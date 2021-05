Właściciel AIOLI: rekrutujemy, szkolimy, budujemy strategie

– Decyzje zapadły, a my staliśmy tak długo w blokach startowych, więc wykluczam sytuacje, żeby jakiś lokal został pominięty i nie ruszył. Euforia wygrywa ze wszelkimi wątpliwościami – powiedział w rozmowie z horecatrends.pl Marcin Wachowicz, właściciel AIOLI, Banjaluka, MOMU czy Sing Sing.

Herecatrends.pl: Od 15 maja rząd pozwala otworzyć ogródki restauracyjne, a od 29 maja lokale będą mogły przyjmować gości także w środku. Jak oceniasz tę decyzję?

Marcin Wachowicz: Na tę decyzję czekaliśmy 7 miesięcy, więc jaka by nie była, dała nam nadzieje, że w końcu sytuacja pandemiczna się uspokaja i możemy wrócić do pracy. To tchnienie życia. Marazm, który panował, był straszny. Ten ciągły stres, trwający od miesięcy był bardzo trudny dla każdego.

Jak przygotowujecie się do otwarcia? Czy wszystkie restauracje w Grupie, te warszawskie, ale i w Gdańsku i Katowicach, wystartują z ogródkami?

Decyzje zapadły, a my staliśmy tak długo w blokach startowych, więc wykluczam sytuacje, żeby jakiś lokal został pominięty i nie ruszył. Oczywiście rekrutujemy nowych pracowników, szkolimy, budujemy strategie działań po uruchomieniu. Euforia wygrywa ze wszelkimi wątpliwościami! Tak naprawdę, to nie tylko Warszawa czekała na te decyzje rządu, ale cała Polska! Kibicuje wszystkim, żeby z pełnym zaangażowaniem uruchomili swoje restauracje. Życzę restauratorom, aby przywitali jak najszybciej swoich równie zmęczonych gości.

