Włączać kamerę, czy nie włączać? Dobrze to przemyśl

Na spotkaniach online lubimy widzieć pozostałych uczestników, a włączoną kamerę traktujemy jako przejaw szacunku – tak wynika z badania przeprowadzonego przez ClickMeeting, platformę do spotkań online. Do świata wirtualnego chętnie przenosimy także normy zachowań ze spotkań tradycyjnych, np. mówienie „cześć” na powitanie i pożegnanie.

km

km • 17 lip 2021 0:01





Spotkania odbywane za pośrednictwem platform do komunikacji stały się już elementem naszej codzienności (fot. Pixabay)

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl, podczas pandemii w spotkaniach online udział wzięło 67 proc. pracowników.

Z kolei według autorów raportu firmy ClickMeeting na temat zasad savoir-vivre podczas spotkań online ponad połowa respondentów chciałaby, by obowiązywały na nich jasne zasady etykiety.

Spotkania odbywane za pośrednictwem platform do komunikacji stały się już elementem naszej codzienności. Jednak jak pokazują badania, mimo czasu, jaki minął, wiele osób ma nadal spore wątpliwości co do tego, jak należy się podczas takich spotkań zachowywać.

Masz spotkanie? Wyłącz radio, zamknij okno

Dla 66 proc. ankietowanych najbardziej denerwująca i rozpraszająca jest sytuacja, gdy uczestnicy spotkania, którzy nie wypowiadają się w danym momencie, mają włączone mikrofony.

45 proc. najbardziej przeszkadza, gdy osoba udostępniająca ekran nie ma przygotowanych materiałów i szuka ich będąc już „na wizji”. Z kolei 23 proc. rozprasza, gdy osoba prowadząca spotkanie nie patrzy w kamerę. 10 proc. respondentów twierdzi, że nic nie jest w stanie ich rozproszyć.

Blisko połowa ankietowanych (48 proc.) jest zdania, że włączanie kamery podczas spotkania online jest oznaką szacunku dla jego pozostałych uczestników.

fot. Pixabay

Podobne wnioski płyną z badania „Rok nowej normalności”, przeprowadzonego przez Pracuj.pl. Uczestnicy tego badania zwracają uwagę, że rozpraszające są na przykład hałasu z mikrofonu osoby, która zapomniała go wyłączyć (41 proc.), mówienia przy wyłączonym mikrofonie (29 proc.) czy zakłóceń generowanych przez osoby trzecie (36 proc.).

Zadbaj o wizerunek i otoczenie

Decydując się na kamerkę, należy jednak pamiętać, że wiąże się to z koniecznością zadbania o swój wizerunek i otoczenie, w którym przebywamy. Źle dobrane tło prowadzącego i pozostałych uczestników rozprasza blisko 30 proc. respondentów. Dla 12 proc. takim rozpraszającym czynnikiem jest ubiór prowadzącego i uczestników. Choć denerwuje nas złe ubranie innych, sami nie jesteśmy tu bez grzechu. 21 proc. ankietowanych przyznało, że w ciągu ostatniego miesiąca brało udział w spotkaniu online, mając na sobie piżamę, 31 proc. uczestniczyło w spotkaniu, leżąc w łóżku. Najpopularniejszym ubiorem na spotkania prowadzone przez internet jest dres, który wybrało 53 proc. respondentów. Ponad 57 proc. w ciągu ostatniego miesiąca zdarzyło się ubrać elegancko na spotkanie online, np. w koszulę i marynarkę. - Wielu uczestników spotkań online chciałoby, żeby udział w nich jak najbardziej przypominał doświadczenie spotkania na żywo. Dlatego zależy im na włączonej kamerze czy odpowiednim stroju - zauważa Dominika Paciorkowska, dyrektor zarządzająca ClickMeeting. - Zwróciliśmy na to uwagę i cały czas wprowadzamy na naszej platformie nowe rozwiązania, które pomagają skrócić dystans między uczestnikami spotkań i pozwolić im na jak najlepsze doświadczenia i interakcje w wirtualnych relacjach. Dzień dobry i do widzenia Autorzy badania zauważają, że chętnie przenosimy do wirtualnego świata tradycyjne zwyczaje. Przywiązanie do form znanych z tradycyjnych spotkań na żywo widać po tym, jak uczestnicy spotkań witają się i żegnają. Aż 79 proc. ankietowanych przez ClickMeeting wita się mówiąc „cześć” lub „dzień dobry”, 12 proc. pisze powitanie na czacie, a 5 proc. macha ręką do kamery. Tylko 4 proc. rezygnuje z jakiegokolwiek powitania. Podobnie wygląda to w przypadku pożegnań. Blisko 75 proc. mówi „cześć” lub „do widzenia”, 14 proc. pisze pożegnanie w oknie czatu, a niemal 9 proc. macha ręką do kamery. Zaledwie niecałe 3 proc. opuszcza spotkanie bez pożegnania. Dla 87 proc. respondentów ważne jest punktualne przybycie na spotkanie online i pozostanie na nim do końca. Natomiast 8 proc. uważa, że ma to znaczenie tylko w przypadku prowadzącego. Przeczytaj: Wirtualny świat męczy? Zoom fatigue może dopaść każdego Telco? Nawet to lubię Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl, podczas pandemii w spotkaniach online udział wzięło 67 proc. pracowników. Większość z nich (62 proc.) ma pozytywny stosunek do tego typu spotkań. Otwarcie negatywny stosunek do takiej formy relacji ma jedynie 12 proc. badanych. Mimo wszystko, ponad połowa respondentów uczestniczących w telekonferencjach uważa je za mniej efektywną formę pracy zespołowej niż spotkania na żywo. Na taką ocenę telekonferencji może wpływać wiele czynników. Przyczyn jest wiele, a jedną z nich jest brak jasnych zasad i reguł spotkań online, nadal obserwowany w wielu firmach. - Podobnie jak w przypadku wielu innych aktywności zawodowych, jasno skodyfikowane lub choćby wstępnie zarysowane zasady potrafią bardzo pozytywnie wpływać na efektywność. Do takich zasad mogą należeć np. reguła rozmów przy włączonej kamerze, stosowanie się do ustalonych konkretnych ram czasowych, pilnowanie agendy spotkań. Szczególnie kwestia włączonych kamer potrafi budzić kontrowersje, ale praktyka wskazuje, że widzący się wzajemnie uczestnicy zazwyczaj bardziej angażują się w spotkania i są na nich bardziej efektywni - zauważa Agata Grzejda, ekspertka ds. komunikacji wewnętrznej w Grupie Pracuj. Przeczytaj: Wideokonferencje. "Zapraszam na telco" czyli pandemiczne zebrania po polsku Na negatywną ocenę efektywności spotkań online wpływ maja problemy techniczne, z jakimi spotykają się uczestnicy. Przepytani przez Pracuj.pl respondenci jako najczęściej występujący problem wskazywali komplikacje związane z łączem internetowym – doświadczyło ich 53 proc. badanych. Spośród czysto technicznych kwestii badani wskazywali także opóźnienia w transmisji obrazu i dźwięku (42 proc.) czy problemy z działaniem kamery internetowej (20 proc.). Wiele tego typu zakłóceń zmusza uczestników wideokonferencji np. do kilkukrotnego łączenia się i rozłączania z zespołem, powtarzania wcześniej wypowiedzianych kwestii czy rezygnacji z obciążającej łącze kamery. Podobne zakłócenia wybijają z rytmu i utrudniają skupienie się na pracy.

