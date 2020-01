WMSSE wsparła firmę Michna Food z siedzibą w gminie Pelplin

Beneficjent decyzji to średniej wielkości przedsiębiorstwo planujące uruchomienie zakładu produkcji konserw mięsnych w Nidzicy. Inwestycja, która ma wpłynąć na wzrost konkurencyjności firmy, polegać będzie m.in. na zakupie innowacyjnych linii produkcyjnych, modernizacji pomieszczeń oraz utworzeniu laboratorium do badań i analizy surowców i wyrobów gotowych.

Producent zdeklarował inwestycję o łącznej wartości 25,5 mln zł i utworzenie 20 nowych miejsc pracy. Wydana przez Warmińsko-Mazurską Strefę decyzja zezwala na działalność w ramach strefy ekonomicznej i zwalnia spółkę Michna Food z części podatku dochodowego na 15 lat.

- Polska Strefa Inwestycji to przede wszystkim zniesienie ograniczeń terytorialnych. Każdy przedsiębiorca może zainwestować i prowadzić swoją działalność na wybranym przez siebie terenie inwestycyjnym, aby uzyskać prawo do odliczanie kosztów inwestycji od podatku dochodowego PIT lub CIT nawet do 70 proc. - podkreśla prezes WMSSE, Zbigniew Targowski.

Początek roku dla MSSE jest udany. Wsparcie Michna Food to już trzecia wydana w tym roku decyzja o wspomaganiu nowej inwestycji. Inwestorzy zadeklarowali łącznie stworzenie co najmniej 27 nowych miejsc pracy i poniesienie ponad 38 mln zł nakładów inwestycyjnych.

W ubiegłym roku WMSSE pozyskała 21 nowych inwestycji wartych blisko 240 mln zł. Inwestorzy zadeklarowali stworzenie co najmniej 102 nowe miejsca pracy i utrzymanie ponad 2 tys. istniejących. Prawie wszystkie (20) pozyskane w minionym roku projekty zrealizują firmy polskie.

- W minionym roku, aż 76 proc. naszych nowych inwestorów to były małe i średnie przedsiębiorstwa. Polska Strefa Inwestycji wprowadziła bardziej dostępne zasady ułatwiające inwestowanie firmom z sektora z MŚP, które w województwie warmińsko-mazurskiemu mogą skorzystać z ulg nawet do 70 proc. kosztów inwestycji - dodaje wiceprezes Strefy, Marcin Czyża.

