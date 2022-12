Wigilia firmowa to dzisiaj brawura

W sytuacji, kiedy inflacja drenuje portfele pracowników, ci nie chcą, by firma wydawała krocie na spotkania, wolą, by wypłacane w grudniu pensje były nieco wyższe. (fot. Unsplash/Kira auf der Heide)

W sytuacji, kiedy inflacja drenuje portfele pracowników, ci nie chcą, by firma wydawała krocie na spotkania, wolą, by wypłacane w grudniu pensje były nieco wyższe. (fot. Unsplash/Kira auf der Heide)

Najnowsze dane GUS wskazują, że część pracodawców wyszła z tego założenia i grudniowe przelewy z pensjami zrobiła na wyższe kwoty niż zazwyczaj. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (firmy zatrudniające co najmniej 10 osób) w listopadzie 2022 r. wyniosło 6.857,96 zł, co oznacza wzrost o 13,9 proc. w ujęciu rocznym.

- Jeżeli pracodawca chciałby kupować pracownikom gadżety, prezenty, upominki to w tym sezonie jest to niezbyt dobry pomysł. Na pewno pracownicy woleliby dostać skromną premię niż kosz słodyczy – mówi Anna Sudolska.

Jej zdaniem, w sytuacji, kiedy inflacja drenuje portfele pracowników, ci nie chcą, by firma wydawała krocie na spotkania, wolą, by wypłacane w grudniu pensje były nieco wyższe.

Anna Sudolska przyznaje, że integracja to zawsze czynnik pozytywnie działający na pracę zespołu. Jednak ograniczenie budżetu na wydarzenia firmowe, w tym wigilie i święta, nie musi oznaczać od razu, że takie spotkanie się nie odbędzie.

- Wszystko zależy od tego, jaka jest kultura organizacyjna firmy i czy pracownicy będą chcieli wziąć udział w spotkaniu o skromniejszym charakterze. Na pewno możemy stwierdzić, że grudzień 2022 jest kolejnym sezonem, gdy wydarzeń tego typu będzie bardzo mało. Zupełnie jak w pandemii - komentuje.

Wyniki badania Instytutu Badawczego Randstad, który we współpracy z GfK przeprowadził badanie dotyczące świątecznych inicjatyw dla pracowników, pokazują, że pracodawcy nieco częściej niż w ubiegłym roku będą przyznawać premie okolicznościowe. Premię wręczy 45 proc. przebadanych pracodawców (ogółem przepytano 1000 firm). W ubiegłym roku na premię liczyć mogli pracownicy z 44 proc. firm.

W porównaniu do zeszłego roku zaobserwować można wzrost wartości przyznawanych benefitów świątecznych w przeliczeniu na jednego pracownika. W 2021 roku najczęściej wskazywanym przez pracodawców przedziałem kwot był ten między 100 a 300 zł. Tym razem firmy najczęściej są skłonne przeznaczyć na świąteczne bonusy między 300 a 500 zł. W tym roku takie deklaracje składa 34 proc. badanych. Wzrost w tym przedziale rok do roku jest znaczny, bo aż o 8 pkt. proc. To wyraźny powrót do poziomu sprzed 2 lat.

Co piąty respondent chce wydać w przeliczeniu na jednego pracownika kwotę powyżej 500 zł. Najniższy w historii badania jest odsetek firm, które deklarują przeznaczenie na jedną osobę od 50 do 100 zł. W zeszłym roku było to 9 proc., a w tym zaledwie 6 proc.

