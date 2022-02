Wirtualna rzeczywisość może zrewolucjonizować zarządzanie

Oszczędność, zabezpieczenie ciągłości produkcji i usprawnienie metod komunikacji korporacyjnej to najistotniejsze aspekty, jakie może wzmocnić w firmie wprowadzenie technologii opartej na wirtualnej rzeczywistości - uważa Piotr Baczyński, prezes spółki Immersion VR.

Hubert Bigdowski

Hubert Bigdowski • 16 lut 2022 12:43





Obecny poziom zaawansowania technologii VR pozwala na drobiazgowe odzwierciedlenie rzeczywistości (fot. mat. pras.)

REKLAMA

Technologia oparta na wirtualnej rzeczywistości może okazać się przydatna w organizacji szkoleń edukacyjnych i operacyjnych.

Główne zalety to mnożenie oszczędności i brak konieczności zaburzania zdolności produkcyjnych firmy.

W ciągu kilku lat VR może także wyprzeć tradycyjne formy komunikacji zdalnej.

Powszechne zastosowanie technologii opartej na wirtualnej rzeczywistości można podzielić obecnie na dwa główne kierunki: rozrywkowy i biznesowy.

- Zastosowanie VR w biznesie ma potencjał wszędzie tam, gdzie można dzięki temu zaoszczędzić pieniądze, np. poprzez organizację zdalnych szkoleń w miejscach trudno dostępnych lub niebezpiecznych, jak elektrownie, kopalnie czy niektóre fabryki. Chodzi o miejsca, gdzie fizyczne szkolenia są trudne do realizacji - m.in. kryzysowe reagowanie w stanie zadymienia czy jakiejś dużej awarii. Koszty tego typu szkoleń w formie "fizycznej" są ogromne, wymagają często okresowego wyłączenia produkcji, a w tradycyjnej zdalnej formie są pozbawione sensu - mówi nam Piotr Baczyński, prezes Immersion VR.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Oprócz szkoleń operacyjnych, ciekawą branżą, do której skierowany jest VR, okazuje się szeroko pojęta działalność edukacyjna.

- Widzę szerokie zastosowanie VR także w edukacji - to szkolenia lekarzy, służb mundurowych, symulatory dla pilotów czy kierowców. Dodatkowo coraz bardziej powszechna staje się zdalna kontrola nad robotami w medycynie czy badaniach nad kosmosem. To obszary, gdzie VR już mocno się przydaje, a jest dopiero na początku drogi - wskazuje Baczyński.

Piotr Baczyński, prezes zarządu Immersion VR

Nowy wymiar komunikacji korporacyjnej

Na jakie bariery napotyka obecnie technologia wirtualnej rzeczywistości? Zdaniem Baczyńskiego największa bariera dla branży to brak rozpowszechnienia i zasięgu.

- Dużo ludzi praktycznie nigdy nie miała z technologią VR do czynienia, wobec tego muszą pojawić się narzędzia zachęcające do korzystania z niej - nie tylko w rozrywce, ale też w relacjach biznesowych. VR jest już bardzo zaawansowany technologicznie, brakuje jedynie uniwersalnego kontentu, przydatnego i tak ważnego, by zastąpić inne tradycyjne platformy, jak komputery, telefony czy tablety - wylicza prezes Immersion VR.

Ogromną przestrzeń dla VR dostrzega on w komunikacji korporacyjnej, która - z powodu pandemii - uległa przeobrażeniu w głównie zdalną formę. - W momencie, gdy VR zaoferuje nam lepszą i ogólnodostępną opcję komunikacji zdalnej - spotkanie w wirtualnej rzeczywistości, gdzie możemy łatwiej pewne rzeczy pokazać, skuteczniej porozumiewać się - to jestem przekonany, że wyparty zostanie m.in. zoom i obecny system zdalnej komunikacji - prognozuje Baczyński. Jego zdaniem w ciągu kilku lat nastąpi moment przełomowy, gdy szeroka grupa osób przekona się, że wirtualna rzeczywistość zapewnia zdecydowanie lepsze warunki spotkań biznesowych niż konferencje online. Biznes inkubatorem dla technologii VR? Prezes Immersion VR uważa, że w perspektywie kilkuletniej środowisko biznesowe może okazać się inkubatorem dla technologii opartej na wirtualnej rzeczywistości. - Widać rosnącą świadomość, że stosowanie tej technologii w życiu firmy się opłaca. Biznes kilka lat temu używał VR-u tylko po to, by pokazać, że nadąża za technologicznymi trendami. Na szczęście w ostatnich latach przestano traktować VR jako element pokazania statusu i świadomości zachodzących zmian. Teraz biznes chce się przekonać, jakie VR niesie wymierne korzyści dla prowadzonej działalności. Wspomniane szkolenia i spotkania to dwie dziedziny z ogromnymi możliwościami biznesowymi - wskazuje Baczyński. Podkreśla jednocześnie konieczność uzbrojenia się w cierpliwość, bo zmiany, jakie może zapewnić technologia VR w biznesie, będą miały bardzo szeroki zakres, co wymaga czasu. - Cały świat technologii działa na zasadzie fal - na początku ogłaszamy wielką rewolucję, a potem się okazuje, że na wdrożenie danej technologii potrzeba sporo czasu. Osobiście przeżyłem kilka śmierci wirtualnej rzeczywistości i wielokrotnie słyszałem, że nic już z tego nie będzie... Potem okazywało się inaczej, bo jeżeli dana technologia ma sens biznesowy, to będzie rosła. A tak jest w przypadku VR - mówi Piotr Baczyński. Immersion VR od 2014 realizuje projekty w technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, działalność firmy koncentruje się na rynku amerykańskim (około 90 proc. przychodów jest w USA). Firma realizowała projekty m.in. dla Facebooka, HBO, Coca-Coli czy NASA. Na GPW notowana jest spółka zależna - Immersion Games, skupiająca się na branży gier w technologii VR.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.