Wielkie wyzwanie przed pracodawcami. Nadchodzą zmiany

Aktualnie na rynku pracy wspólnie działają cztery pokolenia pracowników. Najmniejszą grupą jest pokolenie Z. Szacuje się, że dziś stanowią około 4 proc. pracowników. Za sześć lat będzie ich o ponad 20 proc. więcej – 25,5 proc. A to wymaga od pracodawców wielu zmian.

To jednak nie jedyne wyzwanie, jakie stoi przed współczesnymi pracodawcami. Zmienność i niepewność, spersonalizowanie potrzeb i przede wszystkim walka o najlepszych specjalistów wpływają na funkcjonowanie organizacji i kształtują kulturę organizacyjną.

Szacuje się, że aktualnie na rynku pracy 4 proc. pracowników to przedstawiciele pokolenia Z (urodzeni w latach 1995-2012). Za sześć lat będzie ich o ponad 20 proc. więcej – 25,5 proc. Zmiany, jakie w najbliższych latach zajdą na rynku pracy, wymagać będą od pracodawców elastyczności i wprowadzenia rozwiązań, które będą odpowiadały na potrzeby nowej jakości pracowników.

- Kultura organizacyjna przyszłości powinna być odpowiedzią na obecne czasy BANI (eng. Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible), czyli czasy Burzliwe, Niestabilne, Nieprzewidywalne i Nieokreślone. W celu ochrony pracowników od negatywnych skutków niepewności pracodawca powinien zadbać o ich psychiczny i fizyczny dobrostan. Pomocne będą elastyczne warunki pracy, medyczne i sportowe świadczenia pozapłacowe oraz programy wspierania zdrowia psychicznego, które pomogą pracownikom radzić sobie w trudniejszych okresach – mówi chief of staff w Gleevery Katarzyna Oracz.

Wspomniana nieprzewidywalność rynku, z jaką mamy do czynienia od kilku lat, wymaga od zarządzających elastyczności, zdolności do szybkiej adaptacji i reakcji na nowe wyzwania.

Psycholog Mateusz Grzesiak w rozmowie z PulsHR.pl podkreślał, że zmiany, jakie zachodzą od pewnego czasu na rynku pracy, wymagają także zmiany modelu przywództwa. Trzeba bowiem dostosować je do wyzwań, jakie niesie ze sobą współczesność.

- Oczywiste jest, że sprawny menedżer to ktoś, kto ma wiedzę, jak planować, weryfikować, organizować, motywować i przewodzić. W dzisiejszych czasach kluczowe są także aspekty związane z przywództwem. Obecnie dominują modele przywództwa partycypacyjnego (angażującego pracowników), międzypokoleniowego (uwzględniającego pojawianie się na rynku pracy nowych pokoleń, kierujących się innymi modelami pracy) i międzykulturowego (ze względu na masową migrację mieszkańców Ukrainy do Polski). Z uwagi na dominującą aktualnie w świecie zachodnim ideologię istotne są też zarządzanie różnorodnością, zrównoważony rozwój, polityka włączania, jednoczenie poszczególnych grup bez podziałów i dawanie poczucia przynależności do firmy – wyjaśniał.

Aktualnie istotną rolę spełniają także cechy charakterystyczne dla przywództwa władczego.

- Sugerowane jest przywództwo władcze, oparte na rządach silnej, konkretnej ręki. Firma powinna skupić się na aktywacji sprzedaży, mądrym, strategicznym cięciu kosztów, inwestowaniu w niezagrożone podmioty, które przyniosą najszybszy zwrot z inwestycji, skróceniu łańcucha dostaw, by nie zależeć od sytuacji geopolitycznej itd. Ale warto spojrzeć na kryzys też jako okazję – dodaje Grzesiak.

Transparentna, otwarta i szczera – kultura organizacyjna musi łączyć pokolenia

Wspomniana na początku obecność czterech pokoleń rynku pracy to jedno z największych wyzwań, jakie stoją przez zarządzającymi. Kultura organizacyjna firmy powinna bowiem łączyć cztery pokolenia, z którymi aktualnie mamy do czynienia na rynku pracy: baby boomersów (urodzeni w latach 1946-1964), pokolenie X (1965-1980), Y (millenialsi, 1981-1996,) i Z (1995-2012). Zdecydowanie najtrudniejsze może okazać się połączenie odchodzących powoli na emeryturę, wychowanych analogowo baby boomersów, z w pełni cyfrowym pokoleniem Z.

- Biorąc pod uwagę fakt obecności czterech pokoleń na rynku pracy, elastyczne zarządzanie organizacją może być sporym wyzwaniem. Należy zacząć od dokładnego zbadania wartości, preferencji i oczekiwań pracowników oraz przyjrzenia się różnicom międzypokoleniowym. Poznanie różnych stylów pracy, preferencji komunikacyjnych i potrzeb rozwoju pomaga w budowaniu lojalności i tworzeniu bardziej dopasowanych strategii zaangażowania. Kultura organizacyjna oparta na inkluzji, szacunku i docenianiu różnorodności przyczynia się do wzrostu satysfakcji oraz efektywności w pracy – mówi Katarzyna Oracz.

Kultura organizacyjna firmy powinna łączyć cztery pokolenia (fot. Shutterstock)

Jaka powinna być zatem kultura organizacyjna przyszłości? Dr Kaja Prystupa-Rządca, ekspertka w obszarze zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego, podkreśla, że powinna być ona mostem łączącym pracowników bez względu na ich wiek czy przekonania.

- Kultura organizacyjna przyszłości potrzebuje uwzględniać potrzeby nowego pokolenia, w szczególności fakt, iż różnią się one w sposób znaczący od pozostałych grup pokoleniowych. Kluczową wartością będzie szacunek dla różnorodności oraz uwzględnianie indywidualnych potrzeb pracowników – komentuje dla PulsHR.pl.

Dobrze stworzona kultura organizacyjna nie może być jednak przypadkowa.

- Inną wartością idącą w parze z powyższym jest transparentność i otwartość w komunikacji. Znajomość celu pracy jest dla młodych ludzi istotna, dla ich automotywacji. Dodatkowo istotne jest wprowadzenie kultury częstej informacji zwrotnej, która pozwala na doskonalenie się, a co za tym idzie, szybki awans w karierze, czyli czynniki determinujące dla pokolenia Z chęć pozostania w danej organizacji. Organizacje, które nie potrafią zapewnić takich wartości kulturowych, będą skazane na wysokie rotacje i trudności z pozyskiwaniem pracowników – dodaje Prystupa-Rządca.

Ważne jest także dawanie przestrzeni do kreatywnego myślenia i popełniania błędów.

- Ponadto pracodawca przyszłości powinien promować otwartość na nowe pomysły i innowacje, dawać przestrzeń do eksperymentowania i popełniania błędów. W czasach BANI skuteczna komunikacja i wzajemne wsparcie są kluczowe. W środowisku otwartym na wymianę wiedzy między pokoleniami wszyscy pracownicy mogą czerpać korzyści z współpracy – zaznacza Katarzyna Oracz.

Budowanie kultury organizacyjnej to długotrwały proces

Tym, z czego muszą zdawać sobie sprawę firmy, jest czas, jaki muszą poświęcić na zbudowanie kultury organizacyjnej odpowiadającej na współczesne wyzwania rynku.

- Budowanie kultury organizacyjnej to proces długotrwały, wymagający zaangażowania zarówno ze strony przywództwa, jak i pracowników. Kluczem jest tworzenie atmosfery, w której pracownicy czują się zaangażowani, wspierani i motywowani do osiągania wspólnych celów, nawet w czasach burzliwych i nieprzewidywalnych – mówi Katarzyna Oracz.

Dyrektor zarządzający Ammega Business Services Marcin Nowak podczas ubiegłorocznej konferencji Tech and Job zauważył, że dziś dla pracowników jednym z istotniejszych elementów jest poczucie przynależności do zespołu. Szczególnie w czasach dominacji pracy zdalnej czy hybrydowej pracownicy coraz bardziej zwracają uwagę na to, czy dobrze czują się w pracy, czy się realizują, jaki jest klimat w firmie.

- Ważnym elementem jest budowanie społeczności, które chcą pracować razem, chcą się razem rozwijać. Być może jest to truizm, ale wynagrodzenie jest oczywiście ważne, jednak bardzo szybko się do niego przyzwyczajamy. Jeśli ktoś zarabiał 5 tysięcy i nagle zaczyna zarabiać 20 tysięcy, po roku zacznie mieć potrzebę wyższego wynagrodzenia. W dłuższym terminie zarobki przestaną być rzeczą, która pozwoli nam na dłużej zatrzymać pracownika. Długofalowo element rozwojowy i możliwość uczestnictwa w społeczności będą najważniejsze – wyjaśniał.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl