraju.

- W Polsce mamy rynek pracownika - pracodawcy mają kłopoty z pozyskaniem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami. W związku z tym firmy, które chciałyby zmniejszyć wynagrodzenia, byłyby narażone na odejścia pracowników. Zwróćmy uwagę, że i tak już wzrosła fluktuacja pracownicza. Ludzie mają silną pozycję na rynku pracy i wykorzystują to. Nie mając szans na podniesienie pensji u danego pracodawcy, szukają innego miejsca pracy i często z łatwością je znajdują – ocenia Mączyńska.

Sytuacja jest niejasna i nie wiadomo, jak długo będzie trwać wojna (Fot. PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Ekonomistka dodaje, że ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce może pogorszyć się z powodu wojny. Szacuje się, że nastąpi obniżenie tempa wzrostu gospodarczego, wzrostu PKB.

- Niektórzy ekonomiści przestrzegają, że pod wpływem wojny może nawet dojść do zjawiska stagflacji, czyli sytuacji, w której równolegle będziemy mieli do czynienia ze stagnacją i inflacją. Argumentują to tym, że wojna zaburza łańcuchy dostaw surowców - z Rosji przede wszystkim gazu i ropy naftowej, ale też innych surowców istotnych dla krajów UE, np. pszenicy. To, jaka będzie dalsza sytuacja, zależy od rozwoju działań wojennych, ale też do tego, w która stronę pójdą sankcje w kierunku Rosji i tego, jak Rosja zareaguje na nie. Jeżeli byłoby to embargo i UE zakazałaby handlu z Rosją, wówczas ucierpi i Rosja, i europejskie kraje. W takiej sytuacji firmy będą musiały znaleźć nowe źródła dostaw. Te zaburzenia również mogą powodować zmniejszanie obrotów przedsiębiorstw, tym samym wywołując stagnacyjne trendy. To jeden z możliwych scenariuszy. Nikt nie wie jednak, jaki scenariusz się spełni – dodaje Mączyńska.

W podobnym tonie wypowiada się Joanna Torbé, ekspertka BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jej zdaniem wojna na Ukrainie na pewno będzie miała niekorzystny wpływ na gospodarki Państw, w tym na Polskę - choćby z uwagi na sankcje nałożone na Rosję.

- Trzeba pamiętać, że obecnie Ukraina jest czwartym największym odbiorcą polskiego eksportu spośród państw nie należących do Unii – i to się na pewno zmieni. Wojna na Ukrainie oznacza głębokie załamanie gospodarcze tego kraju i polskich inwestycji w tym kraju. Ci przedsiębiorcy, którzy wyłącznie tam lokowali swój biznes mogą niestety nie przetrwać - komentuje Joanna Torbé.