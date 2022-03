Wojna rozłoży ich na łopatki. Z wielu firm odeszła nawet połowa kierowców

Już ponad 50 proc. firm z branży TSL (transport, spedycja, logistyka - red.) odczuwa niepokój związany z konsekwencjami wojny na Ukrainie. - Z wielu firm odeszła nawet połowa kierowców. Wrócili oni na Ukrainę walczyć o ojczyznę, opiekować się swoimi rodzinami lub po prostu w obliczu tego bestialstwa nie byli w stanie dobrze wykonywać swojej pracy - mówi Jerzy Gębski z firmy Enterprise Logistics.

TSL to jeden z sektorów, który w pierwszej kolejności odczuwa skutki wojny (Fot. Pixabay)

Logistyka jest zawsze pierwszym sektorem gospodarki, który "przechwytuje" z międzynarodowego rynku zmiany, tendencje i komplikacje.

To też sektor, w którym pracuje bardzo wielu Ukraińców. Są firmy, gdzie aż 3/4 załogi stanowią pracownicy z zaatakowanego przez Rosję kraju.

Rosnące ceny paliw, niepewność sytuacji gospodarczej, wracający na Ukrainę pracownicy - to wszystko uderza w TSL.

Prezes Grupy CSL Laura Hołowacz jednym tchem wymienia komplikacje i zagrożenia, które przynosi wojna. Jak mówi, to czas niepewności, a ta powoduje, że przedsiębiorcy działają w bardzo ograniczony sposób.

- Niepewność cen surowców, drastyczny wzrost cen ropy, komplikacje na rynku automotive, wiele firm rezygnujących z rynku rosyjskiego, poważne rotacje na rynku pracy, możliwe zerwanie łańcuchów dostaw. Wojna to zawsze gospodarcze zło. Europa jest bardzo blisko kooperującym ze sobą organizmem gospodarczym. Rosyjska agresja powoduje, że przestajemy być pewni tego, czy dalsze funkcjonowanie w dotychczasowej formule będzie możliwe. Przedsiębiorcy czują się teraz jak na początku pandemii. Nie wiadomo, co nas czeka i jak dalej działać – mówi Laura Hołowacz.

Jak dodaje, firma solidaryzuje się z Ukrainą. Uważa, że objęcie Rosji sankcjami jest działaniem koniecznym.

- Nie należy wpadać w panikę, bo rynek TSL nie ma jeszcze do tego podstaw. Oczywiste jest to, że jeżeli główną destynacją danej firmy była Rosja, Białoruś czy Ukraina, to sytuacja takiej firmy jest trudna. Rynek jest jednak na tyle elastyczny, że sprawnie działająca firma szybko znajdzie sobie klientów w innej części Europy – mówi Hołowacz.

Jak mówi Jerzy Gębski z firmy Enterprise Logistics, najpoważniejszym problemem jest teraz kwestia kadrowa. – Z wielu firm odeszła nawet połowa kierowców. Wrócili oni na Ukrainę walczyć o ojczyznę, opiekować się swoimi rodzinami lub po prostu w obliczu tego bestialstwa nie byli w stanie dobrze wykonywać swojej pracy. Firmy transportowe odwołują kursy lub starają się ratować zatrudnianymi szybko kierowcami. To wielkie wyzwanie, które będzie mieć poważne konsekwencje dla kosztów w całej branży. Nie możemy zapominać także o wysokich wzrostach cen paliw czy pakiecie mobilności, który również odbija się na sytuacji finansowej firm transportowych – mówi Jerzy Gębski. Nie tak prosto wyjechać walczyć za Ukrainę Przykładowo w mikołowskiej firmie transportowej Kuźnia Trans pracuje 330 osób; 3/4 z nich pochodzi z Ukrainy. - Do tej pory niewiele osób wyjechało, około 5 proc. naszych pracowników z Ukrainy. Bo to nie jest takie proste. Wielu naszych kierowców jest daleko w trasie. Nie zostawią auta w Hiszpanii czy we Włoszech. Części powszechna mobilizacja nie dotyczy, bo skończyli 60. rok życia. Wielu cały czas się waha i czeka na wezwanie do wojska, a trudność z podjęciem decyzji polega na tym, że nie wiedzą, czy uda im się dotrzeć do celu. Ten problem dotyczy szczególnie osób mieszkających na wschodzie Ukrainy, gdzie toczą się najbardziej zacięte walki. Słyszą od bliskich, że drogi i mosty są zniszczone lub zablokowane, przez do dojazd tam jest bardzo utrudniony - wyliczał w połowie zeszłego tygodnia Maciej Zwyrtek, dyrektor generalny ds. sprzedaży Kuźnia Trans. Przyznawał też, że wielu pracowników skupia się na sprowadzeniu rodzin do Polski i zapewnieniu im schronienia. Część przyznaje, że planuje zostać w naszym kraju na stałe, bo wiedzą, że nie mają do czego wracać. Zapaść kadrowa bardziej niż pewna Również rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Justyna Osuch-Mallett przyznaje, że to sektor TSL może być tym, który najmocniej odczuje gospodarcze skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę. Przedsiębiorcy są gotowi na trudności i zdaje się, że postawieni w obliczu arcytrudnej sytuacji nie traktują obecnych komplikacji jako czegoś, z czym nie można sobie poradzić. Czytaj więcej: Rozesłano powołania do armii. Polskie wojsko wzywa rezerwistów w całym kraju - Branża logistyczna bardzo mocno cierpiała na braki kadrowe od dawna, więc nie jest to jakaś nowość. Na pewno zmianą jest skala, bo zapaść personalna jest tutaj bardziej niż pewna – mówi prof. Osuch-Mallett. – Myślę, że branża TSL sobie poradzi. W sytuacji wojennej, jak w każdej sytuacji kryzysowej, są osoby, które tracą i są beneficjenci. Mamy szansę być beneficjentem w takim kontekście, że Polska przestawała być atrakcyjna inwestycyjnie, gdy okazywało się, że nie mamy już taniej siły roboczej, to wszystko przesuwało się na wschód. Teraz takie przesunięcia będą niemożliwe, stąd niewykluczona jest fala dużych inwestycji w Polsce nawet o charakterze globalnym – dodaje Osuch-Mallett. Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, mówi tak: - Transport to krwiobieg gospodarki. Właśnie obserwujemy bardzo poważne trzęsienie ziemi w tym sektorze: odejścia pracowników, poważne komplikacje logistyczne wynikające z całkowitego wycięcia Rosji, Ukrainy i Białorusi z europejskiego rynku czy galopującą inflację i wzrost cen paliw.

