Wirtualny świat męczy? Zoom fatigue może dopaść każdego

Zespół naukowców z Uniwersytetu Stanford na czele z profesorem komunikacji Jeremy Bailensonem przeprowadził badania „Nonverbal Overload: A Theoretical Argument for the Causes of Zoom Fatigue”. Badania potwierdziły, że ciągłe utrzymywanie kontaktu wzrokowego, obserwowanie swojego wyglądu i zachowania na ekranie, ograniczone poruszanie i większy wysiłek w odczytywaniu emocji pozostałych uczestników spotkania wpływają na powstanie zjawiska nazwanego „zoom fatigue”. Jak sobie radzić z ciągłym zmęczeniem zebraniami online?

Karolina Markowska

4 mar 2021





Zespół naukowców z Uniwersytetu Stanford potwierdził zjawisko "zoom fatigue" (fot. Pixabay)

Analizy pokazują, że na kontakty w świecie wirtualnym Polacy przeznaczyli w ciągu ostatniego roku sporo czasu. Zarówno w sferze prywatnej, jak i w sferze zawodowej.

Naukowcy z Uniwersytetu Stanford opublikowali wyniki badania psychologicznego wpływu spędzania kilku godzin dziennie na spotkaniach prowadzonych poprzez platformy komunikacyjne.

Autorzy badania podkreślają, że radzenie sobie z konsekwencjami wielu nieznanych wcześniej społecznych sytuacji nie jest dla nas nowością. - Kiedy zaczęliśmy jeździć windami, nie wiedzieliśmy, w jaki sposób się do siebie odnosić, czy patrzeć na siebie, czy unikać wzroku - tłumaczą.

Rok temu duża część naszego życia przeniosła się do świata wirtualnego. Spotkania służbowe przeniosły się do online’u, zajęcia w szkole przybrały formę wirtualną, prywatne spotkania przez długi czas (szczególnie w pierwszej fazie walki z koronawirusem) także przyjęły formę łączenia za pomocą platform do komunikacji w internecie. Mimo że staramy się jak najbardziej upodobnić te nowe formy komunikacji do tych znanych sprzed marca 2020 roku, ta „wirtualna wersja” naszego życia w niewielkim stopniu przypomina to, z czego musieliśmy zrezygnować.

Jak podkreślają eksperci, komunikacja została „spłaszczona” tak, by zmieścić się w ramach programów do wideokonferencji. I po pierwszym zachwycie nowymi możliwościami kontaktu, dziś jesteśmy przytłoczeni ciągłą rozmową z ekranem komputera.

Prywatnie i zawodowo w online

A jak pokazują dane, na kontakty w świecie wirtualnym Polacy przeznaczyli w ciągu ostatniego roku sporo czasu. Zarówno w sferze prywatnej, jak i w sferze zawodowej.

Jak wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów „Jak Polacy korzystają z telefonu i internetu w czasie pandemii”, blisko co trzeci Polak (35 proc.) przed pandemią korzystał z internetu w celach prywatnych 2-3 godziny dziennie, co czwarty jeszcze dłużej. W dobie pandemii prywatnie czas online zaczęło spędzać 54 proc. Polaków. Wśród tej grupy osób aż 1/3 badanych w sieci zaczęła bywać o ok. 2-4 godziny więcej online niż miała w zwyczaju przed izolacją.

Krajowy Rejestr Długów „Jak Polacy korzystają z telefonu i Internetu w czasie pandemii” Zdecydowanie więcej czasu spędzamy także w internecie, realizując się zawodowo. Z badania KRD wynika, że przed wybuchem pandemii w celach służbowych z internetu korzystało 58 proc. przebadanych. Czas spędzany online był dość zróżnicowany. Podobny odsetek osób deklarował, że wynosił poniżej 1 godziny (16 proc,), od 1 do 2 godzin (15 proc.) czy 2-3 godziny (13 proc.). Po przyjściu pandemii czas spędzony online wydłużył się w największej liczbie przypadków (31 proc. wskazań) o mniej niż godzinę. Blisko co czwarty pracownik oszacował, że przeznacza na taką czynność od 2 do 4 więcej godzin dziennie. Krajowy Rejestr Długów „Jak Polacy korzystają z telefonu i Internetu w czasie pandemii” Zoom fatigue Trudno się zatem dziwić, że stajemy się zmęczeni ciągłymi kontaktami online, przedłużającymi się konferencjami, problemami z połączeniami. Z bliska postanowili się temu przyjrzeć naukowcy Uniwersytetu Stanforda. Kilka dni temu opublikowali oni wyniki badania psychologicznego wpływu spędzania kilku godzin dziennie na spotkaniach prowadzonych poprzez Zoom, Skype, FaceTime czy Google Hangouts. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Technology, Mind and Behavior i jest to pierwszy recenzowany artykuł analizujący zjawisko „zoom fatigue”. Badania „Nonverbal Overload: A Theoretical Argument for the Causes of Zoom Fatigue" nie dość, że potwierdziły istnienie zjawiska, to zidentyfikowały cztery jego główne źródła: * Ciągłe utrzymywanie kontaktu wzrokowego;

* Obserwowanie siebie na ekranie;

* Ograniczone poruszanie się;

* Większy wysiłek w odczytywaniu i interpretacji sygnałów niewerbalnych pozostałych uczestników spotkania. Jak wyjaśnia Monika Sońta z Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym w Akademii Leona Koźmińskiego, wpatrywanie się w kamerę i obserwowanie swojego zachowania podczas spotkania nie jest sytuacją naturalną. - Proszę sobie wyobrazić, że podczas tradycyjnego spotkania stawiamy przed sobą lustro i co jakiś czas łapiemy swoje odbicie kątem oka. Czy to nie jest rozpraszające? Rok temu uczyliśmy się, jak ustawiać kamerę, by wyglądać dobrze. Uczyliśmy się prezentowania w takiej sytuacji. Na początku to było ciekawe, dziś zaczyna nas to męczyć. Wpatrujemy się w twarze innych, co jest dla nas nienaturalne. Wyobraźmy sobie, że podczas spotkania w realu wpatrujemy się po kolei w twarze osób, które biorą w nim udział. To nie jest naturalny sposób komunikacji ze światem - wyjaśnia. Dodaje, że spotkanie, w którym bierze udział duża grupa osób, sprawia, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zauważyć nikogo. - Jeśli uczestniczymy w spotkaniu, w którym udział bierze np. 49 osób, to tak naprawdę nie widzimy nikogo. Mamy przed oczami 49 ikonek i taka sytuacja jest dla nas męcząca. Wchodzimy w zupełnie inne rutyny i rytuały uczestniczenia w spotkaniu. Online'owe spotkania są zupełnym przeciwieństwem tego, jak w normalnych warunkach kontaktowaliśmy się z ludźmi. Dziś po miesiącach mamy świadomość sztuczności takiego procesu. Nawet jeśli ustalimy, że kamerę ma włączona osoba, która mówi, to nadal tworzymy sztuczne ramy komunikacji - wyjaśnia Sońta. Ponadto mocno kontrolujemy swoje zachowanie, obserwujemy swój wygląd, hamujemy gestykulację. - Coraz częściej mówi się o tym, że dziś powinniśmy trochę przejaskrawiać swoje zachowanie w takich sytuacjach, być bardziej wyrazistym – po to, by mieć taką samą widoczność jak podczas tradycyjnego spotkania - zauważa Monika Sońta. Dużo życiowej energii marnujemy także, interpretując zachowania innych osób. Tradycyjne spotkania dawały nam możliwość natychmiastowego odczytania reakcji na prezentowany temat. Dziś, jak zauważę ekspert ALK, nie mamy takich możliwości. Nawet jeśli na ekranie komputera wyświetla nam się twarz, nie zdjęcie czy inicjały, to musimy poświęcić więcej czasu na zobaczenie tego, co dana osoba myśli, jak reaguje. Dużo życiowej energii marnujemy także interpretując zachowania innych osób (fot. Shutterstock) Usiądź na niewygodnym krześle, rób mikroprzerwy Autorzy badania podkreślają, że radzenie sobie z konsekwencjami wielu nieznanych wcześniej społecznych sytuacji nie jest dla nas nowością. - Kiedy zaczęliśmy jeździć windami, nie wiedzieliśmy, w jaki sposób się do siebie odnosić, czy patrzeć na siebie, czy unikać wzroku. Na nowo musimy się odnajdywać np. w sytuacji współużytkowania pojazdów w drodze do pracy. Nie wiemy, czy rozmawiać z kierowcą, czy nie, czy wsiadać na miejsce obok kierowcy, czy z tyłu - wyjaśniał Jeff Hancock, dyrektor Stanford Social Media Lab. Podobnie będzie także i w tym przypadku. - Zrozumienie problemów, które się z nimi wiążą, pomoże nam wypracować optymalne rozwiązania dla konkretnych form zdalnych spotkań - dodaje. Zmiany, jakie należy wprowadzić, dotyczą dwóch kwestii. Po pierwsze fizyczność. I to, co może być tu zaskoczeniem – eksperci doradzają, by w przypadku telekonferencji zapomnieć na chwilę o wygodnym krześle. - Zadbajmy o to, by nie siedzieć na płaskim krześle, ale wprowadzić moment niewygody. Usiądźmy na tzw. jeżyku lub wybierzmy krzesło, które jest mniej wygodne i spowoduje, że będziemy musieli się trochę ruszać - wyjaśnia Monika Sońta. Ważne jest także, byśmy nie zapominali o gestykulacji. - Ruchy rąk czy głowy pomagają nam wyrzucić napięcie, które mamy w sobie. Napięcie zbiera się oczywiście w naszym karku, zbiera się także w naszych rękach. Gestykulacja pozwalająca nam „wytrzepać” zmęczenie, jest dobra. Dziś pisząc na klawiaturze, obciążamy nadgarstki, a dodatkowo brak takiej naturalnej gestykulacji, która towarzyszyła nam w kontakcie twarzą w twarz i bez ćwiczeń rozciągających mięśnie rąk i dłoni, powoduje, że to obciążenie jest jeszcze większe – dodaje Sońta. Pamiętajmy także o oczach, które narażone są na sztuczne światło (często doświetlamy się profesjonalnymi lampami), światło z ekranu komputera czy kamery. Stąd ważne jest nawilżanie nie tylko śluzówki oka, ale także samego pomieszczenia, w którym pracujemy. - Jednym z wniosków płynących z badań przeprowadzonych na Standfordzie jest wprowadzenie mikroprzerw. Jeśli przed zebraniem ustalamy, że mamy być widoczni, to umawiajmy się albo na częste przerwy, albo na zgodę, by wyłączać kamerę i oddawać energię, chodząc po pokoju czy robiąc krótkie serie ćwiczeń - wyjaśnia Monika Sońta. Wiele powinno się także zmienić w sferze emocjonalnej. Przede wszystkim przed spotkaniem powinniśmy pozbyć się wszelkiego rodzaju rozpraszaczy. - Zamknięcie zbędnych zakładek w przeglądarce, nieodpisywanie na firmowych komunikatorach, nie korzystanie z mediów społecznościowych. Jeżeli jesteśmy na spotkaniu, w którym chcemy uczestniczyć, które traktujemy poważnie, pozbądźmy się tego, co będzie nas odciągało - podkreśla Sońta. Warto zadbać o przestrzeń wizualną wokół nas. Miejmy sprzątnięte biurko, otaczajmy się rzeczami, które lubimy, które łagodzą emocje i wyciszają. Tu warto sięgnąć do techniki Montessori – metody wychowawczej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Nie bez znaczenia będą także rozmowy z zespołem, które przybiorą mniej oficjalny charakter. - Stwórzmy wspólną przestrzeń do dyskusji, wymiany poglądów, rozmów, co działa, co powinniśmy zmienić. Mogą to być spotkania w formule coffee chat albo w formie warsztatów z zespołem, podczas których stworzymy mapę pomysłów. Wówczas pomysły wychodzą oddolnie, dajemy zespołom poczucie, że ich opinia jest ważna, potrzebna i wykorzystywana - zauważa Monika Sońta. Szukaj innych form kontaktu Sytuacja, w jakiej przyszło nam funkcjonować (i z którą zapewne musimy się zaprzyjaźnić na dłużej) spowodowała, że na rynku pojawiło się kilka nowych form wirtualnego debatowania. Jedną z nich jest zdobywający coraz większą popularność Clubhouse. Jest to nowa sieć społecznościowa skupiona wokół rozmów audio. Jej użytkownicy wybierają pokój skupiony na konkretnym temacie lub konkretnej społeczności. Sama platforma jest jak na razie dość elitarna, jej członkiem można stać się po otrzymaniu zaproszenia od innego użytkownika (każdy użytkownik ma dwa zaproszenia). Inną formą wirtualnego kontaktu jest SpatialChat. - To także jest miejsce wirtualnych spotkań, z tą różnicą, że nie jest się tu ikonką - kafelkiem, tylko jest to przestrzeń, gdzie jest się avatarem, który może rozmawiać z tą grupą, która akurat jest dla niego interesująca. Widzimy, która dyskusja jest najbardziej popularna. To taka bardziej ludzka forma spotkań online - wyjaśnia Monika Sońta.

