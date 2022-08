Wielu ludzi sukcesu to pracoholicy. Ale jest i ciemna strona tego uzależnienia

Co łączy byłego prezydenta Polski Lecha Wałęsę, prezesa Apple Tima Cooka, królową talk-show Oprahę Winfrey? Wszyscy przyznali, że praca jest ich nałogiem. Dziś swoje święto obchodzą pracoholicy. Czy uzależnienie od pracy to powód do dumy? W żadnym wypadku!

Kilka dni po poważniej operacji serca tak w jednym z nagrań umieszczonych w mediach społecznościowych mówił o swoich zawodowych zwyczajach były prezydent Polski Lech Wałęsa:

- "Zawsze byłem pracoholikiem i dalej jestem. Chcę być dobrze rozliczony tu i w wieczności, dlatego daję z siebie wszystko. Ja i tak z mojej rodziny najdłużej żyję, dałem z siebie wszystko. Jestem przygotowany na różne wersje, niezależnie, jak będzie świat wyglądał, będę się dopasowywać".

Legendarny stał się również pracoholizm najbogatszego człowieka na świecie Elona Muska. Maile wysyłane do pracowników o świcie lub późno w nocy w jego przypadku nie są niczym nadzwyczajnym.

Musk ostatnie godziny 2019 roku spędził w fabryce Tesli, chciał osobiście dopilnować, by zamówione samochody na czas trafiły do swoich właścicieli. Również w pracy świętował swoje urodziny. W jednym z wywiadów przyznał, że każdego tygodnia na pracę poświęca nawet 120 godzin.

Także Tim Cook, prezes Apple, znany jest z tego, że pierwsze maile w ciągu dnia wysyła już koło godz. 4 rano. Zdarza mu się późno w nocy organizować telekonferencje.

Nie ma problemu również z tym, by w niedzielę spotkać się "na telco" ze swoimi menedżerami po to, by uzyskać od nich najświeższe informacje i dobrze przygotować się do poniedziałkowych narad.

Tim Cook, CEO Apple fot. PAP/JOHN G. MABANGLO

Cook objął stery nad technologicznym gigantem dokładnie 24 sierpnia 2011 r., od tego czasu kurs akcji poszedł mocno w górę, a kapitalizacja globalnego potentata przekroczyła biliona dolarów.

O zamiłowaniu do pracy nieraz mówił także były prezydent Stanów Zjednoczonych i magnat rynku nieruchomości, Donald Trump.

- Są ludzie, którzy wybierając się na wakacje są zestresowani, ponieważ nie wiedzą, co w tym czasie dzieje się w ich firmie. I z takimi ludźmi chcę pracować - pisał w swojej książce "Art of the Deal, czyli sztuka robienia interesów". Przyznał, że dla niego praca jest formą ekspresji artystycznej, czegoś w rodzaju hobby.

Donald Trump, biznesmen, były prezydent USA. Fot. Shutterstock

- Inni świetnie malują na płótnie albo piszą cudowne wiersze. Ja zaś lubię zamykać kontrakty. Duże kontrakty. I to mi daje kopa - wyjaśniał. Co ważne, taki sposób życia miał w nim zaszczepić ojciec, który również uchodził za pracoholika.

Również Oprah Winfrey, dziennikarka i działaczka humanitarna, którą nazywa się "królową talk-show", znana jest ze swojego pracoholizmu. Jednak choć nieraz przyznawała się do tego, że w pracy spędza wiele godzin, to mówiła o tym tak: "Rób to, co lubisz - dzięki temu praca nie będzie przypominać pracy".

Oprah Winfrey, dziennikarka. fot. Facebook/Oprah Winfrey

Za swoją pracę była wielokrotnie nagrodzona nagrodą Emmy. Dorobiła się też niebagatelnego majątku. Jego wartość szacuje się na ponad 2,5 mld dolarów. Ale jego zgromadzenie zabrało jej wiele lat, bo pracę zawodową zaczynała w wieku 17 lat, w jednej z rozgłośni radiowych.

Pracoholizm nie gwarantuje sukcesu

Mimo, że powyższe przykłady mogą sugerować, że poświęcanie dużej części dnia na pracę może przyczynić się do odniesienia sukcesu w życiu zawodowym, nie jest to takie pewne.

- Granica między pracoholizmem i pracowitością jest bardzo płynna. Jednak w słowie „pracoholizm” warto zwrócić uwagę na część „-holizm”, która oznacza uzależnienie - zwraca uwagę dr Izabela Różańska-Bińczyk z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego.

Jak wskazuje, pracoholicy to osoby, które nie potrafią współdziałać w żadnym zespole, które mają nadmierną potrzebę kontroli siebie i współpracowników, biorą na siebie za dużo obowiązków, co prowadzi do niedotrzymywania terminów, zwiększenia stresu i dezorganizacji pracy.

- Osoba uzależniona od pracy nie ma satysfakcji z jej wykonywania, przeciążenie pracą w przypadku pracoholizmu związane jest z przymusem pracowania. To z pewnością nie predysponuje takich osób do osiągnięcia sukcesu w organizacji - zaznacza ekspertka z Uniwersytetu Łódzkiego. - Pracowitość zaś oznacza cechę pozytywną, pożądaną przez pracodawców i docenianą przez społeczeństwo. Ale pracowitość to nie to samo co pracoholizm. Pracowitość przejawia się zwiększonym zaangażowaniem w wykonywaniu obowiązków, jednak nie towarzyszą jej negatywne aspekty, tak jak w przypadku pracoholizmu. Jest to zdrowe podejście do pracy i z pewnością dające większe możliwości zrealizowania wyznaczonego celu - dodaje.

Szef pracoholik to przekleństwo pracowników

Izabela Różańska-Bińczyk nie ma wątpliwości również, kiedy pytamy ją o to, jak pracoholizm szefa wpływa na atmosferę w miejscu pracy.

- Pracoholizm szefa ma zazwyczaj działanie destrukcyjne na współpracowników, a lista negatywnych skutków jest bardzo długa - podkreśla, i zaczyna wymieniać:

- Szef-pracoholik często nie docenia pracy swoich pracowników, a jej efekt jest dla niego zazwyczaj niezadawalający. Stawia nierealne oczekiwania swoim pracownikom, przez co skazane są one na porażkę. Pojawia się problem z motywowaniem czy zaangażowaniem w pracę współpracowników, czują się oni niedoceniani, powstaje brak motywacji do pracy.

Ale to nie wszystko. Źródłem konfliktów jest też to, że często szefowie-pracoholicy są perfekcjonistami, więc mają problem z delegowaniem zadań i chcą mieć nad wszystkim nadmierną kontrolę i mają obawy przed jej utratą. Przez co często do wykonywania zadań nie są dopuszczane osoby, które świetnie by sobie poradziły, ale uzależniony od pracy szef nie umie obdarzyć ich zaufaniem.

- Co więcej, szef-pracoholik pomimo dużego nakładu pracy wykonuje ją zazwyczaj mało efektywnie, wynika to z jego przemęczenia fizycznego i psychicznego, wiec prowadzi to do sytuacji, że często są to osoby wykazujące się małą kreatywnością i brakiem efektywności w pracy. Moją pojawiać się też konflikty wynikające z tego, że w zespole są pracownicy, którzy nie chcą poświęcać swojego wolnego czasu i życia rodzinnego na rzecz wykonywania pracy i sprzeciwiają się praktykom szefowa pracoholika, który tego od nich oczekuje - podsumowuje dr Izabela Różańska-Bińczyk.