Wielka Brytania - kraj nadal dużych możliwości. Pomoc dla firm

Bartosz Koziński wskazuje, że w Wielkiej Brytanii jest bardzo dużo możliwości uzyskania dofinansowania działalności firm - to np. platforma Innovate UK, która oferuje do 10 mln funtów na badania i rozwój innowacyjnych produktów i usług. Wielka Brytania proponuje także bardzo bogaty ekosystem aniołów biznesu i funduszy inwestycyjnych. Z oferty mogą skorzystać także polskie podmioty, które zdecydują się na inwestycje w tym kraju.

Bartosz Dyląg

Bartosz Dyląg • 11 paź 2020 6:00





W Wielkiej Brytanii jest bardzo dużo możliwości uzyskania dofinansowania, np. na badania i rozwój innowacyjnych produktów i usług (fot.shuuterstock)

REKLAMA

Zadaniem polskiego przedstawicielstwa brytyjskiego Ministerstwa Handlu Międzynarodowego jest wspieranie międzynarodowych, w tym polskich, inwestorów w Wielkiej Brytanii. Chodzi o skalowanie biznesu na Wyspach, a następnie wychodzenie na rynki globalne.



Czytaj też: Giełda w dobie pandemii. Te spółki powinny przynieść dobry zysk



- Mamy program wsparcia firm z Polski skierowany do start-upów, scale-upów, ale i topowych graczy. Konsultujemy ich wizje, podłączamy ekspertów brytyjskich, którzy dzielą się swą wiedzą, doświadczeniem i pomagają strukturyzować "case biznesowy", by łagodnie wejść w ekosystem brytyjski. Na potrzeby klientów nasi eksperci przygotowują badania rynkowe, analizę konkurencyjną, podpowiedzą też, jak najlepiej skorzystać z różnego rodzaju form dofinansowania w Wielkiej Brytanii – wyjaśnia Bartosz Koziński, dyrektor ds. inwestycji bezpośrednich firm polskich w UK polskiego przedstawicielstwa brytyjskiego Ministerstwa Handlu Międzynarodowego.





I wskazuje, że na Wyspach widać bardzo dużo możliwości pozyskania dofinansowania, to np. platforma Innovate UK, która oferuje do 10 mln funtów na badania i rozwój innowacyjnych produktów i usług. Wielka Brytania proponuje także bardzo bogaty ekosystem aniołów biznesu i funduszy inwestycyjnych.



- Jesteśmy w stanie doradzić także w kwestiach związanych z aspektami prawnymi i podatkowymi, pomóc zrozumieć klientom, jakie są możliwości na rynku brytyjskim, czym zaoszczędzamy ich czas – wyjaśnia Bartosz Koziński.

Dodaje, że bardzo często, kiedy polska firma inwestuje w Wielkiej Brytanii i staje się przedsiębiorcą brytyjskim, jego placówka pomaga skalować się globalnie z UK. - Mając placówki dyplomatyczne na całym świecie, możemy pokierować naszych klientów do ponad 190 biur handlowych przy ambasadach brytyjskich na całym świecie. To bardzo duża siatka ekspertów, którzy na co dzień pomagają firmom we wprowadzaniu produktów i usług na dany rynek – wskazuje Bartosz Koziński.



Jak zauważa Bartosz Koziński, brexit stworzył polskim firmom wiele możliwości. W Wielkiej Brytanii jest 67 mln konsumentów bardzo otwartych na nowe rozwiązania. Co więcej, cały czas kraj ten nalęzy do czołówki przyciąganiu inwestycji ze świata. Działa wiele programów, które rząd brytyjski wprowadza jako zachęty także dla prywatnych inwestorów, którzy angażując się kapitałowo w start-upy, mogą odpisać sobie duże kwoty od podatku.

Rozmowę przeprowadziliśmy podczas XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.