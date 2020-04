Wnioski do ZUS najlepiej składać przez specjalną platformę

- Jeżeli ktoś wysłał już do nas wniosek na ogólny adres e-mail cot@zus.pl lub jakikolwiek inny adres, musi zrobić to jeszcze raz, najlepiej przez swoje indywidualne konto na PUE ZUS. Każda osoba, która zrobi to przez ten kanał komunikacji, jest automatycznie weryfikowana, a wniosek rozpatrywany priorytetowo – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Dotyczy to przede wszystkim wniosków składanych w ramach „tarczy antykryzysowej”. Platfroma internetowa nie jest jedyną drogą do składania wniosków. Te może składać także w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS, wrzucając je do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS). Jednak najszybszą drogą jest skorzystanie z wysyłki elektronicznej przez PUE ZUS.

- Pismo e-mailem może wysłać dosłownie każdy, ale wnioski wysyłane poprzez indywidualne konto na naszej platformie internetowej są podpisywane poprzez profil zaufany, certyfikat ZUS lub podpis kwalifikowany, dlatego mamy pewność, że zostały wysłane przez tą osobę, która wnioskuje o wypłatę postojowego czy zwolnienie ze składek – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Jeżeli ktoś nie ma swojego konta na PUE może je założyć korzystając z profilu zaufanego. Profil zaufany można założyć korzystając z bankowości internetowej.