Wojna nam niestraszna. Ukraińcy zakładają w Polsce firmy, handel rośnie dwucyfrowo

Mimo trwającej wojny współpraca gospodarcza między Polską i Ukrainą cały czas się rozwija. Nasz eksport do Ukrainy w ciągu minionego roku wrósł o blisko 50 proc. W Polsce już co dziesiąta firma zakładana jest przez obywatela Ukrainy.

- Nasz eksport i import z Ukrainy żywiołowo wzrastały do końca 2021 roku i to blisko o 40 proc. rocznie. Już w 2021 roku przekroczyliśmy magiczną barierę 10 miliardów dolarów obrotów, której nie mogliśmy pokonać przez wiele lat - mówi Jacek Piechota. - Ale wojna zupełnie zmieniła strukturę tej współpracy. Nasz eksport obecnie wzrasta, bo eksportujemy do Ukrainy wszystko to, co dzisiaj jest tam niezbędne do przetrwania, np. cały osprzęt dla zniszczonej elektroenergetyki - dodaje.

W statystykach obrazujących współpracę gospodarczą między Polską a Ukrainą od momentu wybuchu wojny nastąpił dwucyfrowy wzrost. Od wybuchu wojny do końca 2022 roku eksport z Polski na Ukrainę wzrósł o 47 proc. Jego wartość przekroczyła 6,5 mld euro. Wcale nie mniejsze wzrosty odnotował od wybuchu wojny import z Ukrainy. Zwiększył się o 41 proc. - do 4,5 mld euro.

Z drugiej zaś strony - jak wskazuje Jacek Piechota - eksport ukraiński do nas rośnie, bo po zablokowaniu szlaków morskich, którymi do tej pory transportowano 90 proc. zbóż z Ukrainy, to Polska stała się głównym szlakiem transportu zbóż w kierunku Unii Europejskiej. Otwarcie korytarza żywnościowego to była kropla w morzu potrzeb. Polska stała się więc głównym partnerem handlowym.

Przyznaje też, że mimo ekstremalnie trudnych warunków współpraca gospodarcza cały czas się rozwija, i to na wielu płaszczyznach. Przykładowo w Polsce już co dziesiąta firma jest zakładana przez Ukraińców. Jak podał Polski Instytut Ekonomiczny, w ubiegłym roku łącznie powstało w Polsce 20 tys. ukraińskich firm, z czego 16 tys. to jednoosobowe działalności gospodarcze, pozostałe to spółki z kapitałem ukraińskim. Wzrost jest ogromny, bo jeszcze w styczniu 2022 roku firmy ukraińskie stanowiły niecały 1 proc. wszystkich nowych firm, natomiast w grudniu jest to już 9,5 proc.

- To pokazuje, że powstaje zupełnie nowa struktura, baza do rozwoju tej współpracy. Polskie firmy już teraz szukają ukraińskich partnerów, wraz z którymi będą uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. By im się to udało, potrzebują sprawdzonych i wiarygodnych ukraińskich partnerów - mówi Jacek Piechota.

Na polsko-ukraińskiej granicy powstanie nowe przejście graniczne

Wskazując z kolei na bariery do pokonania, mówi o kwestii technicznej - niedoinwestowanej polsko-ukraińskiej granicy. Przez lata Ukraina nie realizowała tą drogą swojego eksportu, nikt nie zauważał więc potrzeby, by zmieniać przestarzałą infrastrukturę czy myśleć nad usprawnieniem procedur.

Zmiany w tym zakresie zapowiedział niedawno minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Poinformował on, że powstanie nowe przejście graniczne z Ukrainą - Malhowice-Niżankowice. Dla samochodów osobowych ma być ono otwarte w 2023 roku, natomiast od lutego uruchomiona została tam odprawa pojazdów ciężarowych, które spełniają określone warunki.

Na przejściu granicznym Malhowice — Niżankowice od lutego odbywa się odprawa pojazdów ciężarowych, które spełniają określone warunki (fot. strazgraniczna.pl)

- To bardzo dobra wiadomość. Widać zaangażowanie administracji rządowej po obydwu stronach granicy - przyznaje Jacek Piechota.

Rosja zaatakowała Ukrainę w nocy 24 lutego. Od tego czasu ponad 10 milionów osób przekroczyło granicę z Polską. Około 9 milionów zdecydowało się wrócić na Ukrainę.

